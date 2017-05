Bonndorf Das evangelische Gemeindeteam plant Aktionen rund um Martin Luther

Im Jahr des Reformationsjubiläums gibt es Angebote der evangelischen Kirchengemeinde zu den Ansichten und der Zeit von Martin Luther. Das ökumenische Pfarrfest im Juli ist der Höhepunkt des Programms.

Fasziniert sind die evangelischen Pfarrer Ina und Mathias Geib von Martin Luther und vor allem auch von seiner Zeit. Fast zu einer spannenden Vorlesung gerät die Antwort auf die Frage, welche Bedeutung Luther noch in der heutigen Zeit hat. Das Gemeindeteam, bestehend aus Mai Dudde, Manfred Vonier, Gudrun Holm und den beiden Pfarrern beschäftigt, sich in den Gemeindebriefen schon seit Oktober mit dem Gründervater der evangelischen Kirche.

Das Lutherjahr beginnt nach Kirchenlesart mit dem Jahrestag des Thesenanschlags an der Schlosskapelle zu Wittenberg. Dieser soll laut umstrittener Geschichtsschreibung am 31. Oktober 1517 erfolgt sein. "Es ist ein Zusammenspiel vieler Ereignisse, die das, was man dann Reformation nannte, möglich gemacht haben", sagt Mathias Geib. Schon 100 Jahre vor Luther habe es nämlich Gedanken gegeben, die in eine ähnliche Richtung gegangen seien. Die Entdeckung anderer Erdteile (Kolumbus, gestorben 1506) habe Länder wie Spanien und Portugal zu Goldschätzen verholfen, während Deutschland noch tief in der Kleinstaaterei steckte mit schier unendlich vielen verschuldeten Fürsten. Das habe uns einen Spanischen Kaiser beschert, der weit weg von allem, was Deutschland betraf, regierte.

Der Ablasshandel, das Freikaufen der Sünder vor der Verdammnis, spülte Kirchenfürsten, beziehungsweise dem Römischen Kaiser Geld in die Kassen. Luther habe das kritisiert, weniger wegen der Geldgeschäfte. Damit werde die Stellung Jesu, der den Opfertod am Kreuz gestorben ist, und dem allein die Vergebung der Sünden zu danken ist, herabgesetzt. Die Gewährung der Vergebung durch Menschen, betrachtete Luther als Anmaßung. "Luther war zu der Zeit eigentlich eine Randerscheinung", meint Mathias Geib. Und Seine Frau lacht laut auf, als sie bemerkt, dass ausgerechnet die Türken, die seinerzeit immer wieder Angriffe auf Wien gestartet hatten, den durch Luther gestörten Kaiser abgelenkt und dessen Kräfte an anderer Stelle gelenkt haben. "Es war der Islam, der Luthers Überleben gerettet hat", sagt Ina Geib.

"Luther war ein Verfechter der Gewissensfreiheit. Den Glauben kann man als Geschenk annehmen, man darf und muss darüber nachdenken und kann auch darüber streiten", fasst Mathias Geib Luthers Lehren zusammen, die für ihn, einen Bogen über 500 Jahre schlagend, heute noch von großer Bedeutung sind. "Wir als evangelische Pfarrer dienen der Kirche. Die letzte Instanz ist aber die Bibel und unser Gewissen, das sich auf die Bibel stützt", erklärt Mathias Geib. Wenn, dann sei die dadurch möglich gemachte Streitkultur ein besonderes Merkmal der evangelischen Kirche. So gebe es sehr unterschiedliche Auffassungen zur Ehe zwischen homosexuellen Paaren oder auch zur Sterbehilfe. Ein entscheidender Unterschied zur katholischen Kirche sei tatsächlich die Stellung des Pfarrers in seiner Gemeinde, der eine Stimme habe, wie jedes andere Kirchengemeinderatsmitglied auch. "Da können Pfarrer und Kirchengemeinderat auch aneinander leiden", erläutert Ina Geib. Für sie persönlich ist die Antwort auf die Frage nach den Unterschieden zur katholischen Religionslehre viel einfacher als für ihren Mann: "Mich gäbe es so in der katholischen Kirche nicht."

Sehr ungern stellen jedoch beide die Unterschiede zwischen evangelischer und katholischer Religionslehre heraus. "Die Ökumene bedeutet uns unglaublich viel. Es ist so wunderbar, wenn man miteinander arbeitet und gegenseitig voneinander akzeptiert, dass es Punkte gibt, wo man nicht mitgeht. Wir sind in unserer eigenen Kirche beheimatet und können mit anderen Freundschaften schließen", sagt Ina Geib über das Verhältnis zu den hiesigen katholischen Pfarrern.

Die Theologen Mathias und Ina Geib fasziniert freilich insbesondere die positive Lebensleistung von Martin Luther. Mit seiner starken Sprache habe er über all die vielen kleinen deutschen Ländereien hinweg die Verständigung in einer gemeinsam verständlichen deutschen Sprache möglich gemacht. Die Bibel in für alle verständlicher deutscher Sprache (regionale deutsche Bibeln gab es schon vorher) konnte so tatsächlich unter das Volk kommen. Frei nach Martin Luther selbst, der immer an das eigene Gewissen der Menschen appelliert hatte, lehnen sie den bitter und böse geworden Senior Martin Luther und dessen Aussagen ab. Juden, die seiner Argumentation nicht gefolgt waren, habe er beispielsweise den Tod an den Hals gewünscht. Mehr als 400 Jahre später sollte ihn damit schließlich auch Adolf Hitler zitieren.

Akzente im Programm

Der Höhepunkt im Bonndorfer Lutherjahr ist für die Pfarrer und den Kirchengemeinderat das ökumenische Pfarrgemeindefest am Sonntag, 2. Juli, mit einem gemeinsamen Gottesdienst in der katholischen Kirche, einem Fest im Foyer der Stadthalle Bonndorf und dem Konzert von Bluegrass Spirit in der evangelischen Kirche.

