Bonndorf DRK-Ortsverein Bonndorf meistert viele Herausforderungen

DRK-Versammlung spricht bewährten Vorstand Vertrauen aus. Mitglieder leisten ehrenamtlich 2450 Stunden.

Bonndorf – Bei der Hauptversammlung des DRK-Ortsvereins Bonndorf wurden unter Leitung von Bürgermeisterstellvertreter Ingo Bauer Vorsitzender Bernhard Amann, Stellvertreterin Rita Schüle, Bereitschaftsleiterin und -leiter Angelika Wissler und Axel Zorn, Stellvertreter und Schriftführer Bernhard Tröndle, Gerätewart Daniel Duttlinger sowie Stellvertreter Hans-Jörg Wissler für weitere drei Jahre einstimmig in ihren Ämtern bestätigt. Schatzmeister Mario Isele verzichtete nach 16 Jahren auf eine weitere Kandidatur. Für ihn wählten die Mitglieder Irmgard Weishaar. Kassenprüfer bleibt Ehrenvorsitzender Paul Rheiner. Mario Isele erklärte sich bereit, für die ausscheidende zweite Prüferin Uta Weishaar, den Posten zu übernehmen.

Kreisbereitschaftsleiterin Eva Egge (St. Blasien) freute sich, Mario Isele für 20 Jahre Zugehörigkeit mit Urkunde und dem Treueabzeichen in Bronze auszeichnen zu können. Sie dankte ihm für seine 16-jährige Tätigkeit als Schatzmeister. Die Kreisbereitschaftsleiterin lobte den Ortsverein als klein aber fein, der alle Aufgaben gut gemeistert habe. Ein gutes Zugpferd sei Bereitschaftsleiter Axel Zorn. Vorsitzender Amann dankte dem scheidenden Kassierer Isele und überreichte ein Präsent. Er blickte auf ein aktives und arbeitsreiches Jahr zurück. Sein Dank galt der Bereitschaftsleitung, die dafür sorgt, dass die Termine reibungslos abgewickelt werden. Gut läuft inzwischen der Kleiderkreisel. Es kommen Asylbewerber aus der gesamten Region, um sich mit preisgünstiger Kleidung einzudecken. Er dankte Diana Duttlinger und Stefanie Schwenninger, die mit zehn bis zwölf Personen die Arbeit bewältigen. Er bedauerte, dass die Kleiderspenden stetig rückläufig sind, da im Stadtgebiet viele Container auf Privatgrundstücken aufgestellt werden.

Schriftführer Bernhard Tröndle berichtete von 17 Sanitätsdiensten bei Veranstaltungen, drei Brandeinsätzen, vier Erste-Hilfe-Kursen für Führerscheinbewerber und 22 Dienstabenden. Bei zwei Blutspendeterminen konnten 324 Konserven weitergegeben werden. Zwei Altkleidersammlungen mit 19 Helfern erbrachten 13 040 Kilogramm. Es wurden 2450 ehrenamtlich Stunden geleistet. 300 Sozialstunden entfielen auf Rita Schüle. Der Kleiderkreisel verzeichnete zehn Verkaufstermine. Zu den weiteren Terminen zählten die Teilnahme an Fronleichnam, an der großen Chilbibprobe der Feuerwehr und am Volkstrauertag. Bereitschaftsleiter Zorn gab einen Ausblick auf die nächsten drei Jahre. Die Personaldecke sei zwar dünn, aber die Jugendabteilung ist gut aufgestellt. In den nächsten Jahren kämen größere Ausgaben, unter anderem für ein Mannschaftstransportfahrzeug, auf den Ortsverein zu. Odo Jehli und Jan Wagner vom Jugend-Rot-Kreuz gaben bekannt, das acht bis zehn Jugendliche engagiert mitmachen. Sie kämen wöchentlich zu Gruppenstunden zusammen, bei denen mit Spielen der Teamgeist gestärkt, viele Aufgaben des DRK erlernt und bei den Blutspendeterminen mitgeholfen werde. Mario Isele legte die Kassengeschäfte offen. Die Richtigkeit seiner Arbeit bestätigten Paul Rheiner und Uta Weishaar. Bürgermeisterstellvertreter Bauer überbrachte für das Engagement die Grüße und den Dank der Stadt Bonndorf. Er versicherte, dass keine Kleidercontainer auf stadteigenen Grundstücken aufgestellt werden dürfen und ermunterte den Ortsverein, bei Veranstaltungseinsätzen Gebühren zu erheben. Gruß- und Dankesworten sprachen Olaf Thor für die Feuerwehr und Polizeipostenführer Jochen Schäuble.

DRK Ortsverein

Der Ortsverein Bonndorf des Roten Kreuzes wurde 1902 gegründet und zählt momentan 19 Aktive sowie 19 Mitglieder beim Jugendrotkreuz. Jährlich werden zwei Altkleidersammlungen durchgeführt. Seit 1966 finden jedes Jahr außerdem zwei Blutspendetermine statt. Bei insgesamt 98 Terminen konnten bisher 19 695 Blutspenden abgenommen wurden. Vorsitzender des Ortsvereins ist Bernhard Amann, Telefonnummer 07703/323.