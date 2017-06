Bonndorf Das wuselnde Leben von Küken begeistert die Besucher der Projektgruppe an der Werkrealschule Bonndorf

Die Kükenausstellung der Werkrealschule Bonndorf kommt gut an. Die Besucher erfahren Lehrreiches vom Ei über das Huhn bis hin zum Nahrungsmittel.

Win-Win werden die Aktionen genannt, bei denen es nur Gewinner gib. Genau diese Vokabel passt auf die Projektwoche der Werkrealschule. Unter der Leitung von Klassenlehrerin Melanie Boll sind nicht nur bleibende Möbel für die Stadt (Sonnenbänke und Tisch-Bank-Ensemble) entstanden. Auch die Entwicklung vom Ei zum Küken war Thema einer Projektgruppe.

Ihre Ergebnisse mündeten am Samstag in eine öffentliche Projektinstallation mit Gewinnspiel, die zahlreiche Gäste anzog. Fasziniert von den gelben Federknäulen, die in der Obhut der Schülerinnen herangewachsen sind, waren bei Weitem nicht nur die kleinen Gäste. Die Begeisterung für das Erlernte war allen vier Projektteilnehmerinnen leicht zu entlocken. "Es ist krass, wenn man erlebt, wie die Küken den Eiern entschlüpfen", sagt Sarah Friedel. Jessica Raddemann kennt die Vorgänge von Daheim, weil ihre Familie Hühner hält. "Es ist trotzdem jedes Mal ein neues Erlebnis, wenn aus einem so unglaublich kleinen Ei ein Lebewesen kommt." Ihre Mitstreiterinnen Claudia Borges-Almeida und Taisija Kalinovskaya geben ihr Recht.

Neben der Freude an den Tierbabys konnten die Besucher bei der Ausstellung einiges lernen. Eine Installation beschäftigte sich mit den Hühner-Sorten. Die Feinde der Hühner, vom Fuchs über den Marder bis zum Raubvogel, waren als Tierpräparate zu sehen. Die Entwicklung des Kükens im Ei in 21 Tagen war nachgezeichnet, die Rolle des Eis als Lebensmittel war dargestellt. Und auch der Schlüpf-Vorgang war in einem Brutkasten zu beobachten. "Ich finde es so wichtig, dass die Leute sehen, was unsere Schüler können, denn sie sind zu Recht stolz darauf", sagte Klassenlehrerin Melanie Boll.

Rektorin Birgitta Stephan verbuchte den über Stunden regen Besuch der Bonndorfer als Anerkennung für die Leistung ihrer Werkrealschüler und deren Lehrer: "Dass die Schüler in den Ferien kommen, um ihre Projekte zu zeigen, zeugt nicht zuletzt auch vom überdurchschnittlichen Engagement ihrer Lehrer." Bei der Preisverleihung zum Kinder-Küken-Quiz zum Schluss der runden Veranstaltung, waren dennoch längst nicht mehr alle Mitspieler anwesend. Den Hauptpreis, einen Eintritt in den Europa-Park, bekommt der Schüler Mario Zolg deshalb nach den Ferien überreicht.

"Das Bruderhahn-Projekt wird toll angenommen"

Wilfried Kaiser, der im Stühlinger Ortsteil Wangen einen Geflügelhof betreibt, war Kooperationspartner für das Küken-Projekt der Werkrealschülerinnen.

Herr Kaiser, auf Ihrem Geflügelhof läuft das Bruderhahn-Projekt. Was ist das?

Das Thema beschäftigt mich schon seit Jahren. Denn das Schreddern der Küken ging mir gegen den Strich. Es birgt aber ja oft eine Problematik, die Idealvorstellungen im Alltag umzusetzen. Immer wieder auf Messen oder bei Weiterbildungen sind wir auf Bruderhahn-Projekte aufmerksam geworden. Wir arbeiten dabei nun mit einem Zweinutzungshuhn.

Was ist ein Zweinutzungshuhn?

Wir haben heute spezielle Rassen. Es gibt eine Mast-Rasse, das sind sogenannte Broiler, davon werden unsere Hähnchen erzeugt. Und dann haben wir Hybridhennen, das sind die Hennen, die zum Legen gezüchtet werden. Bei der Zucht wurden die Hähne vernachlässigt, es waren Kümmerhähne. Und für die Zweinutzungshühner ist man hergegangen und hat die Ausgewogenheit zwischen weiblichem und männlichem Nachwuchs wieder hergestellt.

Das heißt, der Hahn, den wir vom Misthaufen kennen, hat mit einem Grillhähnchen nichts zu tun?

Ganz genau. Der eignet sich nicht zum Grillen. Er schmeckt anders, hat ganz anderes Fleisch und wird auch anders zubereitet. Der Mistkratzer ist auch etwa fünfmal älter als ein Grill-Hähnchen, wenn er tatsächlich verzehrt wird. Das Grillhähnchen, also der Broiler, wird nur 40 Tage alt.

Und Sie haben nun bei Ihrer Eierproduktion ein Projekt, bei dem der Bruderhahn überleben kann und eben nicht geschreddert und zu Tierfutter verarbeitet wird. Wie ist das angelaufen?

Die Eier laufen unwahrscheinlich gut. Aber es gibt tatsächlich auch Kunden, die sagen: Eier, wo ein Hahn dran war, esse ich nicht. Das ist eklig. Aber der allgemeine Zuspruch ist sehr gut. Wir haben auch gute Partner im Einzelhandel. Die Schmidt’s Märkte vermarkten das Fleisch unserer Bruderhähne und natürlich die Eier.