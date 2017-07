Bonndorf Der 36-jährige Uwe Knaak ist schon ein alter Hase beim TuS Bonndorf

Uwe Knaak spielt seit 20 Jahren in der ersten Mannschaft des TuS Bonndorf, dem Verein ist er schon seit 30 Jahren treu.

Viele nennen ihn nur "Der Vierer", nach der Zahl, die Uwe Knaak nach wie vor stolz auf seinem Trikot der TuS-Aktiven trägt. Das stammt noch aus einer Zeit, als der heute 36 Jahre alte Ur-Bonndorfer aus der A-Jugend zu den Aktiven kam. "Damals haben ein paar Kleinere gesagt, da kommt der Vierer, seither heiße ich so und auch bei anderen Mannschaften wissen viele wirklich nicht, wie ich heiße." Sogar in seiner E-Mail-Adresse finden dieser Name und sein Verein Niederschlag.

Derzeit drückt der Schreiner wieder die Schulbank. In Freiburg macht er eine Umschulung zum Meister und Bautechniker. Orthopädische Probleme mit der Schulter, mehrere Operationen und abermaliges Ausrenken dieses komplizierten Rotationsgelenks, veranlassten die Ärzte, auf berufliche Umorientierung zu drängen. "Das war erst ein Schlag ins Gesicht für mich, ich mache meinen Beruf eigentlich sehr gerne", sagt Uwe Knaak. Etwas kürzer treten, oder gar sich zu schonen, ist für ihn nicht drin. "Wenn ich etwas mache, bin ich voll dabei und mache es richtig."

Klar, sei es schwer gefallen, sich wieder auf so viel Theorie einzulassen. 46 Schulstunden in 21 Fächern würden ihn jeweils von Montag bis Freitag voll und ganz fordern. "Anfangs habe ich kämpfen müssen, um wieder reinzukommen, inzwischen macht es mir aber richtig Spaß", meint er. Interessant sei gewesen, dass sich in kürzester Zeit auch in Freiburg ein äußerst ernsthafter Freundeskreis aufgebaut habe. Auch das war eine neue Erfahrung. Freundschaften, gewachsen aus der Kindheit bis ins Erwachsenenalter in der Löwenstadt, waren bis dahin seine Welt.

Gerade nach der emotional schwierigsten Erfahrung der vergangenen Jahre im Dezember, dem plötzlichen und unerwarteten Tod seiner Mutter, Karin Knaak, habe sich diese tiefe Freundschaft aus beiden Freundeskreisen gezeigt. "Mit ist es lieber, offen darüber zu reden als angeschwiegen zu werden oder zu merken, dass man über mich spricht", sagt Uwe Knaak mit Verweis auf die schnell brodelnde Bonndorfer Gerüchteküche.

Als Uwe Knaak eineinhalb Jahre alt war, ist sein Vater gestorben. "Meine Mutter hat uns drei Jungs also praktisch alleine großgezogen und für mich als Nachzügler war sie auf jeden Fall die wichtigste Bezugsperson." Schon früh hätte er selbstständig sein müssen, weil seine Mutter bei verschiedenen Stellen den Lebensunterhalt verdiente. "Schon deshalb bin ich gut erzogen worden. Staubsaugen oder Geschirrabwaschen, einfach zu sehen, wo etwas zu tun ist, war für mich immer selbstverständlich und ist auch heute noch etwas, das mich prägt." Im Rentenalter dann war Karin Knaak immer mit auf dem Platz und viele werden sie in Erinnerung haben, im Glückstaumel, ihren Jüngsten umarmend, als die Erste wieder in die Landesliga aufgestiegen war. "Natürlich vermisse ich meine Mutter. Aber sie ist auf dem Sofa mit einem Lächeln friedlich eingeschlafen und hat wahr gemacht, was sie immer gesagt hat: "Wenn ich gehe, gehe ich schnell, ich will euch nicht zur Last fallen."

In schlichten Worten setzt er ihr ein Denkmal und strahlt dabei genau das aus, was ein Fan, der namentlich nicht genannt werden will, über Uwe Knaak als aktiven Fußballer sagt: "Seit 20 Jahren spielt er für die erste Mannschaft und ist somit der heimliche Vater der ansonsten jungen Truppe von Trainer Nils Boll." Verantwortung zu übernehmen und sich auf der anderen Seite einzufügen, ist für Uwe Knaak kein unmöglicher Spagat. Das gehört für ihn zusammen.

"Ich habe zusammen mit Nils Boll das Kicken angefangen und wir haben uns auch ernsthaft darüber unterhalten, ob ich weiter zum Kader der Ersten gehören soll. Mit dem letzten Rundenspiel waren die 20 Jahre voll. Da können schon Zweifel aufkeimen", erklärt Knaak. Der Beschluss für einen Verbleib in der Mannschaft sei gemeinsam gefallen und man sieht ihm seine Freude darüber an: "Mir macht es immer noch Spaß. In der Schule sitze ich viel und das ist für mich der perfekte Ausgleich." Uwe Knaak ist sich darüber im Klaren, dass seine Meinung über Training und Spiel bei Nils Boll einen Stellenwert hat. "Aber Nils entscheidet und ich akzeptiere." Mit dessen Status ihm gegenüber, nämlich als echtem Kumpel, habe das gar nichts zu tun.

Eigentlich komme er ohnedies mit den allermeisten Menschen klar. Auch zu Spielern gegnerischer Mannschaften hätte er schnell einen Draht. Es gebe auch nicht viel, was ihn aus der Ruhe bringe und wenn, dann sei er schon jemand, der beherrscht und zurückhaltend sei. Differenziert beurteilt Uwe Knaak sich selbst auch als Spieler: "Die Geschichte mit dem Talent ist so eine Sache. Technisch gibt es sicher bessere Spieler. Meine Stärken liegen im Kampf und im Kopfball. Weil ich aus Beidem das Beste rausgeholt habe, habe ich so lange ausgehalten. Ich komme aus der Leidenschaft und dem Kampf, das macht mich aus."

Zur Person

UweKnaak, 36, spielt seit 20 Jahren in der ersten Mannschaft, genannt wird er meist nur „Der Vierer“. Seit 30 Jahren spielt er beim TuS Bonndorf und hat in dieser Zeit nur zwei Rote Karten kassiert. Die größten Erfolge waren 2001 der Aufstieg in die Bezirksliga, 2008 der erste und 2014 der Wiederaufstieg in die Landesliga. Neben dem Fußball spielt er leidenschaftlich gerne beim TuS-Theater mit. Als Schreiner hat er das nagelneue Kassenhäuschen zum Sportplatz entworfen und mit Helfern gebaut, mit Material- und Maschinen-Unterstützung durch seinen bisherigen Arbeitgeber Holzhaus Bonndorf.