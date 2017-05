Bonndorf Das muss gefeiert werden: 100 Jahre Frauengemeinschaft Bonndorf

Die katholische Frauengemeinschaft feiert 2017 ihr 100-jähriges Bestehen. Die Vorsitzende Rita Schüle steht dem Verein schon seit fast 40 Jahren vor. Die Feierlichkeiten finden am 19. Mai im Paulinerheim statt. Vorab erinnern sich die Mitglieder an viele karitative Aktionen.

Bonndorf – Die katholische Frauengemeinschaft Bonndorf kann in diesem Jahr auf 100 Jahre erfolgreiche Vereinsgeschichte zurückblicken. Das Jubiläum wird am Freitag, 19. Mai, gebührend gefeiert. Die Festlichkeiten beginnen um 15 Uhr mit einem Gottesdienst in der katholischen Pfarrkirche. Zum Fest werden die Frauen für ihre Gäste einen roten Teppich auslegen. Nach der Messfeier laden die Mitglieder der Frauengemeinschaft zu einem Festakt mit anschließendem gemütlichem Beisammensein in das Paulinerheim ein.