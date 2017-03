Bonndorf Debatte um ein Stück Bonndorfer Stadtgarten

Kontroverse um Pläne für neuen Schmidt's Markt in der Bonndorer Bahnhofstraße. Differenziertes Meinungsbild im Gemeinderat.

Das Interesse der Bürger spiegelte sich in der Gemeinderatssitzung am Montagabend wider. Kein Stuhl für die Zuhörer war mehr frei. Grund dafür war vor allem die erneute Vorstellung der Neubaupläne des Schmidt’s Marktes in der Bahnhofstraße. Wie gespalten die Bevölkerung in dieser Frage ist, zeigte sich auch in der Debatte des Gemeinderats. Grundsätzlich sind die Räte für den Neubau, es entspann sich aber eine Diskussion um den Erhalt des Stadtgartens in seiner jetzigen Form, oder kann Michael Schmidt mit seinem Familienunternehmen 420 Quadratmeter des rund 3000 Quadratmeter großen Stadtgartens für seine Erweiterungspläne nutzen? Einen alternativen Standort für den Markt im Gewerbegebiet lehnten alle ab, die sich zu Wort meldeten.

Bürgermeister Michael Scharf kündigte an, dass an diesem Abend keine Entscheidung fallen werde. Die Bürger erhalten am Montag, 3. April, um 18.30 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses Gelegenheit, ihre Anregungen, Wünsche, Fragen und Einwände dem Investor vorzutragen. Michael Schmidt steht dann Rede und Antwort. Danach haben die Räte bis zum 15. Mai Zeit, eine Entscheidung zu treffen, ob sie die Pläne befürworten oder ablehnen.

Der Rathauschef machte deutlich, dass er den Vollsortimenter Schmidt’s Markt als „Frequenzbringer“ in der Stadt an diesem Standort halten will. Seinen Standpunkt untermauerte er mit Fakten aus Marktanalysen aus den Jahren 1993 und 2014: „Der schlimmste Fall ist, wenn die Leute zum Einkaufen wegfahren.“ Deshalb gelte es, den jetzt in der Stadt vorhandenen Vollsortimenter und die Discounter zu halten. Er machte auch deutlich, dass sich das Einkaufsverhalten sehr verändert habe, weg vom kleinen Einzelhändler, hin zu Märkten, die alles anbieten.

„Wir wollen die Funktion aus dem Gutachten erfüllen“, betonte Michael Schmidt. Und er will unbedingt das jetzt schlechte Bild, das der Markt derzeit abgibt, entscheidend verändern und modernisieren. Dafür habe man ein gutes Konzept gefunden, auch wenn er gerne fünf Meter mehr vom Stadtgarten gehabt hätte. Sein Markt in Titisee-Neustadt verfügt über ein Sortiment mit 45 000 Artikeln, in Bonndorf sollen es bei einer Verkaufsfläche von 2300 Quadratmetern etwa 25 000 Artikel werden. Für den gastronomischen Teil sind für Küche (70 Quadratmeter) und Sitzplätze (150 Quadratmeter) von der Verkaufsfläche abzuziehen. Schmidt: „Das ist die Mindestfläche, um das anliefern zu können, was Bonndorf dringend benötigt.“

Die Anlieferung der zum großen Teil regionalen Produkte soll von der Rothausstraße erfolgen, abgeladen wird in einer Tiefgarage, auch Parkplätze für Mitarbeiter sollen im Untergeschoss entstehen. „Das bedeutet wenig Lärm bei der Anlieferung“, so Schmidt. Er betonte, dass er „die teuerste Lösung“ umsetzen möchte, der bisherige Markt wird vollständig abgerissen. Dem „Umzug“ auf das Studer-Areal erteilte er eine Absage: „Da gäbe es keine Entwicklungsmöglichkeiten, die jetzigen Pläne sind für die nächsten 20 bis 25 Jahre.“

Um den kompletten Erhalt des Stadtgartens ging es zum Beispiel Gernot Geng (BL): „Stadtgarten und Kapelle sind eine Ruhezone, den Bestand sollte man erhalten. Aber wir wollen eine gute Lösung für die Stadt und Familie Schmidt finden.“ Dagegen hält Norbert Kromer (CDU) es für eine logische Entwicklung, wenn nach der Erschließung der Baugebiete, die Infrastruktur wie geplant angepasst wird.



"Wir hoffen, Kritiker noch zu überzeugen"

Michael Schmidt, einer der Geschäftsführer der Schmidt’s Märkte mit Hauptsitz in Rickenbach, stellte seine Erweiterungspläne für sein Projekt in Bonndorf im Gemeinderat vor.

Herr Schmidt, zumindest teilweise wollen Gemeinderäte in der Sitzung am Montagabend, dass Ihre Planung verändert wird. Wie haben Sie sich in der Gemeinderatssitzung gefühlt?

Ich habe ja gewusst, dass das ein empfindliches Thema ist und insofern war für mich die Reaktion nicht neu, also habe ich mich auch nicht schlecht gefühlt. Auf der anderen Seite ist es ein K.o-Kriterium, wenn wir zehn Meter zurück müssen. Ich verstehe, dass der Park wichtig ist für die Gemeinde. Aber natürlich ist das ein emotionales Thema und die Entscheidung liegt beim Gemeinderat.

Wie viel teurer würde dadurch das Projekt werden, wenn der Stadtgarten nicht oder erheblich weniger als vorgesehen angetastet würde?

Die Frage stellt sich nicht. Es geht nicht, wenn wir zurückfahren müssen. Das Stück Stadtgarten bräuchten wir einfach, das habe ich in der Sitzung schon deutlich gemacht. Es geht um die Anlieferung der Waren und um den Transport im Gebäude, das funktioniert ohne ein Stück Stadtgarten einfach nicht. Es ist weniger ein Kostenthema als ein funktionales Thema.

Von welcher Investitionssumme reden wir bei diesem Großprojekt eigentlich?

Das ist noch nicht sauber gerechnet. Wir brauchen erst eine vernünftige genehmigte Planung und dann kommt der nächste Schritt. Für den Offenlagebeschluss braucht es einfach eine Mehrheit im Gemeinderat. Wir haben natürlich Erfahrungswerte, was ein Markt unter allen möglichen Bedingungen kostet.

Wir wissen, dass diese von uns angestrebte Variante die teuerste überhaupt ist, aber wir denken sehr langfristig. Wie groß die Gesamtinvestition sein wird, möchte ich hier öffentlich im Moment nicht sagen. Es gibt mit dieser Planung ja auch viel Positives für die Gemeinde. Ein sehr moderner attraktiver und zeitgemäßer Markt wird entstehen, das haben ja auch viele Gemeinderäte so gesehen.

Ist für Sie unter den Gegebenheiten der Standort Bonndorf überhaupt noch attraktiv für eine Investition in dieser Größenordnung, oder würden Sie dann anderswo investieren?

So sind wir nicht. Wir fühlen uns wohl in Bonndorf und sind da in gewisser Weise auch daheim. Das heißt, wir wollen in Bonndorf investieren und wollen versuchen, die Anregungen aufzunehmen und Details zu verbessern. Am Ende hoffe ich einfach, dass wir möglichst viele der Kritiker noch überzeugen können.

Wie geht es in der Planung für Sie jetzt weiter?

Wir werden uns sicher mit unserem Architekten zusammensetzen und die Gedanken und Vorschläge, die gemacht worden sind, versuchen, in die Planung einzuarbeiten. Dabei sollten natürlich die Kosten nicht aus den Fugen geraten. Sonst geht es natürlich auch nicht. Aber ich möchte noch einmal betonen, dass die Planung aus unserer Sicht besser ist als der Istzustand. Und für einen Markt in der Größe und eine solche Investition brauchen wir die Fläche, sowohl für die Parkplätze, als auch für die Anlieferung. Dafür ist unser restliches Grundstück einfach zu klein.