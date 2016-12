Bonndorf Christen in Bonndorf feiern Weihnachten

Nach den hektischen Tagen vor dem Fest kehrte am Nachmittag des Heiligen Abends auch in Bonndorf allmählich Ruhe ein. In allen Pfarreien der Seelsorgeeinheit Bonndorf-Wutach sowie in der evangelischen Kirchengemeinde wurde Weihnachten, das Hochfest der Geburt von Jesus Christus, stimmungsvoll gefeiert.

Mit Gottesdiensten und Krippespielen gedachten die Christen der Ereignisse, die sich vor über 2000 Jahren im Stall von Bethlehem zugetragen haben. Stadtmusik und Bläserjugend Bonndorf, dirigiert von Clemens Büche, stimmten im Altenheim St. Laurentius, in der katholischen und evangelischen Kirche sowie vor der Grundschule mit weihnachtlichen Weisen auf die Festtage ein.

In Ewattingen fand eine Krippenfeier mit Kinderkrippenopfer statt. Zehn Mitglieder der Katholischen Jungen Gemeinde und der Ministranten führten in der voll besetzten Bonndorfer Pfarrkirche ein Krippenspiel auf. Es wurde von Selina Wein, Adrian Tröndle und Sophia Malich einstudiert. Ruth Baumgartner begleitete die von allen gesungenen Weihnachtslieder auf der Gitarre.

Zu Familienandachten mit Krippespielen waren die Gläubigen in Wellendingen und Dillendorf eingeladen. In Gündelwangen gestalteten die Trachtenkapelle und die Kindertanzgruppe eine Andacht. Die Weihnachtsandacht in der Anna-Kapelle Ebnet stand unter dem Motto: „Herbergsuche damals und heute“. In der evangelischen Pauluskirche bereiteten sieben Kinder und zwei Konfirmanden mit dem Krippenspiel „Das große Geschenk“ den Besuchern Freude. Die Leitung hatte Pfarrerin Ina Geib. Die Christvesper fand am Abend statt. In Ewattingen und Bonndorf sangen die Kirchenchöre während der Messfeiern in der heiligen Nacht. Ein Bläserquintett der Stadtmusik umrahmte in Bonndorf zusätzlich den feierlichen Gottesdienst.

Die Kirchenchöre von Dillendorf, Gündelwangen und Wellendingen umrahmten am ersten Weihnachtsfeiertag die jeweiligen Messfeiern. In Münchingen erfreute der Männergesangverein die Gottesdienstbesucher. In der katholischen Kirche Bonndorf waren die Gläubigen zu einer Messfeier eingeladen, in der evangelischen Kirche fand ein Gottesdienst mit Abendmahl statt.

Den Abschluss des Feiertages bildete eine Christvesper in Ewattingen. Am zweiten Feiertag gedachten die Christen des heiligen Stephanus, dem ersten Märtyrer in der Kirchengeschichte. In Lembach spielte der Musikverein während der Messfeier und in Bonndorf gestaltete die Stadtmusik die Feier mit festlichen Weisen mit. In von Wittlekofen konnten die Gläubigen einen Gottesdienst besuchen und in Ewattingen verschönte der Männergesangverein die Messfeier.