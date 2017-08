Bonndorf Die Gündelwanger Landfrauen präsentieren ihr neues Theaterstück "Der Jungbrunnen"

Mit dem Rollator in die Zukunft: Die Gündelwanger Landfrauen gehen im vierten Theaterstück von Bürgermeister Michael Scharf in eine Senioren WG.

"Der Jungbrunnen" wird seit Menschengedenken gesucht, Michael Scharf hat ihn gefunden – in Form einer selbst ersonnenen Komödie. Es ist das vierte Bühnenstück des Bürgermeisters, das dieser den Schauspielern um die Gündelwanger Landfrauen auf den Leib schreibt. Eine Konstante: Seine Frau Claudia, die Vorsitzende der Landfrauen, empfindet ihre Rolle wiederum als eine Zumutung. Die stereotype frotzelnde Erklärung des Gatten: Quasi nur wenn er Autor und Regisseur ist, könne er damit rechnen, dass sie tut, was er will.

Der Rest der Mannschaft scheint recht zufrieden zu sein, auch mit dem Stoff. Es geht inhaltlich um eine Alters-WG. Nach Dorfkomödie, Wahlkampfklamauk und Diätenwahn, scheint das Thema diesmal besonders ernst zu sein. Ist das Stück tragikomisch? "Es ist auf jeden Fall wieder eine Komödie, aber ich glaube, jeder nimmt etwas mit nach Hause", meint der Autor kryptisch, der außerdem auch Regie führt. Eine Alters-WG halten Claudia und Michael Scharf im richtigen Leben durchaus für ein heißes Eisen. Das ständig wechselnde soziale Gefüge durch Sterbefälle könnte ein Ausschlusskriterium dieser Lebensform sein, stellt Claudia Scharf in den Raum.

Vielleicht ist aber auch unterschiedlich große Lebenslust die größte Last in einer Alters-WG. "Sie ist im Jungbrunnen eine frivole Alte", verrät Scharf mit Verweis auf seine Frau, die bei diesen Worten wenig lustvoll stöhnt und die Augen verdreht. Beim Probenwochenende in den Schweizer Alpen sei man jedenfalls wie immer zusammengewachsen, betont Claudia Scharf. "Wir haben das Stück vier Mal komplett durchgespielt, das ist eine Menge Holz." Bernd Jehle, im echten Leben Polizist, fühlt sich durchaus in seinem Element als "armer Beamter" namens Dietrich. "Wenn man sich konzentriert, kann man sich gut reinsteigern, meine Eltern sind pflegebedürftig", sagt Klaus Mogel über das Stück.

Für Linus Sedlak, der derzeit mit der Gesellenprüfung beschäftigt ist, ist Paul Müller eingesprungen. Der Pflumeschlucker-Narrenrat ist vielen Zuschauern bereits bekannt aus Sketchen in der Fasnachtszeit. "Theater spielen ist aber etwas total anderes", meint dieser, nachdem er gerade mit Leichtigkeit den Bufdi im dritten Akt gegeben hat. Dabei turnt "Franz-Ferdinand" mit lautem "Taramtamtam" um Freifrau von Lotterburg (Erika Schübel). Auch sie kennt man eigentlich nur aus Sketchen.

"Sie ist noch sehr textunsicher" sagt der Bürgermeister-Regisseur verschmitzt. In der Szene hatte die Freifrau gar keinen Text. "Attraktiv, schlank, gut aussehend, katholisch, ledig, zurückhaltend, feinfühlig", so lässt sich Berta (Jutta Keßler) in einer Kontaktanzeige gerne beschreiben. Die "Neuen Alten" werden fachlich kompetent umsorgt von der liebevollen Krankenschwester Frieda (Yvonne Stoll) und zittern um die Heimgenehmigung und vor der Heimaufsicht Angelika Saubermann (Petra Isele). Mit dabei ist auch wieder die theaterkompetente Gastschauspielerin aus Wellendingen, Silvia Maier als Dahlia.

Beim sprichwörtlichen Blick hinter die Kulissen wird ohnedies deutlich, dass weit mehr gute Geister mit von der Partie sind, als man auf der Bühne sieht. Da steht für Hilfsdienste Andreas Maier zur Verfügung. Der Feuerwehrkommandant Andreas Stoll hilft ebenso beim Kulissenbau wie Werner Rudigier oder Walter Brendle. Mali Scheu souffliert abermals, diesmal als Kulissen-Fernsehsprecherin.

Vom Folktreff sind Klaus-Martin Winter und Jan Hagemoser für die Technik ausgeliehen. Klar ist, dass bei all den gut aussehenden Jungbrunnen-Akteuren die Maske ordentlich nachhelfen muss, damit sie glaubwürdige Senioren sind. Darum wird die bewährte Sabrina Birkle in der Maske unterstützt von Simona Faller, Sarah Maier und den Bonndorf-Stadt-Maskenprofis Daniela und Günter Hany.

Vorverkauf

Der Kartenvorverkauf läuft ab sofort in der Sparkasse Bonndorf-Stühlingen. Für die drei Vorstellungen am 7., 8. und 9. September, jeweils ab 19.30 Uhr im Gündelwangener Schulhaus, stehen nur 220 Karten zum Verkauf, die in aller Regel schnell vergriffen sind. Im Eintritt von 8 Euro ist ein "altersgerechtes" Landfrauenessen enthalten.