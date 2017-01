Wutach/Ewattingen Die Mitglieder des Männergesangvereins Ewattingen sollen am Ball bleiben

Der Männergesangverein Ewattingen richtet sein Augenmerk auf die Gewinnung von neuen Mitgliedern im Alter von etwa 40 Jahren. Auch der Probenbesuch ist noch verbesserungsfähig.

Auf ein kulturell und gesellschaftlich ereignisreiches Jahr blickten die 26 Sänger plus Dirigent Gerhard Studinger in der Hauptversammlung des Männergesangvereins Ewattingen zurück. Inzwischen gehören dem Chor neben der Stammmannschaft aus Ewattingen auch Sänger aus Bonndorf, Münchingen und Schwaningen an. Um weitere Sänger will man sich bemühen, kündigte Vorsitzender Stefan Tröndle an. "Wir dürfen in unseren Bemühungen um neue Sänger nicht nachlassen." Im Fokus hat der Vorsitzende dabei Männer um die 40.

Vor allem im kirchlichen und sozialen Bereich engagierten sich die Sänger im vergangenen Jahr. So wurde der Wallfahrtsgottesdienst zu Maria Himmelfahrt auf der Alpe Klesenza an der roten Wand im Bregenzerwald mit Erzbischof Stephan Burger mitgestaltet. In Linach umrahmte man die Messfeier anlässlich des Hoffestes des Altvogthofes mit dem ehemaligen Wutacher Pfarrer Joachim Werner. In der evangelischen Pfarrkirche Bonndorf sang man bei einem Gottesdienst, gesanglich umrahmt wurden Weihnachtsgottesdienste in Münchingen und Ewattingen. Im Altenheim "St. Laurentius" in Bonndorf erfreute man die Bewohner mit Gesang. Ein Höhepunkt war das Frühjahrskonzert in der Ewattinger Wutachhalle, wofür man den Gesangverein Liederkranz aus Grafenhausen und den Realschulchor aus Blumberg gewinnen konnte.

Etliche Sänger wirkten in Projektchören der Kirchenchöre Ewattingen und Lembach sowie des Breisgauer Sängerbunds mit. Nachhaltige Eindrücke bei den Sängern hinterließen die Auftritte beim Chorfest in Stuttgart sowie bei der Veranstaltung "Melodien am Titisee". Auf die elf weltlichen und kirchlichen Auftritte bereiteten sich die Sänger in 44 Proben vor, wobei der Probenbesuch im Schnitt bei 78 Prozent lag. Keine Probe versäumte Klaus Keller, einmal fehlte Claus Weisheit, drei, beziehungsweise vier Fehlproben hatten Gerhard Langenbacher und Max Burger. Dirigent Gerhard Studinger hatte Lob und Tadel parat. Der Probenbesuch sei verbesserungsfähig. "Doch wenn es darauf ankommt, ist auf euch Sänger stets Verlass", so der Dirigent. Vorsitzender Stefan Tröndle kündigte das Frühlingskonzert am 1. April in der Wutachhalle an. Dabei will man einen bunten Melodienstrauß mit schottischen Volksliedern im Zusammenwirken mit der Dudelsackspielerin Nadine Scheuble (Münchingen) bieten. Gastchor ist der gemischte Chor Grimmeshofen.