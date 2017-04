Bonndorf Der TuS-Lauftreff startet für die Freiluftsaison durch

Die Freizeitsportler des TuS-Lauftreffs beginnen die Sommersaison mit regelmäßigen Trainingseinheiten für jedes individuelle Tempo und jeden Leistungsstand.

Mit dem Schulstart nach den Osterferien beginnt am kommenden Mittwoch auch die diesjährige Freiluftsaison des TuS-Lauftreffs. Alle, die Lust auf gemeinsames Laufen oder Nordic-Walken in Wald und Flur haben, sind willkommen, informiert Lauftreffleiter Peter Steck. Treffpunkt ist mittwochs um 19 Uhr am Waldstadion – bei jedem Wetter. Die bewährte Einteilung in Laufgruppen mit verschiedenen Tempi sowie Laufzeiten bietet jedem Teilnehmer die Möglichkeit, eine Gruppe zu wählen, die seinem Leistungsgrad entspricht.

Ambitionierte Jogger laufen in der Gruppe um Sabine Otteny und Gerhard Tascher zwischen 70 und 80 Minuten in flottem Tempo. In gemäßigterem Tempo läuft eine Gruppe um Lisa Eckert und Eva Weishaar zwischen 60 und 70 Minuten. Langsamer und mit etwa 45 Minuten deutlich kürzer wird in einer Gruppe um Martha Weishaar gelaufen. Neueinsteiger oder Anfänger werden von Andreas Wieser betreut. Je nach Konstitution der Freizeitsportler beginnt diese Gruppe in langsamem Tempo, bei Bedarf werden Gehpausen eingelegt. Nordic-Walker werden unter Regie von Otmar Weishaar Strecken mit einer Dauer von einer Stunde oder etwas länger zurücklegen.

Alle Interessierten, die über das Mittwochstraining hinaus ihre Ausdauer und Lauftechnik verbessern möchten, haben jeden Montag Gelegenheit. Um 18.30 Uhr leitet Reiner Howe im Waldstadion ein Kräftigungs- und Lauftechniktraining, wobei jeder in individuellem Tempo beliebig viele Runden auf der Leichtathletikanlage absolviert.