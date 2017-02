Bonndorf Die Mitglieder des Let's Fetz Chors Bonndorf absolvieren 73 Termine in nur einem Jahr

Die Sänger des Let's Fetz Chors bieten akustische Höhepunkte bei mehreren Auftritten.

Beim Let’s Chor ist das Jahr vollgepackt mit Aktivitäten. Der Terminkalender war gut gefüllt, dennoch wurden alle Auftritte bestens gemeistert. Schriftführerin Andrea Rogg gab einen Rückblick auf das vergangene Jahr. 24 Termine wurden wahrgenommen, darunter Geburtstagsfeste, drei Auftritte an Weihnachtsmärkten, ein Ausflug, ein eigenes Konzert, Auftritte nach Einladungen und Kuchenverkäufe.

Höhepunkte in Sachen Akustik waren für die Dirigentin Dagmar Hosp das Jahreskonzert in der neuen Bonndorfer Stadthalle sowie die Auftritte im Brauhaus Rothaus und im Treppenwinkel in Riedern am Wald. Nach ihrem kurzen Rückblick hat der Chor eine Professionalität und Routine entwickelt, die bei den Sängern auf der Bühne zu spüren ist. Dennoch bleiben die Lockerheit und die gute Stimmung, die gleich auf die Zuhörer überspringt und das kommt bei ihnen gut an.

Der Probenbesuch im vergangenen Jahr ging allerdings etwas zurück und lag bei 78 Prozent. Bei den insgesamt 73 Terminen des Chors gab es sieben Mitglieder, die mit einer Anwesenheit von mehr als 90 Prozent notiert wurden. Dabei fehlte Jutta Gerber nur zwei Mal (97,3 Prozent).

Jugendreferentin Adda Wientzek gab einen Ausblick auf das bevorstehende Musical am Sonntag, 2. April. Mit „Tom Saywer“ wurde ein umfangreiches Werk ausgesucht, das anspruchsvoll ist, da es einige Überraschungen für die Sänger und auch die Musikbegleitung bietet. Für die Begleitung wurde nach längerer Suche Markus Florian gewonnen. Jugenddirigentin Sabine Zausig ist zufrieden mit den Auftritten und den Proben der Kids und Teens, obschon es eine große Fluktuation im Kinderbereich gibt. Dies belegt auch die Statistik, wo nach 16 Abgängen und ebenso vielen Zugängen derzeit 41 Kinder geführt werden. Ihren ersten Kassenbericht gab Alexandra Strittmatter ab. Es lag sicher nicht an ihr, dass das vergangene Jahr ein leichtes Minus mit sich brachte, vielmehr waren es die höheren Kosten für die Jugendarbeit, die jedoch notwendig sind, so der allgemeine Tenor.

Vom eingespielten Vorstandsteam standen der Vorsitzende Achim Feser, die Schriftführerin Andrea Rogg sowie die Beisitzerinnen Anne Sonntag und Adda Wientzek (Kids und Teens) zur Wahl und wurden alle in ihren Ämtern bestätigt. Wahlleiter Bürgermeister Michael Scharf überbracht zuvor die Grüße der Stadt und führte die Entlastung durch.



Der Chor

Musical der Kids und Teens am Sonntag, 2. April, Teilnahme am Schlossfest, Probenwochenende, Jahresversammlung des Chorverbands Hochrhein in Bonndorf und das Adventskonzert.

Der Let’s Fetz Chor Bonndorf Chor hat momentan 31 erwachsene Mitglieder, 41 Teens und Kids sowie 52 fördernde Mitglieder. Vorsitzender ist Achim Feser, Telefonnummer 07653/63 57, Dirigentin Dagmar Hosp.

Mehr Informationen unter: www.lets-fetz-chor.de