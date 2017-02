Gündelwangen Der bunte Fasnachtsumzug schlängelt sich durch Gündelwangen

Narrenmutter Sybille Lehmann und der Elferrat der Räuber führen den Fasnachtsumzug durch Gündelwangen an. Auch Pflumeschlucker gumpen mit.

Pünktlich um 14.11 Uhr setzte sich der große Gündelwanger Fasnetumzug, beginnend am neuen Dorfplatz im Espan, in Richtung Feuerwehrhaus/Farrenstall/Herdepfelloch, bekannt auch als „Bermundadreieck an der Bonndorfer Straße" in Bewegung. Hubert Haury sorgte mit mehreren Donnerschlägen aus seiner Signalkanone dafür, dass alle im Ort, einschließlich der Holzschläger, von dem Ereignis erfuhren.

Der närrische Lindwurm, der zahlreiche Fastnachtswagen sowie Musikanten- und Fußgruppen enthielt, bot ein eindrucksvolles Bild närrischer Fröhlichkeit. Hauptsächlich im Bereich der Einmündung in die Bundesstraße beim (geschlossenen) Gasthaus Hirschen und am Feuerwehrhaus hatten sich viele Zuschauer eingefunden. Traditionell gab Max Nägele über Lautsprecher Erklärungen zu dem, was im Dorf an Ideen, Fleißarbeit, Witz und Humor auf die Beine gestellt worden und im Umzug nun zu bewundern war.

Stolz konnte der Elferrat, allen voran Narrenmutter Sybille Lehmann, bei Bilderbuchwetter den Umzug anführen. Direkt dahinter ritt und spielte die Gündelwanger Trachten-, sprich Narrenkappelle, unter Leitung von Andreas Dörnte zur Freude der ihnen folgenden starken Pflumeschluckergruppe. Hocherfreut meldeten sich auch die Holzschläger mit ihrem Narrenvater Holger Birkle mittels Wagen- und Fußgruppe zum Thema „Land Baden“ zu Wort. Sie ernteten nicht nur von Bürgermeister Michael Scharf am Wegesrand den verdienten Beifall.

Die prächtig aufgelegten Gündelwanger Guggenmusiken, das Katastrophen-Orchester und die Gundelsteiner, durften nicht fehlen. Urige, beinahe waschechte Highländer, Badische Rehe und lebende Rehbocktrophäen, die Räuber als badende Badner, menschliche Tannenzäpfle-Flaschen, die Sumpflochhexen, seit drei Jahren eine feste Größe im örtlichen Narrenkonzert und eine Fischergruppe in gelbem Ölzeug mit ihrem Kutter „St. Holgar“ und viele weitere Familiengruppen klinkten sich ein. Sie trieben ihren Spaß mit dem Publikum. Am Ende wendete der Lindwurm und bevölkerte zum Finale den Platz im Bereich des Feuerwehrhauses.