Bonndorf Bürgermeister stellt Projektliste für Haushalt der Stadt Bonndorf vor

Verwaltung will in diesem Jahr 4,1 Millionen investieren. Gewebesteuereinnahmen in Höhe von 4,4 Millionen fließen in den Stadtsäckel.

In der ersten Lesung des Haushalts 2017 stellte Bürgermeister Michael Scharf dem Gemeinderat eine Projektliste der Verwaltung vor. Nach Art von Schulnoten unterteilte er die Maßnahmen in sehr gut bis ungenügend, sprich, kann verschoben werden. Wenn die Projektliste vom Gemeinderat in der Sitzung am kommenden Montag so beschlossen wird, werden 4,1 Millionen investiert. „Wir sind nicht mehr beim Abarbeiten von Pflichtaufgaben, wir leiden keine Not. Was wir jetzt investieren ist Kür“, betonte Scharf.

Der Rathauschef beziffert die Einnahmen aus der Gewerbesteuer auf 4,4 Millionen. Er mahnt aber zur Vorsicht: „Wenn man die fünf größten Gewerbesteuerzahler von gesamt 200 herausnimmt, sind es nur 1,8 Millionen.“ Auf der Ausgabenseite schlagen Veränderungen in der Personalstruktur zu Buche. So wurde am 15. Januar offiziell eigens ein Büro im Rathaus für die Breitbandversorgung mit zwei Mitarbeitern eingerichtet. Im Kindergarten Wunderfitz wird ab September eine dritte Krippengruppe eingerichtet. Dafür werden zwei weitere Erziehrinnen eingestellt, die in Bonndorf ausgebildet wurden. Dann können 30 Kleinkinder von sechs Fachkräften betreut werden. „Das hat auch Auswirkungen auf die Gebühren“, kündigte Scharf eine Debatte für den kommenden Montag an.

Viele Maßnahmen in Höhe von 1,9 Millionen Euro sind indessen schon in früheren Haushaltsberatungen beschlossen, aber noch nicht umgesetzt wurden. Dazu gehören zum Beispiel die Sanierung der Bergstraße (550 000 Euro) und die Anschaffung eines Feuerwehrfahrzeugs für Wellendingen. Diese Entscheidung soll ebenfalls in der kommenden Woche fallen. Ebenso der Neubau des Bürgerhauses inklusive Feuerwehrgerätehaus. 400 000 Euro sind für das Projekt noch als Haushaltsrest vorhanden, die Gesamtinvestition beläuft sich auf 1,3 Millionen. Falls kein Zuschuss fließen sollte, will Scharf eine abgespeckte Version für rund eine Million bauen.

Die größte Investition in diesem Jahr ist der Aufbau der Breibandversorgung. In diesem Jahr soll die Leitung für das sogenannte Backbone-Netz von der Gemarkungsgrenze Stühlingen bis nach Gündelwangen geführt werden. 1,2 Millionen stehen hierfür im Haushalt, 720 000 Euro davon fließen als Zuschuss vom Land ein.

Die Erschließung des Neubaugebiets Mittlishardt III für rund 900 000 Euro hält das Stadtoberhaupt für „eine der wichtigsten Maßnahmen in diesem Jahr“. Sie genießt auf seiner Wunschliste hohe Priorität.

Ein attraktiveres Freibad wünschen sich Gernot Geng und Patrizia Schwanke-Kech (beide Bürgerliste). Deshalb befürworten sie die Investition für Spielgeräte. Damit werde für wenig Geld etwas für junge Leute und Touristen getan, so die beiden Ratsmitglieder.

Im Hölzle in Gündelwangen soll für 50 000 Euro noch in die Gestaltung investiert werden. Grund ist der Antrag für den Zuschuss (288 000 Euro), bei dem solche Maßnahmen Inhalt waren. „Bisher ist das zu Straßenbaulastig“, klärte Scharf auf. Diese 750 000 teure Investition soll 2017 endgültig abgeschlossen werden.

Aufgeschobene Maßnahmen

Neben der Projektliste mit Priorität eins und zwei, stellte Bürgermeister Michael Scharf auch eine Liste mit Maßnahmen vor, die nach seiner Auffassung in die Jahre 2018 oder später verschoben werden können.