Bonndorf Das Basteln von Klettervögeln bereitet Kindern und Erzieherinnen aus dem Kindergarten Flohkiste Freude

Der Kindergarten Flohkiste kooperiert im Rahmen des Technolino-Projekts mit der Werkstatt von Zimmerermeister Axel Rathgen. Die Kinder können sich handwerklich betätigen und lustige Vögel basteln.

Fünf Kinder im Vorschulalter des Kindergartens Flohkiste haben in der Werkstatt von Zimmerermeister Axel Rathgen erste Erfahrungen mit praktischer Arbeit gemacht. Die Kleinen konnten selbst wählen, was sie gerne basteln möchten. Zur Auswahl standen Klettervögel, Schwingmöwen oder Raben, die einen Purzelbaum schlagen. Sie hatten sich für die erste Variante entschieden. Für die Erzieherin und Leiterin der Projektarbeit, Beate Bross, und Lisa Troll vom Kindergarten war es wichtig, dass sich die Kinder mit Technik und Mechanik befassen durften. Die Bastelarbeiten fanden im Rahmen des Technolino-Projekts statt, bei dem die Kindergartenkinder für die Technik begeistert werden sollten, Erfahrungen sammelten, experimentieren und forschen konnten. Außerdem werden während der Projektarbeit die Kreativität, die Selbstständigkeit und das Durchhaltevermögen gefördert.

Für das Projekt waren die kleinen Handwerker zwei Mal in der Zimmereiwerkstatt, wo sie sägen, bohren und schleifen konnten. Bei drei Terminen in den Räumen des Kindergartens Flohkiste ist tatkräftig gewerkelt worden. Begonnen hatten die Arbeiten mit dem Entwerfen und Aufmalen der Vögel. Von Axel Rathgen wurde dann ein Prototyp hergestellt. Die Vögel bestehen aus drei Teilen, dem Körper, den Flügeln und einer kleinen Stange, an der zwei Schnüre seitlich befestigt sind, damit rechts und links gezogen werden kann und die Vögel nach oben klettern. Die Löcher in den Flügeln waren exakt im 45-Grad-Winkel zu bohren. Leiterin Beate Bross dankte außer Zimmerermeister Rathgen, auch seiner Frau Beate und Tochter Julia, die das Projekt unterstützt und begleitet hatten.

Bei den Abschlussarbeiten durften die Vögel bunt mit Plakatfarbe angemalt werden. Groß war die Freude von Simon, Madita, Nea, Karla und Amy, als die Vögel mit ihrer Hilfe zu klettern begannen. Dazu musste abwechselnd an den Schnüren rechts und links gezogen werden. Der Kinderschar und den Erzieherinnen hatten die Bastelarbeiten großen Spaß gemacht. Die Vögel durften mit nach Hause genommen werden. Ein Exemplar von ihnen ist im Kindergarten geblieben.