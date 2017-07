Bonndorf Bundesjugendspiele der Realschule: Nora Färber bricht Schulrekorde

Bundesjugendspiele der Realschule bei guten Bedingungen im Waldstadion. Teilnehmer zeigen gute Leistungen.

Bonndorf (pm) Bei besten äußeren Bedingungen konnten die diesjährigen Bundesjugendspiele der Realschule Bonndorf im neuen Waldstadion stattfinden. Zum ersten Mal maßen sich die Schülerinnen und Schüler auf einem modernen Sportplatz mit Tartanbahn und Kunstrasen. Das Wetter war auch nicht zu heiß, so konnten die Wettbewerbe zügig absolviert werden.

Zuerst waren die Fünft- und Sechstklässler an der Reihe, sodass deren Siegerehrung schon während der Wettkämpfe der Älteren stattfinden konnte. Die Jury, bestehend aus Ute Kaiser und Schulleiter Sammy Wafi, prämierte zuerst die fittesten Klassen und Einzelpersonen. Die Klasse 5a erhielt die Auszeichnung „fitteste Klasse“ der Stufen 5 und 6. Als fitteste Schülerin erwies sich Isabelle Weisser, Simon Harder erhielt die Urkunde für die beste Fitness bei den Jungens. 14 Ehrenurkunden konnten bei den Mädchen vergeben werden und 28 Siegerurkunden fanden ihre Besitzerinnen. Hervorragende Leistungen erzielte Nora Färber mit zwei Schulrekorden. Sie sprang 4,30 Meter weit in die Grube und rannte die 50 Meter-Distanz in 7,4 Sekunden. Somit wurde sie mit 1267 Punkten Beste bei den Schülerinnen. Zweite wurde Leni Spangenberg (1149 Punkte) und Dritte Fiona Robold (1092 Punkte). Linus Ketterer überzeugte bei den Jungens und wurde bester Schüler der Stufe 5 und 6. Marco Waldvogel belegte den zweiten Platz und dritter wurde Simon Harder.

FOTO:

07 – Von li: Simon Harder – Klassensprecher der fittesten Klasse 5a und fittester Schüler,

Isabelle Weisser, fitteste Schülerin

Madlen Heringer, Klassensprecherin der fittesten Klasse 5a

17 – von li: Schulsieger der Unterstufe Linus Ketterer, Zweiter Marco Waldvogel, Dritter Simon Harder, Schulsiegerin der Unterstufe Nora Färber, Dritte Fiona Robold und die Zweite Leni Spangenberg.