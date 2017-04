Der Let’s Fetz Chor hat ganz spontan ein Benefizkonzert auf die Beine gestellt, um Spenden für Krebspatient Christian Zeng zu sammeln. Er braucht eine Therapie, die 537 000 Euro kostet.

Ein Benefizkonzert hat der Let’s Fetz aus Bonndorf innerhalb von nicht einmal einer Woche organisiert. Es soll am kommenden Mittwoch, 5. April, im Haus des Gastes in Birkendorf über die Bühne gehen. Auslöser für die spontane Aktion war ein Artikel im SÜDKURIER, in dem der Kampf von Christian Zeng gegen eine besonders aggressive Form des Krebses beschrieben war. Seine Frau, Stefanie Dörflinger, stammt aus Birkendorf und hat ihren Ehemann, der bei der Testo in Lenzkirch gearbeitet hat, im Hochschwarzwald kennengelernt.

Die einzige Hoffnung für Christian Zeng scheint nach dem Urteil der therapierenden Ärzte ein Medikament zu sein, für das die Krankenkasse derzeit nicht zahlen will. Kosten: 537 000 Euro, die bis zum 7. April zusammenkommen müssen, da der Krebs rasend schnell voranschreitet. „Ich habe das gelesen und es nicht glauben können, dass wir hier in Deutschland für eine solche Therapie selbst aufkommen müssen“, sagt der Vorsitzende des Let’s Fetz Chors, Achim Feser, gegenüber dieser Zeitung.

Der Artikel und die existenzielle Not, die darin erkennbar war, habe ihn persönlich berührt. Spontan hat er deshalb seinen Chor angeschrieben, ob man sich eiligst für ein Benefizkonzert formieren könne. Innerhalb weniger Stunden bekam er nur begeisterte Zustimmung. „Ich gebe ehrlich zu, dass ich im Büro saß und mir die Tränen geflossen sind, als ich rund 20 begeisterte Mails bekommen habe.“ Alle hätten übereingestimmt, dass man in diesem Fall helfen muss.

„Ich fand die Idee super und war richtig glücklich, dass wir uns so spontan als singfähig herausgestellt haben. Wir sind alle berufstätig und 80 Prozent unserer Sängerinnen und Sänger haben die Teilnahme an dem Konzert in kürzester Zeit möglich gemacht“, sagt die Dirigentin des Let's Fetz Chors, Dagmar Hosp. Es habe gutgetan, auch für den Chor als Gemeinschaft, zu erleben „dass wir tatsächlich auch ein Verein für das Gemeinwohl sind.“

Schon in der Vergangenheit gab es Benefizkonzerte des Chors, für den Kindergarten in Ewattingen, die Renovierung der Gündelwanger Kirche oder auch für den Konradsaal in Stühlingen. „Aber um solche direkte Not ist es noch nie gegangen“, betont Achim Feser die Dringlichkeit in diesem Fall und gibt der Hoffnung Ausdruck, dass möglichst viele das Konzert besuchen und statt eines festen Eintritts kräftig spenden.

Das Programm des Benefizkonzerts jedenfalls, verbindet die gute Tat mit einen Hörgenuss. Der Let’s Fetz Chor singt Klassiker, wie „Tears in Heaven“ von Eric Clapton, „Applaus, Applaus“ von den Sportfreunden Stiller, „Girls, Girls, Girls" von Sailor, aber auch so Exotisches wie „Mamaliye“ von dem Afrikaner Amampondo.

