Bonndorf Den langen Weg zum Baugebiet schildern Werner Steiert und Nicole Messerschmid vom Stadtbauamt

Werner Steiert und Nicole Messerschmid planen die Entwicklung von Bonndorf. Häuslebauer warten schon auf die Grundstücksverteilung.

Schon wieder entsteht ein neues Wohngebiet: Mittlishardt III. Dort, an der Gabelung Schlehenweg-Mittlishardt wird der Zugang zwischen zwei Neubauten durchführen. Entlang an einem Straßenring entstehen 26 neue Bauplätze, 21 Interessenten stehen dafür bereits auf einer Warteliste. Für den aktuellen Haushalt hat der Gemeinderat im Januar 900 000 Euro für das Projekt genehmigt.

"Die Festlegung geschieht aus dem Bedarf heraus", erläutert Nicole Messerschmid vom städtischen Bauamt im Gespräch mit dieser Zeitung. Was hier so abgeklärt klingt, ist für das Team des Bauamts durchaus kein Spaziergang. "Ziel ist es, dass im Kernort immer Bauplätze zur Verfügung stehen, dass es einmal über ein Jahr gar keine gibt, ist die Ausnahme", so Messerschmid. Erst im November 2014 hatte der Gemeinderat überdies einem Neubaugebiet an den Schmiedeäckern in Wellendingen zugestimmt, nur noch zwei Bauplätze sind dort frei, beziehungsweise noch nicht reserviert.

"Wir sind schnell, bei anderen Gemeinden dauert die Ausweisung und Erschließung eines neuen Baugebiets durchaus bis zu fünf Jahre", sagt ihr Kollege Werner Steiert. Während sie sämtliche Verwaltungsprozesse aus dem Effeff abspult, ist er der Planer mit praktischem Hintergrund als ausgebildeter Zeichner, Maurer und Techniker. Ein Blick in die Unterlagen, wann die Ausweisung des Bebauungsplans erstmals öffentlich in den Gemeinderat eingebracht wurde, erstaunt dann beide dennoch. "Das war ja erst im Mai 2016, das ist wirklich schnell", sagt Nicole Messerschmid. Im Frühjahr solle der Satzungsbeschluss im Gemeinderat zur Abstimmung stehen. Danach werde es die von Bürgermeister Michael Scharf in Aussicht gestellte Sitzung für alle Interessenten geben.

"Parallel läuft die Erarbeitung der Ausschreibungsunterlagen. Ein solches Gebiet zu erschließen, erfordert qualifizierte Leute mit Erfahrung", erklärt Werner Steiert und verweist auf die gute Auftragslage in der Baubranche. Alle Unternehmer seien bis mindestens Sommer ausgebucht.

Was bis dahin an verwaltungstechnischem und planerischem Aufwand bereits erledigt wurde, macht schon beim Zuhören fast schwindelig. Von der Grundlage, die der Flächennutzungsplan bietet, ausgehend, werden die Gebiete identifiziert, bei denen städtebaulich organisch und mit dem geringsten Zusatzaufwand Baugebiete erschlossen werden können. So ist beispielsweise in diesem Fall Mittlishardt III dem Gebiet Mittlishardt II vorgezogen worden, weil sich bei Letzterem die Verhandlungen mit den Grundstückseigentümern als schwieriger erwiesen hatten.

Zwei bis drei Planungsalternativen werden unter Einbeziehung der topografischen Gegebenheiten erarbeitet. Der erste Bebauungsplan kann noch grob sein. "Danach geht es erst in die Detailplanung. Es wird geprüft, wie Be- und Entwässerung funktionieren kann, auch wie aufwendig alles ist. Bauplatzpreise dürfen ja nicht ins Absurde steigen", so Werner Steiert. Im ersten Verfahrensgang werde die frühzeitige Behördenanhörung eingeleitet, dabei gehe es beispielsweise um naturschutzrechtliche Fragen und es erfolge die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung, erläutert Nicole Messerschmid. Die Anregungen und Stellungnahmen der Behörden in Bezug auf Umweltbericht, Bodengutachten und Wasserrecht werden in eine Feinplanung eingearbeitet. Bei der ginge es auch um eine schlüssige Verteilung der Grundstücke. "Wir suchen auch immer Nachbarschützende Regelungen. Ein Haus kann nicht so hoch liegen, dass der Nachbar ständig im Schatten sitzt", nennt Nicole Messerschmid ein Beispiel.

Möglicherweise notwendige Gutachten, die zwischenzeitlich veranlasst werden müssen, und Eingaben werden in einen neuerlichen Plan eingearbeitet, der dann zur Offenlage kommt. "Wenn man Glück hat, ist dann alles vorbei. Es kann aber auch sein, dass nach der Offenlage ein weiterer Plan mit grundlegenden Änderungen angelegt werden und in eine erneute Offenlage gehen muss", erläutert Messerschmid. Bei der finalen Planung werde festgelegt, welche Rohre wo verlaufen, wie man mit Gehsteig, Pflaster und fußläufigen Verbindungen umgeht, welche Radien und welche Steilheiten erlaubt werden. "Das ist der Teil der Planung, der Spaß macht, das hat etwas Kreatives, wie das dann organisch in die Landschaft gefügt wird. Und man freut sich, wenn es hinterher passt", sagt Werner Steiert, der in der Phase der Umsetzung die Bauarbeiten auch vor Ort begleitet.

Zahlen und Fakten zur Gemeinde Bonndorf