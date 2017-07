Bonndorf Die Gündelwanger Fastenbrüder spenden Lebensmittel an die Tafel

Die Gündelwanger Fastenbrüder nehmen während der 40-tägigen Fastenzeit 77,8 Kilogramm ab. Dieses Gewicht geht nun in Naturalien an den Tafelladen.

Buchstäblich 77,8 Kilogramm vom Mund abgespart haben sich zehn Fastenbrüder und eine Fastenschwester aus Gündelwangen während der diesjährigen 40-täigigen Fastenzeit. Sie hatten sich vorgenommen, das verlorene Gewicht in Form von Lebensmitteln dem Tafelladen zu spenden. Alle waren sich einig, das Fastenritual in diesem Jahr einem sinnvollen Zweck zuzuführen und kamen so auf den Einfall, eine Lebensmittelspende in Höhe des abgenommenen Gewichts zu übergeben. Sie hoffen auf und wünschen sich Nachahmer.

Die originelle Idee des gemeinsamen Fastens kam vor vielen Jahren vom damaligen Gündelwanger Narrenrat. Am Aschermittwoch wurde damals öffentlich gewogen und das Gewicht aufgeschrieben. Das zweite Wiegen fand an Gründonnerstag statt, bei dem festgestellt wurde, wie viel der Einzelne abgenommen hat. Das gespendete Geld wurde in dieser Zeit unter anderem für die Kinderfasnacht in Gündelwangen verwendet.

Seit vielen Jahren findet das Wiegen jetzt am alten Fasnachtssonntag statt. Das Nachwiegen ist auch weiterhin am Gründonnerstag. Zu den Mitmachregeln zählt, dass derjenige, der am wenigsten abgenommen hat, 55 Euro in die Vereinskasse zahlen muss. Dann geht es gestaffelt abwärts. Wer kein Gewicht verloren hat, muss 100 Euro Strafe zahlen. Der Sieger erhält einen Pokal und muss kein Geld entrichten.

Gekauft wurden vor allem haltbare Lebensmittel wie Mehl, Zucker und Öl. Die Spende übergaben Klaus Mogel, Max Nägele und Holger Birkle an die Leiterin des Tafelladens, Sonja Isele. Klaus Mogel dankte den zahlreichen Mitarbeitern des Ladens für ihre ehrenamtliche Tätigkeit.