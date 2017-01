Bonndorf David Joos über die Junge Union: "Es gibt viele interessante Themengebiete"

Auf einen Kaffee mit...David Joos. Der 18-jährige Kollegschüler ist Mitbegründer der Jungen Union in Bonndorf und spricht über sein politisches Engagement.

Herr Joos, Sie sind seit einigen Jahren schon aktiv in der Jungen Union. Was interessiert Sie an Politik?

An Politik interessieren mich die Vorgänge landesweit, bundesweit, europaweit und weltweit. Es gibt sehr viele interessante Themengebiete, ob man die EU-Politik, die Währungspolitik, Fiskalpolitik, oder aktuelle Themen, wie Immigrationspolitik anschaut, die alle im täglichen Leben vorkommen und eine große Rolle spielen.

Warum Junge Union, Sie hätten ja auch zu den Jusos gehen können?

Ich habe mir durchaus Gedanken gemacht, in welche Richtung ich gehen soll und welche Partei am ehesten meine Interessen vertritt. Und für mich spielt das christlich-konservative Profil eine große Rolle und das findet man am ehesten bei der Jungen Union, beziehungsweise bei der CDU wieder.

Was verstehen Sie unter konservativ?

Ich verstehe das ganz klassisch, das alt Bewährte zu bewahren.

Können Sie das präzisieren? Für junge Menschen gibt es ja oft vor allem den Drang, vieles ändern zu wollen.

Es gibt sehr viele Dinge, die sich in unserem Land relativ positiv entwickelt haben und die nach meinem Geschmack so auch bewahrt werden könnten: Wo ich konservativ denke ist in der Familienpolitik. Traditionelle Familien sind für mich ideal. Aber auch die Bildungspolitik, die momentan auch in der Landespolitik eine große Rolle spielt, gehört für mich dazu. Da gibt es Gesamtschulen und Inklusionsklassen – man probiert sehr viel Neues aus, auch im Schulunterricht in Bezug auf Gender-Ideologien. Und ich glaube, es täte unserer Gesellschaft sehr gut, wenn man an Bewährtem festhalten und nicht zu viel ausprobieren würde.

Sind Sie ein regelmäßiger Kirchgänger?

Nicht übertrieben. Aber ich schaue, dass ich ab und zu in die Kirche komme, in Bonndorf. Ich bin eigentlich katholisch, aber ich gehe meistens in die evangelische Kirche. Ich bin da geprägt von meinem Opa, der evangelisch war, jeden Sonntag in die Kirche gegangen ist und mich häufig mitgenommen hat.

Zurück zur Politik. Sie haben mit ihren Kollegen bei der Jungen Union ein Sicherheitskonzept erarbeitet. Was kann man sich darunter vorstellen?

Es sind vermehrt Leute auf uns zu gekommen, denen das Thema am Herzen lag. Bei der Recherche ist uns aufgefallen, dass Bonndorf im Großen und Ganzen sehr sicher ist. Deshalb haben wir unser Konzept auch genannt: Lass uns Bonndorf noch sicherer machen. Tatsächlich kamen ein paar Wochen später die Schmierereien an der Realschule und die Randale im Japanischen Garten. Da haben wir uns schon bestätigt gefühlt.

Was sind Ihre Forderungen?

Einiges hätte sicher verhindert werden können, durch eine längere Beleuchtung, vielleicht auch durch eine erhöhte Polizeipräsenz. Es ist ein Problem, dass der Polizeiposten nur fünf Tage die Woche und unter tags und abends nicht besetzt ist. Wir sehen auch als Problem an, dass über Regierungen hinweg an der Polizei gespart wurde. Im neuen CDU-Programm steht auch ganz klar drin, 1500 neue Polizeistellen schaffen. Also die Probleme haben nicht nur wir erkannt in Bonndorf.

Sie haben erwähnt, dass Flüchtlingspolitik jeden betrifft. Was würden Sie anders machen?

Ich habe nicht Flüchtlingspolitik gesagt, sondern Migrationspolitik. Und genau da liegt der fundamentale Unterschied. Wir haben die letzten Jahre eine Asylpolitik, eine Flüchtlingspolitik mit einer Migrationspolitik verwechselt, teils bewusst, teils sicher unbewusst. Natürlich muss es für jeden klar sein, dass Leute die zu uns kommen, vor Krieg, Terror, Gewalt geflohen sind, bei uns Zuflucht finden müssen. Wenn die aber eine kleinere Zahl darstellen, als diejenigen, die zu uns aus wirtschaftlichen Gründen kommen, dann haben wir ein Problem.

Sind Sie ein Fan von Angela Merkel?

Ich habe bei manchen Entscheidungen meine Probleme mit Frau Merkel, nicht nur in der Migrations- und Asylpolitik der letzten Jahre. Es ist auch die Eurorettung, die so nicht hätte stattfinden dürfen, wo es auch Rechtsbrüche gab.

Geben Sie Beispiele dafür.

In Bezug auf das Schengenabkommen, Dublin II und III, hätte es so laufen müssen, dass Asylbewerber in dem Land, in dem sie angekommen sind, registriert werden auch einen Asylantrag stellen. Über die Balkanroute sind aber alle zu uns gekommen, ohne kontrolliert zu werden. Es hieß bei der Einführung des Euro, dass keine Steuerzahler oder Länder für andere Länder oder Banken haften. Es war dann später doch der Fall in Griechenland und davor schon Irland und Portugal, dass Steuergelder, größtenteils aus Deutschland, dafür verwendet wurden, um Banken, andere Länder zu retten.

Welchen Berufswunsch haben Sie?

Später soll es einmal in die Richtung Betriebsmanagement gehen, also klassisch BWL. Ich bin jetzt schon auf der Suche nach einem Dualen Studium, habe mich in der Region auch schon beworben. Und ich bin einmal gespannt, was kommen wird.

Wollten Sie einmal ins Ausland?

Wenn man das Studium mit einem Auslandssemester verbinden könnte, wäre das sehr von Vorteil. Man könnte viel erleben, andere Kulturen kennenlernen und die Sprache schulen.

Welche Sprache wollen Sie noch besser sprechen?

Ich kann ja schon Französisch und Spanisch, zumindest, was die Grundkenntnisse angeht. Englisch spreche ich eigentlich fließend. Aber trotzdem ist es besser, wenn man unter Native-Speakern eine Sprache spricht. Ein englischsprachiges Land wäre besonders interessant, denn das braucht man im Berufsalltag am Meisten.

Wenn Sie einmal etwas total Verrücktes machen würden, was wäre das?

Ich bin eigentlich nicht der Mensch für verrückte Dinge.

Zur Person

David Joos (18) macht sein Abitur im Kolleg St. Blasien, die Neigungsfächer sind Deutsch, Mathematik, Englisch. Dazu hat er Physik und Politik gewählt. Privat spielt er Klavier und Saxophon, bis vor Kurzem bei der Stadtmusik, zum Ausgleich geht er Joggen und er ist Mitbegründer und Vorsitzender der Ortsgruppe Bonndorf der Jungen Union.