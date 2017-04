Bonndorf Die HeDu-Ausbildungstage sind 2017 in der Stadthalle

Die Ausbildungstage von Dunkermotoren und Hectronic (HeDu) finden am 11. und 12. Mai erstmals in der Bonndorfer Stadthalle statt. Was hinter dem Ortswechsel steht und was geboten ist, erfahren Sie hier.

Bonndorf – "Nichts ist so stetig, wie der Wandel", sagt Eike Scherschmidt, Personalleiterin von Hectronic, und meint damit die wiederum anstehenden HeDu-Ausbildungstage. Die sind wahrlich in einem ganz neuen Rahmen. Hatten die beiden Vorzeigefirmen Dunkermotoren (Du) und Hectronic (He) im vergangenen Jahr ihr gut etabliertes Event für die ganze Stadt geöffnet, mit Basis auf dem Dunker-Parkdeck, ist diesmal eine Fortsetzung auf anderer Ebene geplant: Die HeDu-Tage 2017 werden in der Stadthalle veranstaltet.

"Wir haben uns nach dem letzten Mal mit den anderen Anbietern zusammengesetzt und uns schließlich für die Stadthalle entschieden. Auf unserem Parkdeck sind wir von der Witterung abhängig und im vergangenen Jahr war es tatsächlich sehr kalt", erläutert Renate Heizmann, Personalleiterin bei Dunkermotoren. Sie sieht in dieser Weiterentwicklung der HeDu-Tage auch ein klares Service-Plus für die jungen Berufsanfänger. "Wir hatten bisher schon das Problem, dass viele, die mit ihren Klassen gekommen sind, schon wussten, in welche berufliche Richtung sie gehen wollten und die war teilweise eben nicht in der Industrie angesiedelt." So hat man zwei Ideen der letzten HeDu-Tage aufgenommen: Alle Bonndorfer Ausbildungsbetriebe wurden eingeladen, ihre Berufe im Rahmen der HeDu-Informationstage darzustellen. Und man bietet mit einem Shuttleservice Exkursionen in andere Firmen an. Aber alle anderen Aussteller präsentieren in der Stadthalle die Berufe, die bei ihnen erlernbar sind. Hier stehen nicht unbedingt die Firmen im Mittelpunkt, sondern die Berufe und Berufschancen für junge Leute.

Wie viele das in der mit 7000 Einwohnern kleinen Stadt Bonndorf sind, hat selbst die Organisatoren erstaunt: 126 Arbeitgeber sind angeschrieben worden, berichtet Nina Zoller, die bei Dunkermotoren für Organisatorisches rund um die HeDu-Tage zuständig ist.

Bürgermeister Michael Scharf freut sich: "Das ist schon ein Kunststück, in einer Stadt der Größe so viele zu finden." Auch sei er stolz darauf, dass die Firmen sich dazu entschlossen hätten, die HeDu-Tage in der Stadthalle auszurichten. Das werte die Stadthalle auf, schließlich ginge es um die Zukunft von rund 700 jungen Menschen, die aus einem größeren Umkreis gezielt nach Bonndorf kämen, um sich dort über Berufsmöglichkeiten zu informieren. "Von der Vorarbeit, die Dunkermotoren und Hectronic in den vergangen Jahren geleistet haben, indem sie aus den Schulen die Abgänger nach Bonndorf holen, partizipieren nun andere Bonndorfer Arbeitgeber und Gewerbesteuerzahler", so Scharf, der ihnen als Gastgeber in der Stadthalle auch Wertschätzung entgegenbringen möchte. Seine Chefsekretärin im Rathaus, Alexandra Ruf, ist intensiv in alles Organisatorische, das seitens der Stadt geregelt werden muss, eingebunden. "Natürlich wird mein ganzer Bauhof parat stehen", meint der Bürgermeister.

Und das beste Beispiel dafür, dass sich das Engagement lohnt, sind die beiden Firmen, die mit den Ausbildungstagen nun schon zum achten Mal aktiv sind: "Die Mehrzahl unserer Bewerber hat uns bei den HeDu-Tagen kennengelernt", sagt Eike Scherschmidt. Das gilt für beide Firmen. "Wir müssen hier auf dem Land und nahe an der Schweizer Grenze etwas dafür tun, nachhaltig an Fachkräfte zu kommen", meint Renate Heizmann. "Das waren weit und breit die ersten Firmen die erkannt haben, dass man auch vor dem Hintergrund des demografischen Wandels etwas tun muss", lobt der Bürgermeister, der die 2009 geschlossene Ausbildungskooperation der beiden Firmen als "Leuchtturmprojekt" bezeichnet hatte.

Daten und Fakten zu Ausbildungstagen

Die HeDu-Tage am 11. und 12. Mai werden von den Firmen Dunkermotoren (1100 Mitarbeiter weltweit, 800 vor Ort) und Hectonic (300/150) ausgerichtet. Dunkermotoren haben rund 55 Auszubildende und Studenten im Betrieb, bei Hectonic sind es 18.