Bonndorf Der SV Ewattingen stellt stolz sein renoviertes Vereinsheim vor

Freude herrscht beim SV Ewattingen über das Schmuckstück, das umgebaute Vereinsheim. Ein Gastspiel des FC 08 Villingen im Juli trägt zum Eröffnungsprogramm bei.

Mit der Sonne und den renovierten Räumen des Vereinsheims Auf Eck strahlte der Vorsitzende des SV Ewattingen, Stefan Kech, geradezu um die Wette bei der Wiedereröffnung nach einer fast einjährigen Sanierungs- und Renovierungsphase. Einzig der erhoffte Heimsieg seines SVE gegen den Tabellenvorletzten TuS Blumberg blieb aus, sonst wäre es zu einem perfekten Tag für den Vereinsvorsitzenden des SVE geworden.

Zur Vorstellung der neu gestalteten Räume des Vereinsheims des SV Ewattingen waren Einheimische und Gäste in großer Zahl gekommen, die alle von Stefan Kech und einigen Helfern mit einem Glas Sekt begrüßt wurden. Aus dem einst schlichten Vereinsheim ist ein wahres Schmuckstück geworden, auf das der SV Ewattingen in der Tat stolz sein kann. Dass die durchgeführte Renovierung gelungen ist, dies bescheinigten auch viele der Besucher dem Vereinschef.

Die Renovierung, die für den SV Ewattingen einen arbeitstechnischen und finanziellen Kraftakt darstellte, wurde nach Plänen und einer Konzeption von Markus Stritt verwirklicht. Der heimsche Baustoff Holz wurde bei der Renovierung stark berücksichtigt, so wurde im Gastraum ein heimeliges Ambiente mit Klubhaus-Atmosphäre geschaffen. Doch nicht nur der Gastraum wurde renoviert, die Küche und die Toiletten wurden ebenfalls saniert, also fand eine Runderneuerung des gesamten Innenbereichs des Vereinsheims statt.

Bei der Verwirklichung der Umbaupläne wurden einige Fachfirmen mit der Ausführung der anstehenden Arbeiten beauftrag. Aber auch die Vereinsmitglieder werkelten in vielen ehrenamtlichen Arbeitsstunden an der Realisierung des Projekts mit. "Wirklich eine großartige Leistung", wie der Vereinschef anmerkte. Die Helfer des SVE hatten an diesem Nachmittag alle Hände vol zu tun, um die Besucher mit Getränken, Speisen sowie Kaffee und Kuchen zu versorgen. Es war rundum eine gelungene Veranstaltung, bei der ein neues Kapitel in der langen Vereinsgeschichte des SV Ewattingen aufgeschlagen wurde.

Die offizielle große Einweihungsfeier ist für das Wochenende 8. und 9. Juli geplant. Als sportlicher Höhepunkt konnte hierfür der Verbandsligist FC 08 Villingen für ein Einlagespiel gewonnen werden.