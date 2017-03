Bonndorf Der Rheinfall ist nun auch in Bonndorf zu sehen

Die Ausstellung „Der Rheinfall – Darstellungen aus der Zeit zwischen 1750 und 1850“ mit Werken aus der Sammlung des Schweizers Peter Mettler ist im Schloss Bonndorf zu sehen. Zur Eröffnung hat sich Regierungspräsidentin Bärbel Schäfer angekündigt.

Für Jürgen Glocker, Kulturamtsleiter des Landkreises Waldshut, ist das historische Foyer im zweiten Stock des Kulturzentrums Schloss Bonndorf wie ein zweites Wohnzimmer. Hier gestaltet er gemeinsam mit der guten Seele der Räume, Udo Egi, die Ausstellungen. Künstler und Sammler sind zumeist angetan. So auch jetzt. Aus 400 Werken, die der Schweizer Peter Mettler über die Darstellungen des Rheinfalls gesammelt hat, sind nun handverlesene 70 zu sehen. Einige davon waren seit Jahrzehnten nicht mehr öffentlich ausgestellt.

Die Werke stammen in kunsthistorischer Hinsicht aus der Glanzzeit der Darstellungen des Naturphänomens, nämlich aus den Jahren 1750 bis 1850. "Sammler blühen auf, wenn Sie ihre Stücke an anderem Ort sehen", sagt Glocker. Auch Peter Mettler war in Bonndorf, hat die Ausstellung begutachtet und für gut befunden. Neben hauptsächlich Schweizer Künstlern, sind auch Werke von Ahnen aus dem Landkreis zu sehen, nämlich den Stühlinger Malern Egidius Federle (1810 bis 1876) und Johann Martin Morat (1805 bis 1867). Eine vergleichbare Retrospektive über eine Epoche, die sich unweit des Landkreises widerspiegelte, hat es im Schloss Bonndorf noch nie gegeben. Und so freut sich Jürgen Glocker in vielerlei Hinsicht: "Es ist eine reichhaltige Ausstellung, die landschaftsgeschichtlich, kulturgeschichtlich, kunstgeschichtlich und tourismusgeschichtlich bedeutsam ist."

Johann Heinrich Bleuler (1758 bis 1823), dessen Sohn Johann Ludwig Bleuler (1792 bis 1850) und zahlreiche Mitarbeiter in deren Atelier prägten in ihren Rheinalben feste Bildmuster, "die die künstlerische, wie auch touristische Wahrnehmung des Naturschauspiels fortan dominierten", heißt es im Katalog zur Ausstellung, der den Titel trägt "Der Rheinfall – Erhabene Natur und touristische Vermarktung". Dieser, ein Glücksfall für die Bonndorfer Ausstellung, war aufgelegt worden vom Mittelrheinmuseum in Koblenz, das in der Vergangenheit auch eine Ausstellung mit Mettlers Sammlerstücken gezeigt hatte. Jürgen Glocker hat seit einer Zusammenarbeit mit dem Koblenzer Museum und dem Krichnermuseum in Davos einen guten Draht zum Mittelrheinmuseum.

Es gehe nicht nur um 100 Jahre Kunst in dieser Ausstellung, sondern auch um einen in dieser Zeit entstehenden Tourismus, erklärt Kulturamtsleiter Jürgen Glocker: "Man bekommt hier einen Eindruck, wie sich der Tourismus allmählich entwickelte." Die Faszination des Erhabenen, das Gotteswerk, die Grenzen des Menschen hätten die Künstler und die Menschen damals fasziniert. Nicht nur "von der Romantik angehauchte Nachtstücke", seien entstanden, die im übrigen den Rheinfall fast wie einen See erscheinen lassen mit Felsen und Burg im Hintergrund. Sondern es sei vor allem das Naturschauspiel in der Mitte Europas gewesen, das beeindruckt hätte, wie das Matterhorn oder die Alpen insgesamt.

Die ganz Großen waren seinerzeit am Rheinfall. "Solche Reisen unternahmen der Adel, das Großbürgertum, Gelehrte, Maler und Schriftsteller", erzählt Glocker. Goethe war alleine drei Mal dort und bringt in einer Zeile unter, wofür anderen die Worte fehlen: "Es wallet und siedet und brauset und zischt." Victor Hugo schrieb 1840 von einem "ungeheuren Ding" und gibt dem süßen Grauen Ausdruck, das überbordende Natur in den Köpfen der Menschen auslöste, die nach "dem Erhabenen" in der göttlichen Natur suchten: "Ich habe in mir ein unendliches Brodeln und Pochen. Es scheint, als hätte ich in mir den ganzen Rheinfall."

Aber nicht nur seinerzeit hatte der Rheinfall eine Faszination. "Die meisten Bonndorfer Familien besuchen mit ihren Austauschschülern den Rheinfall", sagte Bürgermeister Michael Scharf, als er bei der Programmvorstellung des Kulturzentrums von der Rheinfall-Ausstellung erfuhr. Entsprechend prophezeite er, dass diese Ausstellung ein Besuchermagnet wird. Diese nicht unberechtigte Hoffnung hat freilich Kulturamtsleiter Jürgen Glocker ebenso: "Es ist ja praktisch vor der Haustür, man kann erst in die Ausstellung und dann an den Rheinfall. Da gibt es bestimmt auch viele Schulklassen und Familien, die das machen."

Die Ausstellung

„Der Rheinfall – Darstellungen aus der Zeit zwischen 1750 und 1850“ ist die Ausstellung betitelt, die am Sonntag, 2. April, um 11.15 Uhr im Bonndorfer Schloss eröffnet und bis zum 2. Juli gezeigt wird. Schirmherrin ist Regierungspräsidentin Bärbel Schäfer, die ihr Kommen zugesagt hat. Die rund 70 Exponate entstammen der reichhaltigen Sammlung des Schweizers Peter Mettler, der bei der Ausstellungseröffnung ebenfalls anwesend ist. Die Bevölkerung ist zur Ausstellungseröffnung eingeladen. Öffnungszeiten hinterher sind Mittwoch bis Sonntag, 10 bis 12 Uhr und 14 bis 17 Uhr.