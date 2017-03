Wutach Die Jugendabteilung des SV Ewattingen ist auf Erfolgskurs

Die Jugend des Sportvereins Ewattingen ist motiviert und verbucht einige Erfolge. Die Gruppe der Bambini soll aufgelöst werden, die Kleinsten gehören dann zur F-Jugend.

Jugendtrainer, Betreuer und Eltern waren zur Jugendversammlung des Sportvereins Ewattingen ins Clubhaus eingeladen worden. Die A-Jugend wird von Reinhold Welte betreut. Derzeit stehen die jungen Kicker auf dem zweiten Tabellenplatz der Kreisliga. Sie hoffen, in die Bezirksliga aufzusteigen.

Sascha Burger, Trainer der B-Jugend, steht mit seiner Mannschaft ebenfalls auf dem zweiten Platz der Kreisliga. Die 18 Jungen und ein Mädchen spielen in einer Spielgemeinschaft mit Mundelfingen, Hausen vor Wald und Döggingen. Im September absolvierte die Mannschaft ein Training mit einem Coach in Villingen, was äußerst motivierend gewesen sei.

Rainer Rothmund betreut in der D-Jugend 26 Spieler und Spielerinnen, sie spielen in einer Spielgemeinschaft aus acht Ortschaften. 15 Spieler kommen aus Ewattingen. Sie werden von vier Trainern betreut. Derzeit stehen sie auf dem ersten Tabellenplatz der Kreisliga II. Die E-Jugend wird von Holger Fehrenbach und Guiseppe Rossi trainiert. Die 13 Jungen und vier Mädchen sind Tabellenführer der Kreisliga.

Dieter Vetter von der F-Jugend betreut neun Spieler in dieser Altersklasse. Die jungen Kicker spielen noch nicht an Turnieren, es finden stattdessen Spielnachmittage statt. In der Rückrunde wird es wieder vier solcher Nachmittage geben, wovon einer voraussichtlich in Ewattingen stattfinden wird. Die Bambini-Gruppe, die derzeit noch von Andrea Messmer geleitet wird, soll aufgelöst werden. Im Sommer spielen die Jüngsten dann in der F-Jugend.

Claudia Bader leitet mit fünf weiteren Betreuerinnen das Mutter-Kind-Turnen. 32 Kinder sind dazu gemeldet. Durchschnittlich sind an den Mittwochnachmittagen 15 bis 20 Kinder anwesend. Die Tanzgruppe von Marta Kech besteht aus zwölf Mädchen. Es gibt zwei Gruppen, wovon die Freitagsgruppe derzeit pausiert. Die Tänzerinnen wünschten sich neue T-Shirts für ihre Auftritte und hoffen auf Unterstützung vom Verein. Von Christine Scheu und Carsten Basler wurde über die Tischtennisgruppe berichtet, die sich in Münchingen in der Gänsbachhalle trifft. Hier wird eine neue Trainingsmöglichkeit gewünscht.

Derzeit trainieren zwölf Jugendtrainer den Nachwuchs, berichtete Jugendleiter Georg Klein bei der Versammlung. 70 Kinder und Jugendliche aus Ewattingen sind in der Jugendabteilung. Holger Fehrenbach ist stellvertretender Vorsitzender, Spielbetriebsleiter Andi Hofbauer und Schriftführerin Marion Angst. Beisitzer sind Leonhard Riester, Mario Kienzle und Marco Klein. Alle Beisitzer wurden wiedergewählt. Udo Huber trat als Betreuer der Bambini zurück. Es werden neue Trainer gesucht und es soll neue Trikots geben.