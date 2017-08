Bonndorf DLRG Bonndorf feiert 50-Jähriges mit einem Schwimmfest

Die DRLG-Ortsgruppe Bonndorf wurde vor 50 Jahren gegründet. In dieser Zeit hat sie vielen Kindern das Schwimmen beigebracht, zahlreiche Personen und Erster Hilfe geschult und unzählige Wachdienste geleistet. Zum Geburtstag planen die Lebensretter am 26. August ein Schwimmfest, an dem jeder teilnehmen kann. Hier können Sie einen Blick in die Geschichte werfen.

Bonndorf – Jubiläen regen immer zum Schwelgen in der Geschichte an. So geht es derzeit den Organisatoren der Bonndorfer Ortsgruppe der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) rund um ihre Vorsitzende Tanja Rendler bei der Vorbereitung zum 50. Jahrestag. Ein Fotoalbum wird im Rund herumgereicht. Günter Hany, bei dem Tanja Rendler seinerzeit ihr Rettungs-Schwimmabzeichen gemacht hat, fungiert wie oft in Bonndorf als kollektives Historienarchiv und wartet mit vielen Erinnerungen auf.

Fröhliche Schwimmer in spaßigen Kostümen lächeln aus einem Bild und zeugen von freudigen Stunden, die man neben den wertvollen Wachdiensten am Beckenrand, am Schluchsee oder bei den Schwimmkursen eben auch immer hatte. "Die Schwimmfeste waren immer am schönsten. Damals waren alle Eltern mit dabei", erinnert sich Roland Rendler, Vater der heutigen Vorsitzenden und damals 1967 ein Mann der ersten Stunde. Ein wenig anknüpfen will man an die gute alte Tradition mit der Neuauflage eines Schwimmfests, an dem praktisch jeder teilnehmen kann. Es steigt am 26. August. Natürlich ist das Fest auch geeignet, auf die Leistung des Vereins hinzuweisen: "Es wirklich ein Kraftakt, dass wir jede Woche mit 35 bis 45 Kindern nach Grafenhausen ins Training gehen", sagt Tanja Rendler. Gleichzeitig sei sie aber auch dankbar, die Möglichkeit zu haben. In Zeiten, in denen immer mehr Bäder schließen, sei das auch gar nicht mehr so selbstverständlich. Kinder, die bei der DLRG-Jugend sind, müssen schwimmen können. Auch dafür steht die DLRG zur Verfügung. An fünf Wochenenden zwischen Fasnacht und Ostern werden Schwimmkurse angeboten. Großen Zulauf habe man auch von außerhalb, beispielsweise aus Altglashütten oder Stühlingen.

"Wir sind breit aufgestellt, da geht es nicht nur um das Schwimmen, sondern auch um die Erste Hilfe oder sogar um die Grundstufe der Sanitäterausbildung", sagt Tanja Rendler. Folgerichtig organisiert die Ortsgruppe auch Erste-Hilfe-Kurse. Hinzu kommen die Wachdienste, während des Sommers im Bonndorfer Freibad und an Wochenenden auch am Schluchsee im dortigen Freibad Aqua Fun. Seit fünf Jahren ist die hiesige DLRG-Ortsgruppe auch ganzjährig gemeinsam mit der Feuerwehr Schluchsee in Alarmbereitschaft für den Wachdienst am Schluchsee.

Dramatische Einsätze seien glücklicherweise selten. "Bei uns ist es eigentlich meistens ruhig, bis auf kleinere Blessuren", sagt Tanja Rendler. Günter Hany erinnert sich noch an einen Todesfall vor vielen Jahren, bei dem letztlich wegen eines Anfall-Leidens des Verunglückten alle Rettungsmaßnahmen nicht geholfen haben. Aber das sei ein Fall in 50 Jahren gewesen. Und so sei trotz aller Einsatzfreude für die gute Sache die engagierte Mitgliedschaft im Verein auch Basis für viele unbeschwerte Stunden. Grillfeste und Ausflüge, die Bonndorfer Fasnacht und auch der gemütliche Hock nach dem Training seien feste Bestandteile des Vereinslebens: "Es ist zwar viel Verantwortung, aber die Kameradschaft trägt auch", fasst Tanja Rendler zusammen.

Wichtig ist ihr zum Jubiläum auch die Anerkennung der Gründerväter. Allen voran ist da sicher der Initiator, der damalige Bademeister, Ferdinand Sigg, zu nennen. Legendär sei dessen Einschwimmen für "Neue im Bad" gewesen. Erst wenn diese mit Diagonalbahnen und Längsbahnen bewiesen hätten, dass sie jederzeit an den Beckenrand kommen, durften sie "sein Becken beschwimmen", berichtet Günter Hany. Nächtliches und freilich unerlaubtes Schwimmen im Bad bestrafte er mit Kleiderklau. Einmal hätten zehn Kegler, zufälligerweise alle Bonndorfer Geschäftsleute, ihre Kleider erst zurückbekommen, nachdem sie die Finanzierung einer Kinderschaukel versprochen hatten.

Die DLRG und das Fest