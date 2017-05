Bonndorf Der Heimat- und Trachtenverein integriert seine Jubiläumsfeier in das Schlossfest

Der Heimat- und Trachtenverein besteht seit 50 Jahren. Die Vorsitzende Andrea Jockers stellt das Programm für das Jubiläumsfest vor.

Bei der Hauptversammlung des Heimat- und Trachtenvereins Bonndorf sind Vorsitzende Andrea Jockers und Schriftführerin Uta Schüler einstimmig für zwei weitere Jahre bestätigt worden. Beisitzer Dietmar Truhöl stellte sich nicht mehr zur Wahl. Da noch weitere Beisitzer im Vorstand vertreten sind, muss der Posten nicht zwingend wiederbesetzt werden. Tanzleiterin Jenny Helmle und Harald Hien kandidierten für das Amt, bei dem die bisherige Leiterin wiedergewählt wurde. Als Kassenprüfer sind Günter Hany und Ulrich Intlekofer bestätigt worden.

Die Wahlleitung hatte Bürgermeister Michael Scharf übernommen. Er überbrachte die guten Wünsche der Stadt im Jubeljahr und dankte dem Verein für seinen Mut, das 50-jährige Bestehen während des Schlossfestes mitzufeiern. Der evangelische Pfarrer Mathias Geib dankte im Namen beider Kirchengemeinden für die Verbundenheit und das Engagement der Trachtenträger. Dies zeige sich bei der Teilnahme an den kirchlichen Anlässen. Die Vorsitzende Andrea Jockers freute sich, ihre Tochter Dunja Salomon für 25 Jahre aktive Mitgliedschaft mit einer Urkunde, der silbernen Ehrennadel und einem Präsent auszeichnen zu können.

Schriftführerin Uta Schüler erinnerte an die zahlreichen Termine der Trachtentänzer. Dazu gehörten unter anderem die Teilnahme beim Bühnenspiel und Umzug am Fasnachtsmontag, die Prozession an Fronleichnam, das Waffelbacken beim Frühlings- und Herbstfest des Handels- und Gewerbevereins, der Auftritt bei der Wahlparty von Bürgermeister Michael Scharf, die Heimatabend im Hotel Vier-Jahreszeiten in Schluchsee, der Einmarsch und Auftritt bei der Eröffnung des Schlossfestes und der Umzug in Löffingen.

Der Verein beteiligte sich am Kinderferienprogramm der Stadt und lud zum „Tanzen für Kinder“ ein. Das Erntedankfest wurde in der evangelischen Kirche mitgefeiert und anschließend am Umzug des Kreistrachtenfests in Amrigschwand-Tiefenhäusern teilgenommen. Es fanden zwölf Tanzproben in der Martin-Gerbert-Schule statt. Der Verein zählt momentan 37 Mitglieder. Kassierer Volker Jockers gab über Ausgaben und Einnahmen Auskunft. Seine hervorragende Arbeit lobten die Kassenprüfer Günter Hany und Ulrich Intlekofer.

Die Vorsitzende nannte als nächsten Termin das Tanzleitertreffen am 24. Juni in Bonndorf. Sie bedankte sich bei Bürgermeister Michael Scharf und den Schlossfestvereinen für die gute Unterstützung und dafür, dass der Verein während des Schlossfests einen Weinstand aufbauen kann. Sie gab den Festverlauf zum 50-jährigen Bestehen bekannt. Die Trachtenträger werden wieder bei der Eröffnung des Schlossfests dabei sein und anschließend mit Tänzern aus Kappel auftreten. Am Sonntag ist um 12. 30 Uhr ein Empfang mit dem Glockenspiel aus Kappel und den teilnehmenden Vereinen auf der Schlossfestbühne geplant. 21 Gruppen haben sich zum Umzug, der um 14 Uhr beginnt, angemeldet. Aufstellung ist in der Allmendstraße und führt über Ob dem Tal, den Brunhildeweg und die Schwimmbadstraße über das Schlossfest bis zum Pfadfinderhaus. Anschließend werden je zwei Musik- und Tanzgruppen den Nachmittag mit ihren Auftritten vor dem Schloss und der Stadthalle gestalten.