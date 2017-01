Bonndorf Christian Mauch: "Die Lehrerversorgung ist Baustelle Nummer 1"

Christian Mauch, Bürgermeister von Wutach, ist Vorsitzender des Schulzweckverbands, den Wutach, Bonndorf, Grafenhausen, Ühlingen-Birkendorf und Stühlingen eingegangen sind. Er gibt einen aktuellen Überblick über die Arbeit, was bisher erreicht wurde und wo es noch Probleme gibt.

Herr Mauch, was ist der Stand des Schulzweckverbands derzeit?

Der Zweckverband ist Schulträger. Ein Schulträger ist derjenige, der die sächlichen Kosten der Schule trägt. Das zeigt auf, welche Möglichkeiten ein Schulträger hat. Was schulisch geht und möglich ist, geht über das hinaus, was ein Schulträger sein kann. Die Gemeinden haben den Zweckverband mit mehreren Absichten gegründet. Dazu gehört, gute Schulen zu ermöglichen in der Raumschaft, so viele Schulen vor Ort zu halten. Ein Teilziel war ja auch das Thema einer Sekundarstufe II, also die Möglichkeit, im Zweckverbandsgebiet einen gymnasialen Abschluss abzulegen. Das haben wir bisher nicht erreicht.

Der Zusammenschluss sollte durch die Vertretung vieler Schüler und Einwohner ein größeres politisches Gewicht haben. Hat der Zweckverband bisher davon profitiert?

Man wird schon gehört, aber mit bestimmten Angeboten steht man auch in Konkurrenz. Hätten wir hier eine Sekundarstufe II, würden Schüler in der Region bleiben und keine beruflichen Gymnasien besuchen, wie bisher. Auch allgemeinbildende oder Aufbaugymnasien bemühen sich um die Ressource Schüler. Es ist aber nach wie vor das Ziel der Bürgermeister und unserer Gemeinderäte.

Was haben Sie dafür getan?

Wir haben Gespräche geführt mit dem Kolleg St. Blasien bezüglich eines Aufbaugymnasiums als feste Außenstelle in der Raumschaft. Das hat nicht der Interessenslage des Kollegs entsprochen. Dann haben wir probiert, mit dem Landkreis Waldshut eine Außenstelle eines beruflichen Gymnasiums in der Raumschaft anzudenken. Wir hatten tolle Unterstützung aus dem Bereich Gewerbe und Industrie. Ich darf erinnern an die Resolution der größten Unternehmen in der Raumschaft. Dennoch hat man es im Regierungspräsidium anders gesehen. Man hat diskutiert über die Möglichkeit einer Sekundarstufe II im Rahmen einer Gemeinschaftsschule. Auch da sind wir nicht ans Ziel gekommen.

Es geht im Verbandsgebiet auch um Schulen, die ganz konkret gefährdet sind. Kürzlich hat der Rektor der Schlüchttalschule Henning Zillessen dargestellt, wie der bisher noch sehr erfolgreiche Kampf ums Überleben seiner Werkrealschule gefochten wird. Absehbar ist, dass die Schülerzahlen irgendwann unter die Schallmauer von 16 für die Eintrittsklasse fallen.

Genau. Der Gesetzgeber hat Farbe bekannt und mit dieser Zahl 16 eine Marke gesetzt. Wird die zwei Mal in Folge unterschritten, dann kommt die Regionale Schulentwicklung in Gang und in letzter Konsequenz wird der Schulträger aufgefordert, die Schule zu schließen. Ich denke, gerade in Regionen wie dem Schlüchttal mit dieser Vier-Täler-Gemeinde, müsste es auch mehr Verständnis geben. Insbesondere bei schwankenden Zahlen. Jahrelang hat man uns erzählt, die Schülerzahlen nehmen dramatisch ab und jetzt hören wir wieder, die Geburtenzahlen steigen.

Wofür bekommen die beim Statistischen Landesamt eigentlich ihr Geld, könnte man da fragen. Vielleicht wird dramatisiert, um politische Ziele verwirklichen zu können. Also, man muss auch Chancen geben. Wenn die Schlüchttalschule weg wäre, wäre das dort ein schulisches Vakuum.

Was machen Sie, um in dieser Sache Gehör zu finden?

Man schreibt an die Ministerin oder die verantwortlichen Stellen. Man hat mit dem Schulamt auch schon Fahrten durchgeführt, um zu zeigen, wie man sich fühlt, wenn man diese Strecken fährt, von Bonndorf bis nach Berau. Es führt nicht weiter. Dann muss man den Schulterschluss suchen und um gemeinsamen nach Lösungen ringen.

Es war ja auch ein Ziel, aus den Gegebenheiten das Beste zu machen, gerade dann, wenn die ein oder andere Schule wackelt.

Das zieht auch niemand in Zweifel. Aber es gibt natürlich auch Einzelinteressen. Wir haben fünf Gemeinden im Zweckverband. Und es ist klar, dass jeder eine eigene Sichtweise hat. Natürlich gibt es Kooperationen, beispielsweise auf der Ebene der Schulsozialarbeiterinnen, die gemeinsam Vorträge organisieren. Und derzeit werden wir in Wutach von Lehrern aus der Bonndorfer Realschule unterstützt. Für mich ist auch ein wesentlicher Nutzen des Zweckverbandes, dass sich die Verantwortlichen treffen und austauschen. Nach wie vor, würde ich sagen, haben wir mit dem Zweckverband auf der Ebene einiges erreicht, auch wenn wir den ganz großen Wurf, noch nicht gepackt haben.

Was hat der Verband denn erreicht?

Das ist die mittlerweile hervorragende Zusammenarbeit der Bürgermeister und Gemeinderäte. Es ist gelungen, die Sichtweise zu öffnen für die jeweils andere Situation.

Wo glauben Sie, könnte man auf Kultusministerebene anders agieren?

Die Lehrerversorgung muss stimmen. Wenn das nicht der Fall ist, braucht man sich nicht zu wundern, wenn Studien nicht zu den gewünschten Ergebnissen kommen. Das ist für mich eine der Baustellen Nummer eins. Es ist auch keine Lösung, von den Gemeinden zu fordern, dass sie andere Rahmenbedingungen schaffen sollen, etwa mit kostenlosen Wohnungen für die Lehrer. Und der zweite Punkt ist Flexibilität, was Schulschließungen anbelangt, dass man den Schulen auch eine Chance gibt. Die Gemeinden sind Schulträger, die machen keine Schulpolitik, und arbeiten keine Konzepte auf. Wir können gewisse Rahmenbedingungen gestalten, Ressourcen bereitstellen und ansonsten sind wir auf die Mitarbeit der Pädagogen angewiesen. Schule machen letztlich unsere Lehrer und Schulpolitik kommt von Stuttgart.

Zur Person

Christian Mauch (51) trat sein Amt als Bürgermeister von Wutach am 15. April 2007 an. Am 18. Januar wurde er mit 92 Prozent der Stimmen bei einer Wahlbeteiligung von 65 Prozent für eine zweite Amtszeit gewählt. Er ist Vorsitzender des Schulzweckverbands. Der Diplom Forst-Ingenieur ist verheiratet, hat drei Kinder und lebt in Ewattingen. In seiner Freizeit ist er Posaunist im Musikverein Ewattingen, er betreibt Skisport und fotografiert gerne.