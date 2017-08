Bonndorf Der Schwarzwaldverein wandert auf schmalem Grat zur Höferspitze

Der Schwarzwaldverein Bonndorf wandert wieder im Bregenzerwald. Drei ereignisreiche Tage in Schluchten und auf Gipfeln liegen hinter den Teilnehmern.

An der Theke im „Löwen“ in Egg wurde es eng. Nach und nach trafen am Freitagnachmittag die Bonndorfer Wanderer ein. Wanderführerin Veronika Keller schilderte noch einmal ihrem Tourenplan, weckte Vorfreude und das „Bergerlebnis Bregenzerwald“ des Schwarzwaldvereins Bonndorf nahm seinen Lauf. Übrigens bereits zum elften Mal.

Während am ersten Tag nur ein kleiner Abendspaziergang auf dem Programm stand, ging es am Samstag zur Sache. Vom 1600 Meter hoch gelegenen Hochtannbergpass stiegen die Wanderer durch bereits abgeblühte Bergwiesen steil hinauf in Richtung Grat. Überall waren Murmeltiere aktiv und ein Junghirte begleitete die Wandergruppe eine ganze Weile – er inventarisierte seine grauen Kühe in einem Notizbuch. Dann ging es auf dem zwei Kilometer langen, spektakulären Grat Richtung Gipfelkreuz. Rechts und links fielen die Bergflanken steil ab, und hier, auf 2000 Metern Höhe, blühten noch Türkenbundlilie und Gelber Enzian. Über 17 Gegenanstiege kam man auf äußerst schmalem Pfad im Gänsemarsch dem Ziel langsam näher. Gegen Mittag war die Höferspitze (2135 Meter) mit ihrem grandiosen Ausblick erreicht.

Am Nachmittag wanderten die Bonndorfer auf leichten Wegen zum 1673 Meter hoch gelegenen Körbersee. Erinnerungen wurden wach, denn der romantische Bergsee war von einer früheren Tour in guter Erinnerung. Auf der Terrasse des Bergrestaurants mundeten Apfelstrudel und Speckknödelsuppe. Im „Löwen“ in Egg fand dann der schon traditionelle musikalische Bergabend mit handgemachter Musik unter dem Motto „So blau blüht der Enzian“ statt. Probiert indes wurde der "Gelbe Enzian" – in flüssiger Form.

Die Sonntagstour startete in Bezau und führte die Gruppe durch urwüchsigen Buchenwald direkt unter eine steile Felswand. Man wanderte auf einem schmalen Pfad am Fuß der kirchturmhohen Kalksteinwand mit ihren mächtigen Überhängen entlang. Erinnerungen an die heimische Wutachschlucht wurden wach. Veronika Keller wies auf die klassische Schluchtvegetation, wie Hirschzunge und Mondviole, hin. Dann ging es über einen kleinen Klettersteig hinauf auf das Plateau und vom Aussichtspunkt Känzele (868 Meter) genossen die Bonndorfer einen Traumblick auf Bezau.

Später fand dort das Käseknöpfle-Essen statt. Friedbert Zapf, Ehrenvorsitzender des Schwarzwaldvereins Bonndorf, dankte der Organisatorin und Wanderführerin Veronika Keller. Sie erinnerte an das gelungene Fest „Zehn Jahre Bergerlebnis Bregenzerwald“ im vergangenen Jahr. Ein solcher runder Geburtstag sei aber kein Grund, kürzer zu treten. Unter dem Beifall der Gruppe verriet Veronika Keller, dass sie schon Ideen für das zwölfte Jahr habe.