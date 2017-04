Bonndorf Das Schlossfest in Bonndorf wird 2017 eine Großveranstaltung mit Besonderheiten

Das Schlossfest-Komitee wird in allen Ämtern bestätigt. Der Trachtenverein lockt beim Schlossfest mit einem Jubiläumsumzug zu seinem 50-jährigen Bestehen. Es gibt diesmal eine vierte Bühne für Open-Air-Konzerte im Schlossgarten.

Es gibt ein vollkommen frisch gewähltes Schlossfest-Komitee – es ist das alte. Weiterhin gibt es ein Vorstandstrio mit Michael Pfaff als Vorsitzendem, Petra Kaiser mit Spezialaufgaben rund um Administratives und Gernot Geng, verantwortlich für das Kinderprogramm. Mali Scheu hat die Finanzen weiterhin im Griff, Alexandra Fluck erledigt die Schriftführung. Martin „Flake“ Sedlak zeichnet wieder verantwortlich für ein großes Musikprogramm, diesmal auf vier Bühnen. Die rund 30 anwesenden Vertreter der 19 Vereine wählten alle einstimmig.

Bürgermeister Michael Scharf hatte in fast kabarettreifer Süffisanz die Attraktivität der einzelnen Posten herausgestellt und prophezeite einen harten Wahlkampf um eben diese Ämter. Freilich gab es für keines der Ämter einen Mitbewerber. Als Gemeinderat hatte sich Gernot Geng für die erste Wahlperiode in dem Amt wohl zögernd verpflichten lassen. „In dem Team macht die Arbeit Spaß und Michael Pfaff macht das wirklich sehr gut“, bekräftigte er diesmal seine Lust, den Posten weiterhin auszufüllen. Ähnlich äußerten sich alle anderen Kandidaten. Und Michael Pfaff zeigte sich mit vielen Organisationsdetails des vergangen Schlossfest so zufrieden, dass eigentlich alles weiterhin so laufen könne.

Fast hätte man meinen können, die Vorrede von Michael Scharf über die wenig dankbaren Aufgaben sei vollkommen aus der Luft gegriffen gewesen. Dann allerdings wäre es beinahe zu einem kleinen Eklat gekommen: Die Sportkegler hatten einen Antrag auf zwei Stände am Stadthallenparkplatz gestellt, an denen sie ausschließlich Essen anbieten können. Alternativ hatten sie um einen anderen Standort gebeten. Das trug die Vorsitzende Karin Kosic nun der Versammlung vor. Mit der Umgestaltung des Stadthallenparkplatzes waren sie dem neuen Bühnenstandort gewichen und hinter den Wellendingern platziert worden. Den Antrag hatte das Schloss-Komitee im Vorfeld der Sitzung besprochen, abgelehnt und diese Ablehnung nun auch der Versammlung empfohlen. Am Stadthallenparkplatz sei in der Vergangenheit eine Vereinbarung getroffen worden, dass alle Anbieter Essen, Getränke und Sitzplätze vorhalten müssten. Mögliche Alternativen für die Sportkegler sahen die Schlossfestorganisatoren nur am Buckel zum Schnitzer oder eventuell im Schlosshof bei den Pfadfindern.

„Wir sind da hinten untergegangen“, wehrte sich Birgit Dornfeld gegen eine harsche Formulierung des Komitee-Vorsitzenden. Diejenigen, die etwas trinken wollten, seien am großen Wellendinger Stand davor hängen geblieben und gar nicht bis zu ihnen gekommen. Möglicherweise die Bühne am Stadthallenparkplatz wieder umzustellen, lehnte das Komitee im Keim ab. Bürgermeister Michael Scharf sprang in die Bresche: „Der Stadthallenparkplatz war ein Stiefkind, die Zeiten sind nun mit der Umgestaltung vorbei. “ Zwischenzeitlich stand sogar im Raum, dass der SKV überhaupt nicht am Schlossfest teilnehmen kann, obschon Vorsitzende Karin Kosic anfänglich ihren Antrag begründet hatte mit der Aussage: „Wir brauchen das Geld.“

Bernhard Betz brachte als Vorsitzender des Postsportvereins (PSV) vermutlich den Königsweg ins Spiel. Der PSV, auf dem Schlossfest oberhalb von den Pflumeschluckern platziert, mit Haxen und Wein im Angebot, hätte sich früher abgewechselt mit der Guggenmusik, was seit einigen Jahren nicht mehr der Fall sei. Der alljährliche Einsatz sei seinem Verein aber eigentlich zu viel. „Vielleicht wäre so ein Zweijahres-Modell ein Angebot?“, fragte er. Der Bürgermeister dankte ihm diese Initiative: „Bernd, Du bist ein Schatz!“ Bis zur nächsten Sitzung des Komitees am 22. Juni, wird dieses Thema geklärt.

Weiterer Klärungsbedarf zeichnete sich ab, nachdem seitens des Folktreff das erstmals im Schlossgarten stattfindende Open-Air im Rahmen des Schlossfests vorgestellt worden war. Carsten Reinhardt von den Pfadfindern hinterfragte, ob sich das Bühnenprogramm im Schlosshof damit nicht beißen würde. Martin Sedlak zeigte sich überzeugt, dass dieses Thema technisch lösbar sei.

Das ist los beim großen Schlossfest 2017

Das 34. Bonndorfer Schlossfest findet am 29. und 30 Juli rund um das Schloss bis zur Stadthalle statt.