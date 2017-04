Bonndorf Die Kindertanzgruppe der Trachtengruppe Gündelwangen bereichert Veranstaltungen im Ort

Die Trachtengruppe Gündelwangen bietet eine Schnupperprobe für den Nachwuchs an. Viel Spaß beim Tanzen haben alle jungen Teilnehmer.

Die Trachtengruppe Gündelwangen hatte unter dem Motto „Hast du Spaß am Tanzen?“ zu einer Schnupperprobe in die Schule eingeladen. Die drei Tanzleiterinnen der Kindertrachtengruppe, Christina Zehnder, Sigrid Fischer und Elke Hofmeier, freuten sich über das Interesse von sieben Kindern. Momentan gehören der Kindergruppe 14 kleine Tänzer an. Intensiv geprobt wird regelmäßig alle zwei Wochen eine Stunde lang. Danach freuen sich die Kleinen über ein Spiel zum Abschluss des Trainings.

Das Eintrittsalter wurde auf fünf Jahre festgelegt. Wenn ältere Geschwister Mitglied der Tanzgruppe sind und etwas jüngere Kinder Talent zeigen, dürfen sie vor dem fünften Lebensjahr mitmachen. Mit ihnen werden zuerst einfache Tänze wie „Der König ging spazieren“ eingeübt, bei denen sie das Einmarschieren und den Seitengalopp lernen. Allen bereitete die Tanzstunde nach einstimmiger Aussage großen Spaß. Die Kindergruppe verschönt mit ihren Auftritten Altennachmittage oder das Kirchenfest und sie beteiligt sich mit den Erwachsenen an Festumzügen. Bei der jährlichen Nikolausfeier mit allen Mitgliedern des Vereins tragen sie Gedichte vor und zeigen bei kleineren Sketchen ihr schauspielerisches Talent. Dadurch verlieren die Kinder ihre Scheu, vor Publikum aufzutreten. Mit der Geschichte vom Streit der Adventskerzen bereicherten die kleinen Tänzer den vergangenen Heiligabend in der Gündelwanger Kirche.

Die Tanzleiterinnen sind bemüht, die kleineren und größeren Mitglieder bei den Auftritten einzusetzen. Die älteren Kinder zeigen schwierigere Tänze wie Echo vom Jura. In dieser Zeit können sich die kleineren Trachtenträger während einer kleinen Pause ausruhen. Die Trachtenkleidung wird vom Verein gestellt. Auf dem Dachboden der Schule ist ein größerer Fundus gelagert. Damit der Trachtennachwuchs die Freude am Tanzen behält, findet jedes Jahr ein gemeinsames Eisessen statt und es wird ein Ausflug unternommen. Die Tanzleiterinnen wünschen sich, dass alle weiterhin gerne mittanzen und dem Verein treu bleiben. Im Mai beteiligt sich die Trachtengruppe mit den Kindern und Erwachsenen am Umzug beim Musikfest in Urberg, das mit dem Kreistrachtenfest des Bundes Heimat- und Volksleben verbunden ist, sowie an den Heimattagen Baden-Württemberg in Karlsruhe.