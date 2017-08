Bonndorf Der Traum vom Sommerfestival in Bonndorf

Nach dem Schlossfest kommt die große Leere. Der Festbetrieb ruht nach Wochen des Hochbetriebs. Und dennoch findet Lokalredakteur Gerald Edinger ein paar Feier-Inseln im heißen Sommermonat August.

Geschafft, das Schlossfest war die letzte Große Herausforderung, die alle beteiligten Vereine viel Kraft gekostet hat. Klar, da muss jetzt erst einmal eine längere Pause her. Verstehe ich ja, dass im August erst mal die Systeme nach unten gefahren und die Beine ausgestreckt werden. Halt, nicht alle machen Ferien: In Ebnet steigen Wald- und Annafest, nächste Woche stehen die Feiern für die Kirchenpatrone in Gündelwangen und Dillendorf mit anschließenden weltlichen Feiern an. Immer mit dabei, die Trachtenkapellen und Musikvereine, ohne die geht nämlich im Schwarzwald rein gar nichts. Fast jeder Ortsteil hat in Bonndorf eine Blaskapelle, dazu kommen noch die in der Nachbargemeinde Wutach. Da hätte ich übrigens eine Idee: Warum gibt es eigentlich kein Festival der Blasmusik im Sommer? Wäre doch schön – oder? Dazu noch ein paar fetzige Musikgruppen, wie die Schwarzwälder Luusbuebe, Musik ohne Strom oder Blechmaschii und schon wäre der Musiksommer perfekt. Klar, ist nur eine dahergeplapperte Idee, ich muss schließlich ja auch nichts organisieren. Freuen wir uns also auf die wenigen kleinen Feste, die in diesem Monat noch anstehen und genießen ansonsten die Sommeridylle im Schwarzwald, für die Party-Insel Mallorca bin ich eh zu alt. Übrigens: Ende des Monats feiert die DLRG Bonndorf noch ihren 50. Geburtstag. Bis es soweit ist, feiern wir in Ebnet, Dillendorf und Gündelwangen. Ich wünsche unseren Lesern jedenfalls ein entspanntes Wochenende.

