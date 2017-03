Bonndorf Die Bonndorfer Pfadfinder organisieren sich neu

Die Satzungsänderung bei den Pfadfindern wird problemlos verabschiedet. Künftig leitet ein gleichberechtigtes Vorsitzenden-Duo den Verein.

Traditionell sangen die Stammesmitglieder von Ulrich von Hutten zur Eröffnung der Hauptversammlung der Pfadfinder ein Lied und die Sippenführer stellten sich den Eltern kurz vor. Der Stamm wird nun von Miriam Meier und Laura Blümling geführt und rund 40 Kinder sind aktiv.

Die Vorsitzende des Elternvereins, Iris Blümling, dankte allen Helfern für die geleistete Arbeit im vergangenen Jahr. Der Vorstand hatte eine Satzungsänderung vorbereitet, wonach es künftig zwei gleichberechtigte Vorsitzende nebeneinander geben soll. Die Amtszeit bleibt bei zwei Jahren, doch wird nun in einem rollierenden System gewählt. Nach der Vorstellung der Änderung gab es keine Wortmeldungen und so gab die Versammlung einstimmig ihre Zusage zu der Neufassung, die im nächsten Jahr greift.

Zur Situation in Öttiswald gab Sabine Suhl einen ausführlichen Überblick. Im vergangenen Jahr ging die Belegung leicht zurück, es haben 24 Gruppen (Vorjahr 30) mit 1650 Übernachtungen (2100) das Angebot wahrgenommen. Alfons Faller und Christoph Rothmund sind Helfer im Hintergrund und sorgen für ein gepflegtes Gelände. Das Büro in Person von Heike Vetter bearbeitet die Anfragen und bestätigt die Buchungen, die auch für dieses Jahr schon wieder vorliegen.

Es gibt allerdings noch freie Zeiten, weil aufgrund der Neukonzeption mit dem Forstministerium, dem Kreisforstamt und der Stadt noch nicht alles klar war, in welchem Rahmen die Vermietungen für dieses Jahr möglich waren. Nun läuft es weiter wie bisher, das Schlafen im Haus ist nur möglich, wenn eine Brandwache gestellt wird. Die Neuausrichtung, vor allem in Sachen sanitärer Anlagen, wird weiterentwickelt. Das Ferienprogramm der Stadt Bonndorf wird auch dieses Jahr wieder in Öttiswald angeboten.

Schriftführerin Jutta Schär gab einen kurzen Rückblick auf die Aktivitäten. Der Verein unterstützt das Stammesleben mit finanziellen Mitteln und tatkräftiger Hilfe, wie bei der Bewirtung am Schlossfest. Erstmals wurde ein Elternhock angeboten, der zweimal gut besucht war. Das Helferfest und ein Ausflug stärkte das gesellige Miteinander der Mitglieder. In einem knappen Kassenbericht war der Zuschuss an die Pfadfinder für das Sommerlager der größte Ausgabeposten, die Einnahmen vom Schlossfest sorgten dann wieder für ein ausgeglichenes Ergebnis. Gemeinderat Jürgen Faller überbrachte die Grüße der Stadt und bedankte sich für die Bereitschaft, das Ferienprogramm wieder mit einer Aktivität in Öttiswald zu bereichern.

Der Verein

