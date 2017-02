Bonndorf-Ebnet Die Feuerwehrabteilung Ebnet bleibt durch Proben immer am Ball

Die Feuerwehrabteilung Ebnet musste im vergangenen Jahr nur einen Einsatz bewältigen. Die Kameraden bilden sich dennoch fleißig fort.

Abteilungsleiter Andreas Rheiner eröffnete die Versammlung der Feuerwehrabteilung Ebnet und begrüßte die Vertreter der Gesamtwehr Olaf Thor, Philipp Heini, den Obmann der Altersmannschaft Karl-Heinz Sowa, Ehrenkommandant Erhard Strittmatter und Stadtrat Bernhard Zanon.

Kassenwart Horst Strittmatter berichtete über die Finanzen der Abteilung. Die Kassenprüfer Holger Maaß und Daniela Sokol bescheinigten eine tadellose Kassenführung. Schriftführer Günter Strittmatter trug den Jahresrückblick vor. Raumschaftsproben mit den benachbarten Wehren sowie die eigene Chilbiprobe und die Teilnahme in Bonndorf standen auf dem Programm. Ein Schwelbrand am Sportplatz in Ebnet machte einen Einsatz nötig. Mithilfe des Tanklöschfahrzeugs der Feuerwehr Bonndorf und mit dem Einsatz von vier Mann war das Ganze schnell gelöscht. Es gab im vergangenen Jahr eine Hochzeit, eine Geburt und Feste, an denen sich die Kameraden beteiligten. Ein Kameradschaftsabend rundete den geselligen Bereich ab.

Abteilungsleiter Andreas Rheiner berichtete, dass der TS8-Anhänger der Wehr im vergangenen Jahr technisch überholt wurde. Er bedankte sich besonders bei Daniel Spengler, der den Gruppenführerlehrgang in Bruchsal mit Erfolg abgeschlossen hat und bei Theresa Maaß, die den Ausbilderlehrgang für die Truppmannausbildung absolviert hat. Damit kann sie nun als Ausbilderin für die Truppmann- und Truppführerausbildung auf Kreisebene tätig werden.

Für guten Probenbesuch wurden Holger Maaß, Armin Maaß, Andreas Rheiner und Daniel Spengler ausgezeichnet und erhielten ein Präsent. Holger Maaß wurde zudem zum Hauptfeuerwehrmann befördert. In seiner Vorschau auf das Jahr 2017 kündigte Andreas Rheiner an, dass in diesem Jahr die gemeinsame Probenarbeit mit der Abteilung Wittlekofen noch weiter ausgebaut werden soll. Auch den Ausflug, der in diesem Jahr nach Stuttgart gehen könnte, plant man zusammen mit der Abteilung Wittlekofen.

Olaf Thor überbrachte die Grüße von Gesamtkommandant Hansjörg Ketterer und gratulierte allen geehrten Kammeraden. Besonderer Dank galt Theresa Maaß für die Ausrichtung und Leitung der Montagsproben in Bonndorf. Im Namen des Bürgermeisters dankte Stadtrat Bernhard Zanon für die Dienste der Abteilung. In Ebnet sind derzeit 14 Feuerwehrleute aktiv und sechs Männer bilden derzeit die Altersmannschaft.