Bonndorf Der neue historische Roman von Birgit Hermann trifft den Geschmack des Publikums

Birgit Hermann liest aus ihrem neuen historischen Roman "Die Glasmacherin". Verzaubernde Alphornklänge stimmen die rund 40 Personen im Vorraum zur Stadtbibliothek bei kulinarischen Köstlichkeiten auf einen interessanten und lehrreichen literarischen Abend ein.

Was haben das Riesengebirge und der Schwarzwald gemeinsam? Was ist ein Schatzhauser? Hatte Umberto Eco („Der Name der Rose“) eine literarisch begabte Schwester? Kann man vom Albtal aus Klänge aus den Alpen vernehmen? Diese und andere Fragen stellten sich bei der mittlerweile dritten Lesung von Birgit Hermann, die am vergangenen Donnerstag im Vorraum zur Stadtbibliothek ihren neusten Roman „Die Glasmacherin“ präsentierte. Sie gab viele Passagen zum Besten, die Fragen aufwarfen, um Lust zum Weiterlesen zu machen. Als Überraschungsgast präsentierte die talentierte Schriftstellerin aus Titisee-Neustadt ihren Kollegen Werner Hasenfratz, mit dem sie vor zwei Jahren eine Ausbildung als Gästeführer absolviert hat.

Als versierter Alphornbläser versetzte dieser zu Beginn der gut besuchten Lesung das ganze Schloss in einen klingenden Resonanzraum, in dem sich dann anschließend Wunderliches ereignen sollte. Quasi als Mahner und Rufer suchte er immer wieder zwischen den vier ausgewählten Leseproben, die Aufmerksamkeit der Zuhörer auf den Inhalt des gesprochenen Wortes zu lenken. Sein: „looset, looset und sind still“ (höret, höret und gebet acht) leitete immer wieder zu einem weiteren Erzählstrang der „Glasmacherin“ über und als Schatzhauser verbreitete er mit Wind und Sturmgebraus immer wieder die Stimmung, die die einzelnen Abschnitte des fast 450-seitigen Romans eindrucksvoll in Szene setzten.

Nach einer kurzen Einführung in die Kunst des Glasmachens präsentierte die Autorin Birgit Hermann ihre zahlreichen Charaktere, die nicht immer leicht einzuordnen waren. Aber das war Absicht, denn schließlich sollte das Buch anschließend verkauft werden. Hätte sie alle Handlungsstränge schon bei der Lesung erläutert, dann wäre manches Geheimnis gelüftet worden – und wer liebt schon sogenannte Spoiler, also Informationen, die die Pointen eines Stoffes schon vorher verraten und damit die Lektüre verderben?

Dann tauchte im geheimnisvollen Ambiente der Stadtbibliothek unvermittelt der letzte überlebende Kobold, das Glasmännchen, auf. Es manifestierte sich der exhibitionistisch veranlagte Bruder eines Mönches als unheimlicher Spanner, da fand sich Bruder Stephanus in einem dunklen Loch, in der Gruft der Äbte, wieder und die detaillierte Schilderung der unheimlichen, kerkerähnlichen Umgebung erinnerte unwillkürlich an Umberto Eco oder Helmut Krausser.

Die eigentliche Geschichte der Glasmacherin Marie, die von ihrem Onkel die seltene Kunst, weißes Glas herzustellen, lernt, geriet immer wieder leicht aus dem Blick- beziehungsweise Hörfeld des gebannt lauschenden Zuhörers. Nichtsdestotrotz gelang es Birgit Herman auch an diesem Abend, ihr bemerkenswertes Talent zu vermitteln. Zahlreiche Buchverkäufe nach der Lesung und noch viel mehr Signierwünsche, vor allem der weiblichen Leser, zeigten deutlich, dass der Markt für historische Romane aus der näheren Umgebung immer noch boomt und dass es auch schön und befreiend sein kann, wenn man einige Orte der Literatur schon kennt oder jederzeit besuchen könnte.

Birgit Hermann beschreibt in stimmungsvollen Bildern das Leben der Glasbrenner im Schwarzwald und deren Abhängigkeit von den Klöstern. Drei Handlungsstränge sind es, die die Geschichte tragen, neben Marie und Wiltrudis spielen auch das Kloster St. Blasien und deren Abt Augustinus, der zwielichtige Pater Cajetano sowie Bruder Stephanus eine wichtige Rolle und auch die Sagenwelt des Schwarzwalds findet Einzug in die Handlung. Weltgeschichtliche Ereignisse jener Zeit werden dagegen wenig berücksichtigt, was sicher auch daran liegen mag, dass diese kaum in die Abgeschiedenheit des Schwarzwalds vorgedrungen sein werden.

Zur Person

Birgit Hermannist 1962 in Rudenberg im Schwarzwald geboren und wuchs dort auch auf. Nach dem Schulbesuch machte sie eine Ausbildung zur Laborantin, als die sie auch heute noch tätig ist. Auf die Idee zu ihrem ersten historischen Roman "Die Apfelrose", der 2005 erschien, kam sie, als sie eine Familienchronik erstellte und dafür in Archiven nach Informationen suchte. Von der ersten Idee und dem Sammeln von Fakten bis zum Erscheinen des Buchs hat es fünf Jahre gedauert. Neben ihren historischen Romanen hat Birgit Hermann ein Kinderbuch und Theaterstücke für die Freilichtspiele von Friedenweiler verfasst. Birgit Hermann ist verheiratet und Mutter von drei erwachsenen Kindern. Die Familie lebt in Titisee-Neustadt, wo Birgit Hermann in einer Klinik arbeitet. Ihre historischen Romane sind "Die Apfelrose" (2005), "Der Ferman" (2008), "Geigenholz" (2013) und "Die Glasmacherin" (2016), das Kinderbuch heißt "Heiligabend mit Elisabeth" (2009).

Informationen im Internet: