Bonndorf Das Amt für Breitband in Bonndorf wird umgestaltet

Das Amt für Breitband in Bonndorf wird zum Regiebetrieb. Der Spatenstich soll mit Minister Thomas Strobl am 16. September stattfinden.

Die Stadt ist um einen Regiebetrieb reicher. Das hat der Gemeinderat in der Sitzung am Montagabend einstimmig beschlossen – und zwar rückwirkend zum Januar dieses Jahres. In diesem Betrieb sollen alle Tätigkeiten die für das öffentliche Glasfasernetz, das die Stadt derzeit sowohl im Einzugsbereich für das Backbone-Netz des Landkreises – also auch in den Ortsteilen als Ortsnetze – errichtet, zusammengefasst werden.

Viel der eingebrachten Manpower könnte sonst nicht eindeutig zugeordnet und auch nicht eindeutig abgerechnet werden, was letztlich relevant werden könnte, für die zu erwartenden Zuschüsse des Landes, erläuterte Bürgermeister Michael Scharf die Maßnahme. Ein Regiebetrieb sei der niederschwelligste Betrieb, den eine Kommune haben könne. Als Beispiel für solche Betriebe nannte er die klassische Organisation eines Bauhofes.

Für den Spatenstich zum Backbonenetz auf dem Gebiet der Kommunen, die sich zu einer IKZ (Interkommunale Zusammenarbeit mit Stühlingen, Ühlingen-Birkendorf, Wutach, Grafenhausen) zusammengeschlossen hätten, komme der „Zuschuss“-Minister Thomas Strobel tatsächlich am 16. September auf die Gemarkung Stühlingen. Logistisch geschickt, hat man sich für den linker Hand im Wald befindlichen Wanderparkplatz nach der Abzweigung Richtung Wittlekofen auf dem Weg von Bonndorf auf die obere Alb entschieden, war tags darauf aus dem Amt für Breitband zu erfahren.

Aus dem lang ersehnten Auftakt für Internet in Neuzeitgeschwindigkeit im Landkreis wird darüber hinaus eine Art Fest, nämlich mit anschließender Einladung in die Bonndorfer Stadthalle zu Vesper und Getränk, an dem neben dem Minister selbst sicher eine Vielzahl von Bürgermeistern, Gemeinde- und Kreisräten teilnehmen werden.

Einen frühen Termin für den Spatenstich hatte der Bürgermeister herbeigesehnt: „Je früher dieser Termin ist, umso früher kann der Zweckverband aus Landkreis und Gemeinden nach einem künftigen Betreiber suchen“, meinte Scharf. Auch zeigte er sich zufrieden damit, dass die Stadt mit der Ausschreibung für die Arbeiten selbst sehr früh im Boot sei. „Die Ausschreibung ist eine spannende Sache, der Wettbewerb wird immer geringer, je mehr Gemeinden bauen.“

Große Irritationen riefen die Tiefbau-Arbeiten der Telekom hervor, die derzeit zum Ausbau von deren Breitbandnetz in Bonndorf stattfinden. Im Rahmen der Bürgerfrageviertelstunde hinterfragte Paul Schönle, warum dieser Betrieb nun hier seine Arbeiten verrichten könne, wenn die Stadt in der Folge mit weiteren Tiefbauarbeiten ihr städtisches Leitungsnetz verlege. Solche Bauanträge müsse die Gemeinde genehmigen, untermauerte Werner Steiert vom städtischen Bauamt, indem er einen derartigen Antrag verlas.

Die Telekom sei gehalten, 80 Prozent der deutschen Bevölkerung mit Netz in einer Geschwindigkeit von 50 Megabit pro Sekunde zu versorgen, erläuterte Michael Scharf, der das in Berlin direkt vom Telekomchef erfahren habe. Nun würden die am leichtesten nachzurüstenden Punkte durch das Unternehmen nachversorgt. „Sie helfen nicht Gündelwangen, sondern sortieren die zu 100 Prozent aus. Das heißt die Bestversorgten werden noch besser versorgt“, so Scharf. Die Zukunftsfähigkeit der Nachrüstmaßnahmen des Unternehmens bezweifelte er indes dennoch: „50 Megabit waren gestern. Zum Bürger führen sie vom Verteiler wieder nur Kupfer. Das ist so, wie wenn man mit dem Ferrari zum Kabelverzweiger fährt und dann auf das Fahrrädle umsteigt.“

Empört äußerte sich Gemeinderat Erhard Morath (CDU) in der Sitzung: „Die Stadt kann das nicht verhindern? Die hatten die Gelegenheit, das zu tun. Nachdem wir jetzt selbst bauen, machen die das auch.“ Das würde das Unternehmen derzeit überall dort machen, wo die Gemeinden bauen, sagte Michael Scharf. Gemeinderat Tilman Frank verwies darauf, dass die Ursache für dieses wenig bürgerbedarfsorientierte Verhalten des Unternehmens in dessen Privatisierung liege.

