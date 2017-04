Bonndorf Das Osterkonzert der Feuerwehrkapelle Wellendingen steht unter dem Motto Sport

Olympische Klänge bringt die Feuerwehrkapelle Wellendingen in die Stadthalle Bonndorf, die zum Sportpalast umfunktioniert wurde. Lieder aus den "Rocky"-Filmen sind dabei Programmhöhepunkte.

Die 57 Musiker der Feuerwehrkapelle Wellendingen zeigten sich beim Osterkonzert schier unschlagbar. Sie waren musikalisch – vor allem die Solisten Markus Meyer (Trompete), Georg Messerschmid Flügelhorn), Jörg Bernhart, Evelyn Maier (Gesang), Holger Bernhart, Eckhart Fechtig (Klarinette) und Jörg Bernhart (Querflöte). Außerdem sportlich, wobei die Wellendinger sich Unterstützung durch die Mädchen-Turnergruppe des TUS Bonndorf holten.

Wieder einmal verstand es das Organisationsteam der Feuerwehrkapelle, Musik und Show miteinander zu verbinden, um so für einen unvergesslichen Konzertabend zu sorgen. Zu den Klängen der Eurovisionsmelodie zogen die einzelnen Register in den "Sportpalast" Stadthalle ein. Dirigent Marco Peter trug die olympische Fackel und entzündete das Olympische Feuer. Mit dem schwungvoll vorgetragenen Marsch „Zur Feier des Tages“ eröffneten die Musiker das Konzertprogramm.

Seit 1909 gibt es die Weltmeisterschaft der Standardtänze. Unter diese Kategorie fällt auch der Walzer „Für Dich“, welcher als nächste Komposition gespielt wurde. Für Zwischeneinlagen sorgten die Nachwuchsmusiker „The Next Generation", welche unter der musikalischen Leitung von Markus Meyer zunächst die Melodie „Fußball ist unser Leben“ spielte. Später folgten moderne Komposition wie „Tage wie diese“ von der legendären Band die Toten Hosen und der Abba-Song „The Winner Takes It All“, dabei legten die Jungmusiker ein beachtliches musikalische Niveau an den Tag.

Südamerikanische Klänge und Rythmen waren von der Feuerwehrkapelle bei der Komposition „Copacabana“ zu hören. Bei „Barcelona“, dem olympischen Song der Sommerspiele 1992, doubelten Jörg Bernhat und Eyelyn Maier mit einer gekonnten Gesangseinlage Freddie Mercury und Montserrat Caballé. Die Konzertbesucher tobten.

Bernhard Podeswa, stellvertretender Vorsitzender des Blasmusikverbands Hochscharzwald, nahm in der Konzertpause die Ehrung langjähriger verdiente Musiker vor, die goldene Ehrennadel des Bundes Deutscher Blasmusikverbände heftete er Norbert Kromer für 50 Jahre musizieren ans Revers. Seit 40 Jahren ist Rolf Dieter Harder der Musik treu und auf 25 Jahre bringen es Melanie Gammp, Lisa Rombach, Markus Meyer, und Mathias Brogle, welche mit der silbernen Ehrennadel ausgezeichnet wurden. Zu Ehren der Jubilare spielte die Musikkapelle den Marsch „Gruß an Kiel“.

Den zweiten Programmteil eröffnete die Feuerwehrkapelle mit dem Marsch „Marathon Mars“ von Johann Wichers. Es folgte die Erkennungsmelodie des "Aktuellen Sportstudios". Das nächste Stück nannte sich „Sportpalast“, in welches die Konzertbesucher durch Pfeifen mit einbezogen wurden. Gefällig wurde die „Anna-Polka“ von Ernst Mosch vorgetragen. Ein Höhepunkt waren zum Abschluss die beiden bekannten Melodien „War“ und „Gonna Fly Now“ aus den "Rocky"-Filmen. Mit den Zugaben „We Are The Champions“ und „One Moment In Time“ ging ein unterhaltsamer Konzertabend zu Ende, durch den Julia Jost die Gäste amüsant als Moderatorin geführt hatte.