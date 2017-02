Bonndorf Das Vortragsthema der Schulsozialarbeit "Spaß am Lernen  Freude an der Leistung" erfreut sich großer Beliebtheit

Das Vortragsthema der Schulsozialarbeit "Spaß am Lernen – Freude an der Leistung" erfreut sich großer Beliebtheit

Die Vortragsreihe „Stressige Kinder – nervige Eltern“ der Schulsozialarbeiterinnen aus Bonndorf, Stühlingen und aus dem Schlüchttal lockte mit dem Thema "Spaß am Lernen – Freude an der Leistung" 150 interessierte Eltern an.

In der voll besetzten Aula des Bildungszentrums Bonndorf fand der zweite Vortrag aus der Reihe „Stressige Kinder – nervige Eltern“ der Schulsozialarbeiterinnen aus Bonndorf, Stühlingen und aus dem Schlüchttal statt. Das Thema "Spaß am Lernen – Freude an der Leistung" war die Motivation für etwa 150 interessierte Eltern, den Ausführungen des Pädagogen Wolfgang Endres aus St. Blasien zu folgen. Dies schreiben die Schulsozialarbeiterinnen in einer Pressemitteilung.

Durch die Inhalte „Lernkultur im Smartphone-Zeitalter“, „Motivation durch Selbstwirksamkeit“ und „kleine Lernmethodik in der Praxis“ hat es Endres auf äußerst humorvolle Weise verstanden, den Eltern die möglichen Fallen ihrer Erziehungsarbeit aufzuzeigen und sie in ihre eigene Schülerzeit zurückdenken zu lassen, um so das Verständnis für manches Lernverhalten der eigenen Kinder zu wecken.

Durch das Vorstellen verschiedener Lernmethoden, die gleich mit den Sitznachbarn diskutiert werden sollten, einen Einblick in das Thema Zeiteinteilung und anhand konkreter Beispiele wurde besonders anschaulich gemacht, wie individuell jedes Kind zu sehen ist.

Sätze wie „wer morgens angetrieben wird, wird noch langsamer“, „wenn wir einen Satz beginnen, beenden die Kinder ihn“, „wenn wir bremsen feuern wir an“, lösten bei den Zuhörern zustimmendes Schmunzeln aus, was deutlich machte, dass viele der Eltern immer wieder in die selben Fallen tappen.

Nach einer abschließenden Frageviertelstunde konnten sich die Eltern noch mit Material eindecken und viele nutzten im Anschluss zudem die Möglichkeit des persönlichen Gesprächs mit dem Referenten oder tauschten sich in Gruppen aus.

„Sex, Drugs… und Stress mit den Alten“ am 4. April um 19.30 Uhr im Bildungszentrum Bonndorf, „Software for Kids“ am 18. Mai in der Schlüchttal-Schule in Ühlingen und „das Lernen lernen“ am 29. Mai in der Realschule in Stühlingen.