Bonndorf Die Landfrauen Dillendorf sind das ganze Jahr über engagiert

Die Landfrauen Dillendorf beschließen einige Neuerungen. Die Mitgliedsbeiträge entfallen beispielsweise künftig ab 80 Jahren.

Dillendorf – Die Hauptversammlung der Dillendorfer Landfrauen war einmal mehr ein eindrucksvoller Beweis für die Vielfalt an Beiträgen und Aktivitäten, die der Verein mit seinen 59 Mitgliedern für die Dorfgemeinschaft und darüber hinaus auf die Beine stellt.

Die Bezirksvorsitzende Karola Morath leitete die Wahlen. Tanja Schroder-Maier (Vorsitzende), Sonja Maier (stellvertretende Vorsitzende), Ursel Marber (Kassiererin) und in Abwesenheit Tanja Bündert (Schriftführerin) wurden wiedergewählt. Für Sarah Giesecke (Beisitzerin) wurde Margot Schenkelberger als Nachfolgerin gewählt. Wiedergewählt wurden auch die Beisitzerinnen Marianne Studinger und Waltraud Schlachter. Mitteilungen innerhalb des Dorfes stellen weiterhin Samira Eggi und Sophia Morath zu. Mit drei Neuzugängen von Vereinen aus dem aufgelösten Bezirk Hochschwarzwald heißt die neue Organisationseinheit „Bezirk Bonndorf im Schwarzwald“.

Marianne Studinger trug in Vertretung von Tanja Bündert den Bericht zum abgelaufenen Vereinsjahr vor. Neben Vorträgen, Gymnastikabenden im Gemeindesaal, Fasnacht, Palmen und Adventskränze basteln, Gestaltung der Maiandacht und des Fredericktags wirkten die Landfrauen mit beim Laubentreff des St. Laurentius Seniorenheims, am Adventsmarkt und beim Großputz im Gemeindesaal. Kirchenbuck, Containersammelstelle, Friedhof und Dorfplatz sind weitere Orte im Dorf, derer sich der Verein ehrenamtlich annahm.

Dem Kassenbericht von Ursel Marber ließ sich entnehmen, dass der Verein finanziell gut dasteht. Vorbildliche Arbeit bescheinigten ihr Doris Gantert und Gisela Giesecke-Stutz. Bürgermeister Michael Scharf dankte dem Verein für sein Engagement: „Sie tragen durch die Vielfalt ihrer Betätigungsfelder maßgeblich zu einer lebenswerten Dorfgemeinschaft bei“. Dem schloss sich Manfred Amann für den Gemeinderat an.

Unter Wünsche und Anträge entschieden die Mitglieder, ab dem 80. Lebensjahr auf Mitgliedsbeiträge zu verzichten. Die Einnahmen aus mehreren Jahren der Laubentreffbewirtung mit 500 Euro sollen dem St. Laurentius zur Verfügung gestellt werden. In der Pfarrkirche soll statt einer Adventswurzel ein Adventskranz gebunden und aufgestellt werden. Zudem soll ein Rotkreuzkurs angeboten werden, so der Wunsch der Mitglieder.

Termine 2017

6. Februar: Hauptversammlung des Bezirksvereins in Wellendingen, 10. Februar: Lumpenball im Gemeindesaal, 3. März: Landesversammlung des BLHV in der Stadthalle, 18. März: Bezirkslandfrauenversammlung in Bonndorf, 7. April: Palmenbasteln, 22. April: Großputz im Gemeindesaal, 7. Mai: Mitgestaltung der Maiandacht, 22./23. Juli: Dorffest Dillendorf, 2. September: Ausflug, 13. September: Laubentreff im St. Laurentius. Fortgeführt werden die Gymnastikdienstage für Senioren mit Mary Albert und die Yoga-Montage mit Brigitte Sailer. Die Pflege der Anlagen rund um den Kirchenbuck wird in Absprache mit dem Bürgermeister künftig nicht mehr von den Landfrauen, sondern unter Regie von Wolfgang Hogg im Einvernehmen mit dem Bauhof bewerkstelligt.