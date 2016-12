Bonndorf Der Schulzweckverband hat bisher kaum Bewegung in die Bildungslandschaft gebracht

Der Zweckverband spielt derzeit eine geringe Rolle bei den Schulen der eingeschlossenen fünf Gemeinden. Die Schulen kämpfen gesondert um ihre Entwicklung.

Welche Rolle spielt derzeit der Schulzweckverband? „Wir müssen uns zunächst mit der Schulentwicklung beschäftigen“, antwortet die Rektorin der Bonndorfer Werkrealschule, Birgitta Stephan. Die vergangenen Jahre habe man eine gute Zusammenarbeit gepflegt mit den Kollegen aus den fünf Verbandsgemeinden. Für die direkte Arbeit spiele der Schulzweckverband aber derzeit keine Rolle.

Das gilt insbesondere auch für den neuen Rektor der Bonndorfer Realschule, Sammy Wafi. Die Anmeldezahlen dort sind unverändert hoch. Zu bisher rund 40 Prozent Anmeldungen von eigentlich gymnasialtauglichen Kindern kommen neben klassischen Realschülern inzwischen auch Werkreal- oder Hauptschüler hinzu. Mögliche Überlegungen, im Sinne eines gymnasialen Bildungsabschlusses und zur Differenzierung der sehr heterogenen Schülerschaft sich in Richtung einer Gemeinschaftsschule zu bewegen, stehen für ihn in keiner Weise an. Inzwischen sei es schließlich möglich, auch den Werkrealschulabschluss in Realschulen zu machen. „Ich bin Schulleiter einer Realschule und stehe auch zu der Schulart“, sagt Sammy Wafi.

Die Werkrealschulrektoren des Zweckverbandsgebietes, Birgitta Stephan (Bonndorf) und Henning Zillessen (Schlüchttalschule), bestätigen das. Allerdings gibt es zumindest im Schlüchttal Hoffnung, dass das spezielle Profil der dortigen Werkrealschule mit starker Ausrichtung auf die praktischen Fähigkeiten der Schüler als Alleinstellungsmerkmal dennoch überzeugend ist und für deren Bestand – auch gegen neu etablierte Regeln – sorgt. Die Trägergemeinden der Schlüchttalschule sind Grafenhausen und Ühlingen-Birkendorf. Formaler Schulträger ist allerdings seit Zweckverbandsgründung der Verband. „Wir haben eine gute, konfliktfreie Zusammenarbeit“, betont Zillessen, bezogen auf die Kollegen der anderen Zweckverbandsschulen, beispielsweise im Bereich der Abschlussprüfungen.

Die Bürgermeister beider Gemeinden, Tobias Gantert (Ühlingen-Birkendorf) und Christian Behringer (Grafenhausen), haben sich vor einigen Wochen erneut an das Kultusministerium gewandt, mit der Frage, ob und welche Zukunftschancen man ihrer weiterführenden Schule einräume. Vollkommen entgegen dem Landestrend melden sich an dieser Werkrealschule nämlich etwa 30 Prozent der abgehenden Grundschüler im Einzugsbereich an. Allerdings sind das je nach Jahrgang auch einmal weniger als 16 Schüler, die magische Grenze für die Einrichtung einer fünften Klasse. Nach schwer durchschaubaren Formeln wurden derselben Schule einmal 34 und wenige Monate später 39 mögliche Jahrgangsschüler zugesprochen, die virtuell für eine fünfte Klasse Gemeinschaftsschule angenommen werden. Benötigt werden dafür 40.

Hoffnungsfroh war man nach der ersten Vorstellung des möglichen Zusammenschlusses ans Werk gegangen. Möglichst viele Schulen sollten hier im ländlichen Raum erhalten bleiben. Der demografische Wandel hatte aufgezeigt, dass Schülerzahlen sinken. Ab 2011 wartete dann eine neue Landesregierung mit der Gemeinschaftsschule auf. Die Verbindlichkeit der Grundschulempfehlung fiel. Seither steht Eltern frei, ihre Kinder auf jede Schule zu schicken. Es war das erste Indiz dafür, dass Haupt- und Werkrealschulen politisch nicht mehr gewollte Schulformen darstellen.

„Zurück kam eine nichtssagende Antwort mit Verweis auf das Regierungspräsidium und ein ebenso nichtssagendes Schreiben vom Vorgängerminister Stoch aus dem Jahr 2015“, sagt ein entnervter Tobias Gantert über die Antwort aus dem Kultusministerium. Gerade bei der hiesigen Topografie hält er einen Mittleren Bildungsabschluss, wie ihn die Schlüchttal-Werkrealschule böte, für dringend erforderlich. Inzwischen sei man aber auch mit einer klaren Absage fast zufriedener. „Dann hätten wir wenigstens etwas, wogegen wir uns wehren könnten, so hoffen und bangen wir von Jahr zu Jahr und investieren für die Zukunft dieser Schule.“

Bürgermeister Christian Behringer ist stellvertretender Vorsitzender des Schulzweckverbandes. Er meint: „Wir haben mehr oder weniger die Botschaft bekommen: strampelt und macht, was ihr wollt, ihr bekommt es nicht.“ Dennoch will auch Behringer am Zweckverband festhalten: „Vielleicht gibt es ja doch noch die Möglichkeit auf einen gymnasialen Abschluss im Zweckverbandsgebiet und er kann auch noch in Bezug auf einen Mittleren Bildungsabschluss hier wichtig sein.“ Ein Hoffnungsschimmer ist für ihn auch ausgerechnet die Demografische Entwicklung: Geburten- und Einwohnerzahlen würden wieder steigen.

Nach dem anfänglichen Hype für die älteste Gemeinschaftsschule in der Gegend, die Alemannenschule in Wutöschingen, die mehr oder weniger auch in Konkurrenz der Stühlinger Schulen stand, ist man in Stühlingen gelassener geworden. Die Werkrealschule dort ist in einer Realschule aufgegangen, die nun beide Bildungssabschlüsse anbietet, die Schülerzahlen sind bei rund 370 Schülern stabil. „Ich bin sehr stolz auf unsere Realschule, die machen eine tolle Arbeit“, sagt Bürgermeisterin Isolde Schäfer. „Aktuell gibt es zwar keine größeren Aktivitäten im Zweckverband. Es ist aber wichtig, dass wir ihn haben, dass die Gemeinden zusammenstehen und gewappnet sind“, sagt sie.

Der Initiator, Bonndorfs Bürgermeister Michael Scharf, geht mit den Zwecksverbandserfolgen hart ins Gericht: „Selbstkritisch ist es uns Bürgermeistern nicht gelungen, die Rektorate von einer verstärkten Kooperation zu überzeugen. Nur die Pädagogen können diese Kooperation mit Leben erfüllen. Wir sind guter Hoffnung, dass es in den nächsten Monaten gelingt, gemeinsame Gespräche zu führen. Die Vorgaben des Landes liegen vor.“



Der Schulzweckverband

Bonndorfs Bürgermeister Michael Scharf war der Initiator des Zusammenschlusses der fünf Gemeinden als Schulträger: Bonndorf, Grafenhausen, Ühlingen-Birkendorf, Stühlingen, Wutach.