Bonndorf Der neue Hofladen in der Siedlung zwischen Bonndorf und Münchingen bietet frisch handgemachte Produkte

Ein neuer Hofladen eröffnet in der Siedlung. Die Wurst- und Fleischwaren stammen aus der Region und werden von Inhaberin Bianca Güntert selbst hergestellt.

"Ich freue mich auf neue und alte Kunden", sagt Bianca Güntert, die am Samstag, 6. Mai, ihren Hofladen eröffnet. Damit spielt die Fleischermeisterin darauf an, dass hier zwischen Bonndorf und Münchingen in der Siedlung links von der Landesstraße bereits ein Hofladen betrieben worden war, von Edeltraud Sokol.

Nach deren Tod hat Bianaca Güntert mit Partner Benjamin Schaller den Hof übernommen. Zwei Jahre gingen ins Land für Umbau und Aufstockung, aber natürlich auch für die Planung der Selbstständigkeit der jungen Frau. "Für mich war es die Aussicht darauf, mit meinen beiden kleinen Kindern doch auch meinen Beruf ausüben zu können", sagt sie. Dabei freut sie sich, das nach ihren eigenen Vorstellungen tun zu können. "Alle Schweine, die wir verarbeiten, kommen aus der Region, das Bio-Rindfleisch stammt vom Hof meines Vaters." Dessen Limousin-Rinder seien den ganzen Sommer über auf der Weide beim Krummen Föhrle.

Das Handwerk erlernt hat Bianaca Güntert bei der Firma Adler, wenige Hundert Meter Luftlinie entfernt. Dort wird das Vieh, dessen Fleisch sie verarbeitet, auch geschlachtet. In der Wurstküche hilft, wie bereits bei Familie Sokola "Simba" alias Helmut Sülau, der seit 1958 in der Region lebt und seine Herkunft (Itzehoe) nicht verheimlichen kann. Er redet nicht viel, aber steht bei jedem kleinen Missgeschick zur Seite. "Das darf nicht durchdrehen", meint er und schaut beim Fleischwolf nach dem Rechten, um dann wieder zur Mettmasse zurückzukehren und diese behutsam in den Naturdarm abzufüllen. Bianca Güntert geht neben ihm in Stellung und schleudert die gut 15 Meter lange Schlange in entsprechenden Abständen zu den einzelnen Würstchen.

"Es ist so ein schöner Beruf, sehr vielseitig und man kann den Menschen etwas Leckeres bieten", schwärmt sie. Hier nun konnte sie auch ihren eigenen Geschmack einbringen, beispielsweise durch die Würze, für die sie ihre eigenen Hersteller gefunden hat. Ihre Räucherhölzer Fichte und Tanne stammen aus der Region.

"Mit viel Arbeit habe ich gerechnet", sagt die Wirtstochter (Gasthaus Sonntag) und weist in Richtung ihrer Schwiegermutter, Martina Schaller, ebenfalls eine Wirtstochter (Gasthaus Wutachschlucht, Blumegg). "Ohne die Familie würde das nicht gehen." Ein entscheidender Anteil der Arbeit fällt im kaufmännischen Bereich an – für die gelernte Handwerks-Betriebswirtin kein Thema: "Man muss halt gut kalkulieren, damit man die richtigen Preise aushandelt", sagt Bianca Güntert. Das scheint ihr gelungen zu sein. Denn im Angebot des Hofladens gibt es nicht nur eigene Wurstwaren, Fleisch von Vaters Rindern und Marmeladen aus eigener Fertigung, sondern auch Honig aus Gündelwangen (Max Nägele), Schnaps und Likör aus Holzschlag (Sebastian Herb), Fisch aus Gutach, Eier und Käse aus Wutöschingen und zur Eröffnung auch eigenen Kuchen und Kaffee.

Hofläden

In Bonndorf gibt es die Blattert-Mühle (Wellendingen) und Honig & Schnaps Sebastian Herb (Holzschlag). In Wutach gibt es Markus Grüninger, der eigene Säfte anbietet, bei Wolfgang Asal in Lembach gibt es zudem frisch gefischte und geschlachtete Forellen. Bianca’s Hofladen eröffnet am Samstag, 6. Mai, 10 bis 16 Uhr, die Öffnungszeiten sind Montag und Freitag, 8.30 bis 12 Uhr und Mittwoch, 16.30 bis 18.30 Uhr.