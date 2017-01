Bonndorf Die Ewattinger Ein- und Verkaufsgenossenschaft hilft nach der Schließung des Lebensmittelgeschäfts von "Vivo" Max Burger aus

Die Lebensmittelversorgung in Ewattingen ist gesichert. Das Lagerhaus erweitert sein Angebot an regionalen Produkten deutlich.

Ewattingen – Der Dorfladen, das Lebensmittelgeschäft von "Vivo" Max Burger ist Geschichte. Seit dem Jahresende 2016 sind die Türen des für Ewattingen einst bedeutenden Lebensmittelgeschäfts geschlossen. Maßgebend hierfür waren gesellschaftliche Veränderungen (Einkaufsverhalten) und private Gründe sowie hohe Investitionskosten nach behördlichen Auflagen.

Nach der Schließung des Lebensmittelgeschäfts kommt nun die Ewattinger Ein- und Verkaufsgenossenschaft, die in Ewattingen ein Lagerhaus unterhält, einem ihrer selbst auferlegten Grundsätze der Selbsthilfe nach. Sie wird demnächst ihr Sortiment im Bereich regionaler Lebensmittel erweitern. So soll die durch die Schließung des Lebensmittelgeschäfts Burger im Bereich der Lebensmittelversorgung entstandene Lücke abgeschwächt werden.

Susanne Rothmund, Buchhalterin der Genossenschaft, erklärte im Gespräch mit dieser Zeitung, dass man vor allem weiterhin der älteren Generation, aber auch der Jugend im Dorf eine günstige Einkaufsmöglichkeit bieten will. "Die Erweiterung des Lebensmittelangebots trägt somit zur Stärkung der Infrastruktur des größten Wutacher Ortsteils bei", sagt Susanne Rothmund.

Das Warenangebot umfasst für die Landwirte den Einkauf von Dünger- und Pflanzenschutzmittel, Futtermittel, Silofolie und Saatgetreide. Im HG-Markt können Artikel des täglichen Gebrauchs für Haus und Garten (Sämereien, Blumenerde, Gartengeräte), Wald und Forst (Kleidung, handwerkliche Betriebsmittel) sowie Werkzeug und Kleinmaterial erworben werden.

Im Bereich der Vermarktung mit regionalen Erzeugnissen und Produkten hat das Lagerhaus in Ewattingen in der Vergangenheit schon mit regionalen Selbstvermarktern – der Blattertmühle, Wellendingen (Mehl, verschiedene Backmischungen, Müsli); dem Geflügelhof Kaiser, Unterwangen (Eier Nudeln, Linsen); der Mosterei Grüninger, Ewattingen (Apfel- und Birnensecco, Säfte) und der Firma Asal, Wiesental (Suppen, Soßen, Gewürzmischungen) – zusammengearbeitet.

Von der Ölmühle Donaueschingen bezog man Rapsöl. Neu ins Sortiment aufgenommen werden nun weitere Lebensmittel: Produkte von Schwarzwaldmilch (Milch, Butter, Joghurt). Das Hofgut Stefan liefert Obst vom Bodensee und der Landwirtschaftsbetrieb Mess, Aselfingen, sowie die Metzgerei der Firma Adler, Bonndorf, Dosenwurst und Geräuchertes. Vervollständigt wird das erweiterte Sortiment durch Honig von Rolf Schelble, Stühlingen-Weizen. Ab dem Frühsommer wird man auch Gemüse von der Insel Reichenau im Angebot haben.

Als besondere Dienstleistungen biete das genossenschaftliche Lagerhaus in Ewattingen einen DHL-Shop an. In diesem können während der Öffnungszeiten frankierte Päckchen und Pakete abgegeben sowie Briefmarken erworben werden. Zum Dienstleistungebreich zählen des Weiteren der Betrieb einer öffentlichen Brückenwaage, sowie die Bereitstellung eines Kartoffelkellers zur Einlagerung der schmackhaften Erdknolle. Im Frühjahr und Herbst, vor Beginn der Einsaatzeit, können Landwirte Saatgetreide in loser Form oder als Sackware zur Reinigung und Beizung ins Lagerhaus bringen, Ansprechpartner hierfür ist Josef Schmidt, Telefonnummer 07709/10 35.

Die Genossenschaft

1911 gründeten 55 Landwirte eine Spar- und Darlehenskasse mit einer ländlichen Warenabteilung, mit dem Ziel für alle Landwirte und Kunden ein verlässlicher und vertrauensvoller Partner zu sein. Heute zählt die Genossenschaft 63 Landwirte und ehemalige Landwirte als Mitglieder, welche aus zehn Ortschaften (Ewattingen und Umlandgemeinden) kommen. Vorsitzender der Ein- und Verkaufsgenossenschaft Ewattingen ist Harald Burger, Telefonnummer 0172/981 13 35. Die Buchhaltung liegt in den Händen von Susanne Rothmund. Kontakt: Lagerhaus Ewattingen, Telefonnummer 07709/277, Telefax 07709/922 54 80, E-Mail (info@lagerhaus-ewattingen.de). Öffnungszeiten während der Wintermonate: Montag, Mittwoch und Freitag von 10 bis 11 Uhr und Samstag von 10 bis 12 Uhr. In den Sommermonaten werden die Öffnungszeiten entsprechend angepasst und erweitert.