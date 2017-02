Bonndorf Buntes Treiben in Dillendorf beim Lumpenball

Das bunte Lumpenball-Programm reißt das Publikum mit. Die Gugggenmusiker heizen die Stimmung zusätzlich an.

Dillendorf – Der Lumpenball im Gemeindesaal Dillendorf fand ein überwältigendes Echo. Musikalisch heizte Friedhelm Kaltenbrunn den Gästen und den Gruppen, die eher als in früheren Jahren eintrafen, mit bekannten Ohrwürmern ein. Zum krönenden Finale bis weit nach Mitternacht brachten die Bonndorfer Guggenmusiker und die Heavy Blechis den Saal zum Beben.

Charmant führte Tanja Schroeder-Maier, die Vorsitzende der Landfrauen, durch die 15 Beiträge. Dabei gelang es ihr tatsächlich, die närrischen Wogen immer wieder so zu glätten, dass sämtliche Auftritte mustergültig beim bunten Publikum ankommen konnten. Die Vorsitzende zeigte mit ihren Landfrauen-Katzen eine anmutige Raubtiershow. Dass auch Vogelscheuchen optisch etwas hermachen, demonstrierten die Landfrauen aus Wellendingen. Die Melodien- und Tanzfolge würzten sie mit lockeren Bauernregeln der Marke: Echt Wellendingen.

Nach dem gefühlvollen Auftritt einer Einzelfigur im Stile des venezianischen Karnevals, bemächtigte sich Hedwig Eichkorn des Mikrofons und brachte die Zuhörer mit ihren deftigen Erzählungen aus dem Leben dreier Seniorinnen zum Schmunzeln. Ihr unüberhörbares „Oh, Siiiie….“ als stetes einleitendes Element zu jeder neuen Geschichte, dürfte dem Publikum noch lange in den Ohren klingen. Nomen est omen sagte sich wohl der Kirchenchor und sang den Titel „Aber dich gibt’s nur einmal für mich“ im Stile der drei Tenöre. Das Publikum staunte und lachte Tränen der Begeisterung.

Die außergewöhnliche Show der Bonndorfer Guggenmusik als Formation „Los Inkontinentos“ riss auch jene mit, die den Beitrag schon kannten. Unnachahmlich, was sich Regentonnen und Sanitärrohren musikalisch entlocken lässt. Der Musikverein Dillendorf ließ mit einem Tanz von Basketball-Cracks und Cheerleader-Girls diese typisch amerikanische Sportart nach Dillendorf kommen, Radüberschlag der Cheerleader inklusive. Auch der Schneckenverein durfte an dieser Veranstaltung nicht fehlen. Er und seine Mitglieder brachten mit vielen Utensilien und närrischem Geist den Hit „Ich und mein Holz“ als Loblied auf den natürlichen Rohstoff aus dem Schwarzwald auf die Bühnenbretter.

Mit einem gespenstischen Auftakt leiteten die Landjugendmädchen ihren Tanzauftritt als fesche Fledermausmädels ein. Das Stimmungsbarometer näherte sich mit einer vielköpfigen Darbietung unter dem Begriff „Steam-Punk“ der Fußballdamen und -herren um Mitternacht dem Höhepunkt. Die Choreografie, die Auswahl der Musik und die außergewöhnliche, stilechte und aufwendige Kostümierung verschafftem dem Ganzen eine Art nostalgische Vision der Zukunft. Als „Black and White Gruppe" traten anschließend die reiferen Herren der Fußballer ins Rampenlicht.

Was ganz nebenbei in der Küche, in den Bars, von den Bedienungen und beim Nachschub von den Landfrauen mit vielen Helfern geleistet wurde und in einem närrisch-friedlichen Miteinander gipfelte, ist erwähnenswert. Der Lumpenball wird ohne Übertreibung als einer der besten und buntesten in guter Erinnerung bleiben.