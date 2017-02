Bonndorf Den Landfrauen Wellendingen macht Mitgliederschwund Probleme

Die Wellendinger Landfrauen sind um Zuwachs bemüht. Der Bauernmarkt erbringt eine Spende für Uganda. Ein Gartentag an Fasnacht ist in Planung.

Bonndorf (af) Zur Hauptversammlung trafen sich die Landfrauen Wellendingen. 42 Frauen, also mehr als die Hälfte der aktuell 77 Mitglieder, ließen dabei ein Vereinsjahr voller Aktivitäten Revue passieren. Neun Vorstandssitzungen, elf Stubete und sechs Gratulationen zu Jubiläen standen im vergangenen Jahr unter anderem auf dem Programm.

Wie auch viele andere Vereine, haben die Landfrauen Wellendingen mit Mitgliederschwund zu kämpfen. Im vergangenen Jahr gab es vier Austritte und einen Todesfall zu verzeichnen. Aus diesem Grund steht die Werbung neuer Mitglieder ganz oben auf der Prioritätenliste. Die Vorsitzende Eva Jost bat darum, zum Beispiel neu zugezogene Frauen anzusprechen und zu den Veranstaltungen der Landfrauen mitzubringen. „Gäste sind immer herzlich bei uns willkommen“, betonte sie.

Anhand einer bebilderten Präsentation wurden die Ereignisse des vergangenen Jahres nochmals in Erinnerung gerufen. Nachhaltig in Erinnerung geblieben waren der dreitägige Ausflug nach Bielefeld mit einer Führung durch die Dr.-Oetker-Welt und die erstmalige Teilnahme beim Tag der offenen Gartentüren, bei dem die Landfrauen eine Kaffeestube, einen Bauernmarkt, einen Büchertisch sowie eine Pflanzenbörse anboten. Mit den hierbei eingenommenen Spenden konnten die Landfrauen Wellendingen 20 Ziegen für Uganda kaufen – ein Projekt der Welthungerhilfe und des Bundesverbandes der Landfrauen. Die vom Büchertisch übrig gebliebenen Bücher wurden kurzerhand dem Seniorenzentrum St. Laurentius zur Verfügung gestellt. Dank der diversen Bewirtungsanlässe ist es um die Vereinsfinanzen gut bestellt, wie Kassiererin Kareen Meyer in ihrem Kassenbericht erläuterte.

Auch der Terminkalender der Landfrauen für das erste Halbjahr 2017 ist schon gut gefüllt. So geht es zum Motto „Gartentag in Wellendingen“ an Fasnacht wieder rund. Neben den traditionellen Veranstaltungen im Dorf nehmen die Landfrauen mit einer närrischen Gruppe wieder am Lumpenball in Dillendorf und an der Frauenfasnet in Gündelwangen teil. Im Mai ist ein Halbtagesausflug zur Kulturnacht in Küssaberg geplant und im Juli geht es dann zur Besichtigung der Kaffeerösterei in Seppenhofen.

Am 25. November werden die Landfrauen Wellendingen wieder einen Adventsbasar ausrichten, der erfahrungsgemäß intensiver Vorbereitung bedarf. Stadtrat Berthold Dietsche leitete die Entlastung des einstimmig bestätigten Vorstands. Er fasste die Aktivitäten der Landfrauen wie folgt zusammen: „Ihr bringt Leben ins Dorf und zeigt Zusammenhalt. Was ihr macht, hat Hand und Fuß und auch deshalb steht die Stadtverwaltung voll hinter euch!“

Landfrauen Wellendingen

Die Landfrauen Wellendingen haben aktuell 17 Mitglieder mit einem Durchschnittsalter von 55,5 Jahren. Das jüngste Mitglied ist 13 Jahre, das älteste 89 Jahre alt. Zur ersten Vorsitzenden wurde im vergangen Jahr Eva Jost gewählt. Weitere Infos im Internet: www-landfrauen-wellendingen.de