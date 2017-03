Bonndorf Der Kirchenchor Münchingen singt zeitgemäße Kirchenmusik

Der Kirchenchor Münchingen umrahmt wichtige Ereignisse im Ort musikalisch. Chorleiterin Regina Beringer freut sich, dass auch vierstimmiger Gesang möglich ist.

Obwohl sich der Kirchenchor Münchingen, was Aktivitäten und Auftritte anbetrifft, eher sparsam gibt, ist er doch ein wichtiger Baustein für das kirchliche Leben in der kleinen Kirchengemeinde St. Bartholomäus. Denn immer, wenn der Chor im vergangenen Jahr gebraucht wurde, war er da. So bei der Feier des Kirchenpatroziniums, des Gelöbnisfeiertages sowohl bei der kirchlichen wie auch bei der weltlichen Feier, und bei Trauergottesdiensten für verstorbene Sänger. Im zurückliegenden Jahr war dies bei den Ehrenmitgliedern Rudolf Mayer und Helmut Küstler. Der Vorsitzende Thomas Intlekofer hielt dabei einen ehrenden Nachruf.

Gesanglich umrahmt wurden zudem eine Marienandacht und die Tauffeier von Aron Intlekofer. Die Chorgemeinschaft, zu der neben Sängern und Sängerinnen aus Münchingen auch einige aus den Umlandgemeinden zählen, trifft sich immer am ersten Mittwoch im Monat um 19 Uhr in der Gänsbachhalle zur Probe. So kam man im zurückliegenden Jahr zu 25 Proben zusammen, wobei Regina Beringer, Hans Peter Jung, Klaus Zimmermann, Hans Peter Jörgens, Helga Grüninger und Gaby Wiest die fleißigsten Probenbesucher waren. Der Probendurchschnitt der Mitglieder lag bei 53 Prozent.

Chorleiterin Regina Beringer bevorzugt zeitgemäße Kirchenmusik wie neues geistliches Liedgut, sowie meditatives singen. Sie freute sich, dass der Chor in der Lage ist, auch drei- und vierstimmig zu singen. Musikalisch begleitet wird der Chor oftmals von Hans Peter Jung (Gitarre) und Claudia Hogg (Querflöte). Sie lobte die gute Kameradschaft und Harmonie im Chor: "Wir sind wie eine große Familie."

Bruno Morath, Münchinger Pfarrgemeinderat und Mitglied des Gemeindeteams, lobte das Engagement des Chors für die Kirchengemeinde. Mit Bürgermeisterstellvertreter Joachim Burger war er sich einig, dass die vom Chor gesanglich umrahmten Gottesdienste viel feierlicher sind. Burger bewunderte die positive Einstellung der Sänger, die den kleinen Münchinger Chor prägt.

So verstehe es der Kirchenchor, sich auch in schwierigen Zeiten immer wieder aufzurappeln. Der Kassenbericht von Klaus Zimmermann wies ein kleines Plus auf. Verwundert zeigten sich die Chormitglieder über die Abgabe von acht Cent Steuern auf der Ausgabenseite. Einen besonderen Dank des Vorsitzenden Thomas Intlekofer erfuhren Chorleiterin Regina Beringer sowie Anita Angst für die Reinigung des Probenraumes und die Wartung der Noten für die Sänger.