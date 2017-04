Bonndorf Die Inklusion an der Martin-Gerbert-Schule in Bonndorf wird nur mit einem enttäuschend niedrigen Zuschuss unterstützt

Die Inklusion an der Martin-Gerbert-Schule in Bonndorf wird nur mit einem enttäuschend niedrigen Zuschuss unterstützt

Die eigene Lösung für den barrierefreien Zugang zur Martin-Gerbert-Schule in Bonndorf wird so nicht wird gefördert. Bürgermeister Michael Scharf reicht gegen den Förderbescheid Klage ein.

Bürgermeister Michael Scharf ist sauer. Ein Förderbescheid des Kultusministeriums, der eigentlich laut Zusage des behördlich bestellten Gutachters 74 000 Euro bringen sollte, liegt nun nur bei 24 000 Euro. Den Gemeinderäten erklärte Scharf deshalb in der jüngsten Sitzung, dass er vorsorglich den Weg der Klage zur Wahrung der Fristen beschritten habe.

Bei den längst vorgenommenen Baumaßnahmen an der Martin-Gerbert-Schule, die unterhalb des Bildungszentrums liegt und inzwischen längst Teil desselben ist, geht es um die Ermöglichung der vom Land gewünschten, gelebten Inklusion. Birgitta Stephan, Rektorin dreier Bonndorfer Schulen, nämlich der Förder-, Grund- und Werkrealschule, hat die Inklusion im Bildungszentrum bereits vor sechs Jahren eingeführt. Zunächst war es eine Grundschulklasse, in der Kinder mit und ohne Behinderung gemeinsam gelernt haben. Inzwischen sind es neben den vier Klassenstufen in der Grundschule auch eine Klasse der Real- und eine der Werkrealschule.

Die Hauptkosten für die Umbaumaßnahme stecken im oberen Zugang zum Gebäude der Martin-Gerbert-Schule. Von hier aus ist Kindern mit körperlicher Behinderung, die etwa auf den Rollstuhl oder den Rollator angewiesen sind, der Zugang zum Pausenhof möglich. Auch kann der Spezial-Kleinbus Kinder mit Handycap direkt vor der Tür abliefern. Bei der stark reduzierten Zuschussgenehmigung haben sich die Sachbearbeiter auf Richtlinien gestützt, die beispielsweise eine Rampe oder auch einen Aufzug möglich gemacht hätten. "Das hätte uns nichts genutzt. Wir brauchen die Toiletten im Erdgeschoss der Schule, dort wäre die Behindertentoilette nicht möglich gewesen.

Eine Rampe können wir unten nicht brauchen, denn die führt nur auf die Straße und nicht zum Schulhof", erklärt Birgitta Stephan. Die Zufahrt habe der Gutachter nicht als förderschädlich betrachtet, erinnert sich Werner Steiert vom Städtischen Bauamt an das Gespräch vor Ort. "Der hat die Rechnungen durchgekämmt und bestätigt, dass die Zufahrt Sinn macht", so Steiert.

Klar ist: Die Stadt hat wegen eines konkreten Bedarfsfalls Initiative ergriffen, für ein Kind, das nun in der zweiten Klasse glücklich inklusiv beschult wird, nämlich 2015. Im Schulgesetz verankert war die Inklusion für das Schuljahr 2015/16. Die Stadt hätte diese Verpflichtung also ohne die Initiative gar nicht eingehen können. "Die Verordnung ist erst erlassen worden, nachdem das gebaut worden war", erläutert Steiert. An diese haben sich nun die Sachbearbeiter gehalten, obschon der Gutachter in der Nachbeurteilung die Maßnahme 2016 als "fachlich und technisch richtig" eingestuft hatte.