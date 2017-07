Bonndorf Die Bläserjugend der Stadtmusik Bonndorf zeigt beim Doppelkonzert ihr Können

Die Bläserjugend der Stadtmusik Bonndorf feiert ihr 25-jähriges Bestehen mit einem Doppelkonzert. Kinder und Jugendliche haben Spaß beim Instrumentenschnuppern.

Die Bläserjugend der Stadtmusik Bonndorf feierte mit einem Instrumentenschnuppern und einem Unterhaltungsprogramm für die kleinsten Besucher sein 25-jähriges Bestehen. Höhepunkt des Tages war ein Doppelkonzert mit der Bläserjugend Lenzkirch. Vorsitzende Meike Beck erinnerte an die Gründung der Bläserjugend am 19. März 1992 im heutigen Probelokal. Den ersten Vorsitz hatte Roland Krones inne.

Nach Rötenbach und Lenzkirch war die Bläserjugend Bonndorf der dritte Verein im Hochschwarzwald. Ins Leben gerufen wurde auch der Förderverein, der es sich zum Ziel gesetzt hat, die musikalische Ausbildung der Jugend in der Blasmusik zu unterstützen. Die Vorsitzende dankte für die zahlreichen Zuwendungen und berichtete, dass seit September 2016 die Musikschule Südschwarzwald die Instrumentenausbildung übernommen hat. Die Bläserjugend Lenzkirch mit Dirigent Jakob Scherzinger eröffnete den Musikreigen mit „March of the Marmots“. Beim Musikstück „Irish Dream“ fühlten sich die Besucher in die irische Landschaft versetzt. Viel Beifall gab es für „Sun Calypso“ und „Supercalifragilistic“ sowie für die Zugabe „Viva España“.

Das im vergangenen Herbst gegründete Trainingsorchester unter Leitung von Alexander Bernhart zeigte mit "Asien" und "Afrika" aus "Five Continents" sowie dem Turbo-Rock, bei dem vor allem die Schlagzeuger gefragt waren, was es bisher gelernt hat. Mit der Jugendkapelle ließen die Musiker nochmals das Thema des Jahreskonzerts mit der Komposition „The Foggy Island“ von Stadtmusikdirigent Patrick Egge erklingen. Die Jugendkapelle unter Leitung von Felix Schüle erfreute zu Beginn ihres Konzertteils mit einem Klassiker, dem „San Carlo Marsch“. Gekonnt spielten die jungen Musiker die Ballade „Leningrad“ und „Celtic Voyage“. Mit mehreren kleinen Medleys ging es in die Welt der Musicals. Zu hören waren Lieder aus "Les Misérables" und "Mary Poppins", dem Kindermädchen mit den magischen Fähigkeiten. Als Dank für den großen Applaus gab die Jugendkapelle als Zugabe und Abschiedslied „Ghostbusters“ zum Besten.

Am Nachmittag interessierten sich etwa 30 Kinder für die ausgestellten Musikinstrumente. Unter fachkundiger Anleitung der Bonndorfer Jungmusiker konnten Flöte, Klarinette, Saxophon, Horn, Trompete/Flügelhorn, Tenorhorn/Bariton, Posaune und Tuba bestaunt und ausprobiert werden. Die kleinen Besucher waren erstaunt, welche Töne zu hören waren. Besonders beliebt war das Spielen der Schlaginstrumente. Auf einer Checkliste konnten alle ihr Wissen testen.