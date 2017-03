Bonndorf Die Frauen des SKV Bonndorf bleiben erstklassig

Die Frauenmannschaft des SKV Bonndorf spielt ein weiteres Jahr in der Bundesliga. Einen bitteren Punktverlust müssen die Verbandsligamänner hinnehmen.

Bereits drei Spieltage vor Saisonschluss hat sich die erste Frauenmannschaft den Verbleib in der Bundesliga gesichert und darf sich auf eine weitere Saison in der Eliteklasse freuen. Mit 6:2 Punkten bei 3324:3190 Kegel ließ man dem DKC Waldkirch keine Chance. Dabei sah es zu Beginn des Spiels nicht nach so einem deutlichen Sieg aus. Ausgerechnet Spitzenkeglerin Andrea Cosic hatte nicht ihren besten Tag erwischt. Mit 2:2 Sätzen bei 533:544 Kegel musste sie ihren Punkt abgeben. Im parallel laufenden Duell gab sich Jana Bachert keine Blöße. Mit der Tagesbestleistung von 587 Kegel sicherte sie der Mannschaft den ersten Punkt.

Unentschieden ging es somit in das Mittelpaar, wo dem Bonndorfer Sextett die Vorentscheidung gelang. Sowohl Tanja Cosic als auch Birgit Dornfeld gewannen ihr Duell, wodurch der Druck auf das Schlusspaar deutlich gemindert wurde. Theoretisch hätten sich Bettina Helmle und Andrea Eder darauf beschränken können, den Vorsprung bei den Gesamtkegeln über die Distanz zu retten und so die entscheidenden beiden Punkte zum 5:3 einzustreichen.

Bettina Helmle gewann allerdings ihre Wurfserie gegen Linda Lang und erhöhte das Endergebnis somit auf 6:2 Punkte. Während bei den Keglerinnen des SKV Bonndorf Freude über den Klassenerhalt herrschte, waren die Gäste sichtlich geknickt. Sie müssen nach zwei Jahren im deutschen Oberhaus nun den Gang in die zweite Bundesliga antreten.

Enttäuschte Gesichter gab es dagegen bei der ersten Männermannschaft. Durch ein äußerst unglückliches Unentschieden gegen den Tabellenletzten Jugo/Fort. Waldkirch ist man kurz vor Ende der Saison wieder auf einen Abstiegsrang abgerutscht. Bis zum letzten Durchgang sah man dabei wie der sichere Sieger aus, doch am Ende drehten die Gäste noch einmal auf und holten Kegel um Kegel auf. Durch das Gesamtergebnis von 3219:3222 Kegel verpasste man schließlich den erhofften Sieg und musste sich trotz vier gewonnener Duelle mit einem 4:4 zufriedengeben. Das beste Ergebnis erzielte Wolfgang Morath mit 551 Kegel.

Mit einem Heimsieg gegen den DKC Waldkirch 2 hat sich auch die zweite Frauenmannschaft aller ihrer Abstiegssorgen entledigt. Mit 7:1 Punkten bei 3125:2990 Kegel fiel der Sieg mehr als deutlich aus. Karin Cosic glänzte dabei mit hervorragenden 550 Kegel. In der Tabelle der Landesliga ist die Mannschaft damit aktuell auf den fünften Rang vorgerückt.

Von Sieg zu Sieg eilt momentan die zweite Männermannschaft, die auch vom KCB Hammereisenbach nicht zu stoppen war. 7:1 Punkte bei 3095:2933 Kegel lautete letztlich das klare Endergebnis. Erneut war Nachwuchsspieler Fabian Tröndle der beste Kegler seiner Mannschaft. Bei 542 Kegel blieb die Anzeige letztlich stehen.