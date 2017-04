Bonndorf Der Emmausgang lockt zahlreiche Gläubige an  trotz ungemütlichen Wetters

Zahlreiche gläubige Christen treffen sich bei eisigem Wetter zum traditionellen Emmausgang. Ein gemeinsames Frühstück und der Gottesdienst beschließen das Osterfest.

Um 7 Uhr früh am Ostermontagmorgen hatten sich trotz eisigen Windes und anfänglicher dichter Nebelschwaden viele Gläubige aus Bonndorf, Wutach und deren Ortsteilen zum Start des Emmausgangs auf dem Adlerparkplatz am Lindenbuck versammelt. Andreas Wiggert hieß die stattliche Zahl Unerschrockener mit einem Gebet willkommen und führte die Ostermontagswallfahrer nach Dillendorf. Unterwegs wurde an Wegkreuzen, in einem Waldstück und am Krummföhrle viermal zu einem Gebet Station gemacht.

Am Ende des Weges in Dillendorf wartete im Gemeindesaal ein vom Pfarrgemeinderat vorbereitetes, aufwärmendes Frühstück. Mit dem Ruf der vier Kirchenglocken um 9.45 Uhr ergab sich für alle die Möglichkeit, einen nahtlosen Übergang zur Teilnahme am Gottesdienst zu wählen. Einige Teilnehmer gingen zu Fuß, andere wurden mit Privattaxis abgeholt oder in spontan organisierten Fahrdiensten, wie auch von Pfarrer Eckart Kopp angeboten – so kehrten alle wieder nach Hause zurück.

Den folgenden, außergewöhnlichen Gottesdienst feierten die Gläubigen gemeinsam in der Dillendorfer Pfarrkirche. Pfarrer Eckart Kopp zelebrierte den festlichen Ostergottesdienst. In seiner Predigt stellte er das Geheimnis der Auferstehung Jesu, des Gottessohnes, als elementares Glaubensbekenntnis dar. Da sich dies mit naturwissenschaftlichen Erkenntnissen nicht erklären lasse, bleibe uns Menschen am Ende der Glaube an das verheißene, ewige Leben.

Als Lektoren und Kommunionhelfer fungierten während der Eucharistiefeier Manfred Amann, Marco Johner und Andreas Wiggert. Die musikalische Umrahmung lieferte der Dillendorfer Kirchenchor unter der Leitung von Wolfgang Hieske mit vier Sätzen aus der Missa Leata: „Eröffnung“, „Halleluja“, „Friedensgruß“ und „Agnus Dei“, ergänzt um drei vierstimmige Lieder: „Das ist der Tag, den Gott gemacht“, „Der Herr ist auferstanden“ und „Regina caeli“. Als Solosänger fungierten Gottfried Dietsche und Wolfgang Hieske. Über alle Stücke verteilt, reichten sich Texte in Deutsch, Englisch und Latein die Hände. Klangfülle und Pep verliehen dem ganzen Auftritt Matthias Maier an der Orgel und ein Bläserquartett des Musikvereins mit Kristin Dietsche (Tenorhorn), Lukas Dietsche (Posaune) sowie Paul und Martin Weltis (Trompeten).

Die von den Gläubigen und mitgebrachten auf dem Seitenaltar abgestellten Osterkörbe segnete der Pfarrer und wünschte den Familien ein frohes Ostermahl. Dem Dank an alle Beteiligten bei der Vorbereitung und Gestaltung des Gottesdienstes folgte ein spontaner Beifall der – wie erwartet – zahlreichen Kirchenbesucher und Teilnehmer des von der Seelsorgeeinheit organisierten Emmausgangs. Den Mitgliedern des Kirchenchors, dem Chorleiter, dem Organisten und dem Bläserquartett zollte Vorsitzender Klaus-Peter Morath Respekt und sprach allen ein Dankeschön für die Probeeinheiten aus.

Der Emmausgang

Der Emmausgang ist ein Brauch, der hauptsächlich in Süddeutschland und Österreich an Ostermontag begangen wird. Im Lukasevangelium wird davon berichtet, dass zwei Tage nach Jesu Tod am Kreuz zwei Jünger auf dem Weg von Jerusalem nach Emmaus waren und sich über ihre Hoffnungslosigkeit unterhielten. Jesus habe sich zunächst unerkannt angeschlossen, wurde aber am Ende des Tages daran erkannt, wie er am Tisch sitzend, das Brot brach. Die Erfahrung der Jünger ermutigt seither Christen, gemeinsam einen Weg zu gehen und sich dabei von ihrem Leben zu erzählen – und miteinander daran zu glauben, dass Jesus selber mitgeht. (Quelle: Lexikon Kirche Religion, kathweb.de)