Bonndorf "Die Krise ist eine Chance": Interview mit Bernhard Gampp, Geschäftsbereichsleiter für Caritas-Beratungsdienste

Interview mit Bernhard Gampp, der bei der Caritas als Geschäftsbereichsleiter für Beratungsdienste angestellt ist und in dieser Funktion unter anderem Mitarbeiter von Dunkermotoren in schwierigen Lebens-Situationen berät.

Herr Gampp, während wir reden, laufen wir im Wald spazieren. Was ist daran eigentlich so gesund?

Die Waldluft, die Bäume, die Pflanzen, die Natur. Die ätherischen Öle, die der Wald in die Luft abgibt sind heilend für Atemwegserkrankungen. Mittlerweile kann man sogar wissenschaftlich belegen, dass der Wald Stoffe abgibt, die Stress abbauen, die den Blutdruck senken. Wenn man Panikattacken hat, vermindern die sich, Depressionen gehen zurück. Wenn man sich im Wald regelmäßig aufhält, also zwei bis drei Mal pro Woche, kann man sich in Bezug auf Krebsprophylaxe nichts Besseres tun. Der Wald schüttet Mikrobakterien aus. Die Pflanzen schützen sich damit vor schädlichen Bakterien und Fressfeinden. Auch der Mensch nimmt die Bakterien auf, so dass die natürlichen Killerzellen hochgefahren werden, die Krebszellen und Tumore angreifen und drei verschiedene Antikrebs-Proteine gebildet werden.

Wer sind Ihre Ansprechpartner, denen Sie solche und mehr Tipps geben?

Das sind die Menschen, die zu mir in die Beratung kommen. Sie lassen sich meist von mir coachen, wenn sie der Ansicht sind, dass sich in ihrem Leben etwas verändern soll. Die Coachings sind dreiflächig aufgebaut. Das ist das mentale Coaching, dazu habe ich auch eine Gesprächstherapeutische Ausbildung, das braucht ein guter Berater. Das zweite Standbein ist Bewegung und Sport und das dritte natürlich die Ernährung.

Wie kommen Sie an das Klientel?

Bonndorf bildet hier einen Sonderfall. Dunkermotoren ist vor vielen Jahren an den Caritasvorstand herangetreten und bat um Unterstützung im Bereich betriebliches Eingliederungsmanagement. Damit habe ich die Verantwortlichen der Firma, die Betriebsräte und die Personal-Chefin kennengelernt. Mir wurde schnell klar, dass die Mitarbeiter der Firma eigentlich Beratung brauchen, die für Menschen ist, die sich im klassischen Sinn in Not befinden, wie es für die Caritas auch relevant wäre. Da geht es um Menschen, die nicht mehr weiter wissen, die schwer erkrankt sind, die vor größeren Lebensentscheidungen stehen.

Können Sie das konkretisieren?

In einem Fall ging es beispielsweise um einen Mitarbeiter, der sehr verängstigt war. Im Gespräch stellte sich heraus, dass er multiple Eigenproblematiken hatte. Er war depressiv, hatte Schlafstörungen, Panikattacken, erbrach ständig, hatte einen hohen Krankenstand. Hinzu kam ein Krankheitsfall in der Familie, das neue Haus, kurz, der ganze Lebensmut war weg. Das war so, dass ich dachte, bei dem braucht es nicht mehr viel, dann wirft er sich weg. Er war also suizidal. Die Beratung ging anfangs in diesem Stadium natürlich schleppend. Wir haben dann die Fachinstanzen hinzu genommen, also beispielsweise psychologische Beratung. Die Menschen kommen ja in Akutphasen und mein Job ist es, in dieser Phase eine Entlastung zu bringen und sie zum richtigen Ort zu begleiten, wo sie dann geheilt werden können.

Sind Sie danach außen vor?

Nein. Wenn in der Akutphase erst einmal die Wege zu den Instanzen geebnet sind, geht es an den Menschen. Ich will ja so beraten, dass sie ihre eigenen Kräfte erkennen und mobilisieren können. Der Heilungsprozess wird auch nur gelingen, wenn derjenige die Fähigkeit wieder erlangt, gesund zu werden und sich schließlich selbst zu helfen. Und das passiert bei mir in den Coachings.

Dunkermotoren ist praktisch von Wald umgeben. Woran liegt es, wenn Menschen das natürlich Heilende und Greifbare nicht mehr sehen können?

Es gibt immer einen Kreislauf: ‚Ich funktioniere, mache alles, muss eine Familie versorgen, wir haben ein Haus gekauft, ich habe einen tollen Arbeitsplatz.‘ Meist kann man sich schlecht abgrenzen, schlecht ‚Nein‘ sagen auf jeder Ebene. So wird man immer mehr überfrachtet und irgendwann wird das zu viel. Depressive Verstimmungen und klassische Erschöpfungszustände schleichen sich ein. Dann sieht man im wahrsten Sinne den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Die Menschen gehen nicht mehr raus, suchen kein Gespräch mehr mit dem Nachbarn, bekommen Schlafmangel. Und mit dem Schlafmangel verdichtet sich das gesamte Krankheitsbild.

Sie sehen die Probleme bei anderen. Wie ist das mit Ihnen selbst?

Mein Glück ist, dass ich eine gut ausgebildete Frau habe, sie ist Krankenschwester, Sozialarbeiterin und ist auch therapeutisch ausgebildet. Und natürlich haben wir mit dieser Vorbildung unsere Sensibilität geschult. Mit der Personen-zentrierten Ausbildung gehst du erst einmal an deinen eigenen Rucksack.

Also bestätigen Sie das Vorurteil, dass jemand, der Psychologie studiert, vor allen Dingen erst einmal selbst einen Psychologen notwendig hätte?

Das weiß ich im Einzelnen natürlich nicht. Was aber in den sozialen Berufen auffällt ist, dass es da prozentual überdurchschnittlich viele Teilnehmer gibt, die wirklich hohe Problematiken haben. Als ich mich für die Ausbildung entschieden habe, wusste ich gar nicht, wie tief ich in mich rein gehe. Da geht es los mit alten Lebenskrisen, Erfahrungen, Konflikten, Traumata, die schon längst in der Schublade sind, die einen aber immer wieder einholen.

Also schleppt man dennoch seinen eigenen Müllhaufen mit?

Ja, den hat jeder. Es gibt Lebensphasen, da holt dich dein Leben ein. Und dann hat man die Chance, aufzuräumen.

Also soll man die Krise als Chance betrachten?

Genau.

Gibt es in ihrem Leben eine Schlüsselsituation, die alles geändert hat?

Ja. Ich bin ein sehr sportlicher Mensch. Ich war vier Jahre bei der Bundeswehr, ausschließlich wegen des Sports, damals Handball und Tanzen. Ich habe mich für Technik entschieden und war als Informatiker auch sehr ehrgeizig. Mein Schlüsselerlebnis passierte in meinen mittlerweile fünf Ausbildungen. Ich habe einige gebrochene Wirbel, konnte zu der Zeit kaum mehr joggen und hatte schon Lähmungserscheinungen. Beim Focussing kam ein Kindheitserlebnis zutage, das konnte ich lokalisieren, erkennen, begreifen, aussöhnen. In der Folge hat sich mein ganzes Leben verändert. Das ist 15 Jahre her, ich habe keine Rückenschmerzen mehr, bis heute. Und das kann man medizinisch nicht erklären.

Damit haben Sie mich sehr neugierig gemacht auf das Kindheitserlebnis.

(Lacht.) Mein Vater ist früh gestorben, als ich eineinhalb Jahre alt war. Die Chemie mit meiner Mutter war immer etwas schwierig. Um das zu erkennen, war die Ausbildung gut. Meine Mutter ist ebenfalls früh gestorben. Das Aussöhnen mit ihr hat noch stattgefunden, bevor sie starb und als ich noch Techniker war. Und meine Wirbelverletzungen habe ich mir bei einem Sturz von einem Baum geholt.

Sie sind 56 Jahre alt und stehen da, wie eine Eins. Hat das etwas mit der Ausbildung zu tun?

Ich war schon immer sehr gesundheitsbewusst, sportlich, Nichtraucher. Die Ausbildung hat mich aber bestärkt. Personenzentrierung ist eine Haltungsveränderung, die kommt nicht von Heute auf Morgen.

Zur Person

Bernhard Gampp, 56, als Geschäftsbereichsleiter für Familie, Bildung, Beruf, und Beratungsdienste bei der Caritas Hochrhein, ist er auch als Coach für Menschen in schwierigen Lebenssituationen privatwirtschaftlich tätig. Seit einigen Jahren berät der Vater einer erwachsenen Tochter außerhalb der Firma Dunkermotoren in den Räumen des Rathauses deren Mitarbeiter bei Bedarf. In seinem ersten Studium hatte sich Gampp für die Technik entschieden, er arbeitete als Informatiker.