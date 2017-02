Bonndorf Die Arbeit im Kinderhospiz

Schüler der Realschule Bonndorf erfahren bei einem Vortrag von Corinna Fürste, Geschäftsführerin des Bundesverbandes Kinderhospiz, viel über Kinderhospizarbeit. Die bewegende Schicksale gehen unter die Haut. Besonders die Videos beeindrucken die Jugendlichen.

Bonndorf – Mucksmäuschenstill war es im Zuschauerraum für komplette 90 Minuten beim Vortrag von Corinna Fürste. Für rund 60 Religions- und Ethikschüler der Klassenstufen neun und zehn bei der Realschule Bonndorf hatte Mirijam Hofmeier gemeinsam mit Lehrerkollegen eingeladen. Fürste, stellvertretende Geschäftsführerin des Bundesverbandes Kinderhospiz, hatte nicht weit anzureisen. Bundessitz des eingetragenen Vereines ist in Lenzkirch.

"Ein Kinderhospiz ist ein Ort, den man nicht sucht, aber finden möchte, wenn man ihn braucht." Mit dem Leitsatz des Vereins eröffnete sie ihren Vortrag. Anders als Hospizhäuser für Erwachsene seien diese Einrichtungen Begleithäuser für ganze Familien, in denen ein Kind mit diagnostiziert begrenzter Lebenserwartung aufwächst. Teils geht diese Fürsorge über die gesamte Kindheit hinweg, bis das totkranke Kind verstorben ist und darüber hinaus.

"Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie man solchen Leuten helfen kann, aber ich kenne glücklicherweise auch niemanden in der Situation", sagte die 15 Jahre alte Mandy Knab vor dem Vortrag auf Nachfrage dieser Zeitung. Die Antwort auf dieses Rätsel, das wohl alle anwesenden Schüler mehr oder weniger begleitete, war vielschichtig: So individuell wie jeder Mensch sei auch der Umgang mit dem sterbenden Kind, seinen Angehörigen und der gesamten Situation.

"Was richtig ist, ist immer schwierig zu beantworten. Wichtig ist, die Situation auszuhalten und die eigene Angst im Umgang damit zu überwinden", sagte Corinna Fürst. Damit sprach sie vor allem die Scheu der Menschen an, die betroffenen Familien in der Peripherie begegnen. "Es ist ein Tabuthema und man spricht nicht gerne darüber."

Was trotz schwieriger Tonqualität die Jugendlichen wohl besonders ansprach, waren Videoclips über Kinder und deren Familien, denen diese Hospizbewegung bei ihrem schwierigen Abschied helfen konnte. Da war einmal Benedikt mit schier unglaublich vielen Handicaps, auf den Rollstuhl angewiesen und 15 Stunden täglich auch auf ein Korsett, das das Fortschreiten seiner Skoliose und eine weitere Operation hinauszögern soll, erblindet auf einem Auge, mit großen Sprechschwierigkeiten wegen eines Kieferspalts. Zu seinen Herzenswünschen gehörte die Begegnung mit dem Musiker Daniele Negroni, Botschafter für den Bundesverband Kinderhospiz. Dabei ging es nicht um Autogrammkarten. Benedikt am Schlagzeug verblüffte den Jungstar, indem er abrockte, wie ein Profi. "Benedikt ist ein glücklicher Junge" ist die Überzeugung einer Betreuerin.

Und dann ist da Lena, gestorben im eben vergangenen September. Gut zwei Jahre bevor das letzte Filmchen über sie und ihre Familie gedreht wurde, kam die Diagnose, die das nahende Ende ihres Lebens beschrieb.

Ihre drei Geschwister, ihre Eltern, auch Pflegende und Betreuer geben ein beeindruckendes Zeugnis vom Abschied für diesen geliebten Menschen. "Sie will nicht sterben und das, was jetzt ist, will sie auch nicht", sagt eine verzweifelte Mutter, die ihr schließlich vor allem "keine Schmerzen" wünscht. Die ältere Schwester wünscht ihr, "dass sie bis zum Schluss bleiben kann, wie sie ist". Und der jüngste Bruder findet Trost darin, dass Lena zu ihrem Opa gehen wird, der sie sehr geliebt habe. "Die Seele zieht in den Himmel", sagt er.

In Thüringen war das Kinderhospiz, das die Familie aus Baden-Württemberg für den schweren letzten Gang aufgesucht hatte. Im Musterländle gibt es keine solche Einrichtung. Schmidt's Märkte haben die Vespertüten für die Reise der Familie gepackt. Krankheitsbedingt konnte Lena zu diesem Zeitpunkt kaum mehr sprechen.

Und es war der schwärmerische Ausruf eines Milchshakenamens, als Lena die Vespertüte kontrolliert hatte, der der Familie als einer der letzten artikulierten Freuden wohl immer in Erinnerung bleiben wird. Das zumindest erzählte Corinna Fürste nach dem Film aus dem Nähkästchen. Für die Schüler war das nach 90 Minuten schwerer Kost wohl ein runder Schluss, der nachdenklich machte. Jedenfalls kam nicht eine Frage aus dem Auditorium.

