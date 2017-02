Bonndorf Die Akteure der Bonndorfer Frauenfasnacht verbreiten Heiterkeit

Die Bonndorfer Frauenfasnacht ist eine Institution und lockt Gäste aus der weiteren Umgebung an. 200 Frauen aus allen Ortsteilen feiern ausgelassen bei Musik, Tanz, Witzen und Sketchen.

Die Bonndorfer Frauenfasnacht lockte wieder wohlgelaunte Närrinen von fast überall her hinter allen möglichen Öfen vor. Gemäß der Stimmung müssen die schon recht heiß gewesen sein. Denn die Stimmung war von Anfang an auf dem Siedepunkt und das sollte sich bis zum letzten Heimbringdienst nicht ändern.

Der Bringdienst fuhr nach Boll und Wittlekofen, Wellendingen und Bonndorf und auch in entlegenere Winkel – ein gern wahrgenommener Service für rund 200 ausgelassene Frauen, die lange vor dem Ende sämtliche Aperol-Spritz ausgetrunken hatten. Allerdings darf das nicht darüber hinwegtäuschen, dass die dafür eigens zugelassenen Männer, Michael Scharf und Bernd Jehle, dadurch ein Privileg hatten, wie sonst kein Mannsbild: Sie durften Frauen erleben, die ihre ganz persönliche Fasnacht einläuteten – vor allen anderen Gumpern und Glunkern.

So ausgelassen war das närrische Fest, dass nicht nur lauthals mitgesungen, gelacht, getanzt und Polonaise getanzt wurde. Froh gelaunt wurde auch gelernt, beispielsweise beim Unterwäscheseminar von Clementine, alias Martina Schaller, das sich an liebende Frauen wandte, die ihren Männern Gutes tun wollen. "Denn die Männer sind untenrum nicht glücklich."

Wie die Feinripp mit Eingriff rechts aufgehängt und gebügelt werden muss, war da zu erfahren und auch wie ein String-Tanga ("viel Schnur und wenig Stoff") richtig getrocknet wird: auf dem Finger schleudernd nämlich. Und es gab auch noch weitere Seminarangebote, die gebucht werden können für Männer und "Tee-Nager", etwa den Kurs zum Erarbeiten des Unterschieds zwischen Wäschekorb und Fußboden.

Die Wellendinger Landfrauen hatten nach ihren Gartentagen festgestellt, dass keine Vogelscheuche mit von der Partie war und brachten die nun auf der Bühne in der Gündelwanger Schule zum Tanzen. Ein Boarisches Ehepaar (Lore Pfendler und Dagmar Ebner) gab ein Gstanzl-Konzert vom Feinsten mit tiefsinnigen Weisheiten: "Auf'm Oktoberfest gibt's Ochsn grad gnua. Die oan wer'n brodn, die andern schaungn zua." Sogar mittel-erfreuliche Zukunftsaussichten für Altenheime, in denen mittels Trillerpfeifendrill sämtliche Bettgehvorbereitungsgeschäfte in kollektiver Massenabfertigung erledigt werden, rangen Heiterkeit ab.

Automatentaugliche Stewardessen in der Boeing C.L.U.B. unterweisen alle mitfliegenden Damen für einen angenehmen Flug. Zwischendrin gab es Rockröhren auf der Bühne. Die Gündelwanger Landfrauen entstiegen auf dem Speicher in zauberhaften Puppenkostümen alten Schachteln und tanzen furios über die Bühne. Die "Drei Wiiber", Cosima, Zensi und Hermine (Claudia Scharf, Erika Schübel, Mechthild Nägele) schossen wiederum den Vogel ab. Wenn Hermine der Cosima, frisch aus der Zeitmaschine entstiegen, erzählt: "In dem Glitzerfummel hast Du en Arsch wia en Ackergaul", ist die um keine Antwort verlegen: "So isches wenn Du älter wirsch. Irgendwann muscht Dich entscheiden für's Gsicht oder für'n Arsch."